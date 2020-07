اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد به زودی قابلیت Back Tap را به رابط کاربری MIUI 12 اضافه کند که به کمک آن کاربران می‌توانند با دو یا سه بار ضربه روی پنل پشتی گوشی، عملیات خاصی را انجام دهند.

اوایل امسال بود که شنیدیم گوگل روی قابلیتی تحت عنوان Columbus کار می‌کند. ویژگی جذابی که به کاربران این امکان را می‌داد تا با ضربه روی پنل پشتی گوشی، یک سری برنامه یا قابلیت را فعال کنند. ماه قبل هم دیدیم که اپل قابلیتی مشابه را برای iOS 14 رونمایی کرد و حال اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی نیز قصد دارد به جمع این شرکت‌ها پیوسته و رابط کاربری خود را با این قابلیت بروزرسانی کند.

یکی از اعضای تیم توسعه دهنده XDA با نام kacskrz، در نسخه بتای این رابط کاربری، قابلیتی تحت عنوان Back Tap را مشاهده کرد. متاسفانه او نتوانست با گوشی ردمی نوت ۷، Back Tap را در عمل تست کند اما با این حال اسکرین شاتی از صفحه تنظیمات مربوط به آن و قابلیت‌هایی را که کاربر می‌تواند برای آن قرار دهد به اشتراک گذاشت.

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید، کاربر می‌تواند در دو حالت دو بار ضربه یا سه بار ضربه روی پنل پشتی، قابلیت‌هایی نظیر تهیه اسکرین شات، روشن کردن چراغ قوه، مرکز کنترل، نوار اعلانات، خاموش کردن صفحه، بستن برنامه‌ها، فعال کردن حالت split-screen و باز کردن دوربین را تنظیم کند.

هنوز مشخص نیست چه زمانی شیائومی این قابلیت را برای رابط کاربری خود عرضه می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد این قابلیت روی گوشی ردمی نوت ۷ کار نمی‌کند؛ بنابراین سوال مهم‌تر این است که چه گوشی‌هایی از آن بهره می‌برند؟ شیائومی پیش‌تر از این هم نشان داده که یک سری قابلیت‌ها را فقط برای گوشی‌های خاصی در نظر می‌گیرد و خب امیدواریم اینبار چنین اتفاقی رخ ندهد.

با این حال به نظر می‌رسد قابلیت Back Tap از لبه‌های حساس به فشار (Active Edge) گوگل که در پیکسل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بهتر باشد. (کاربر به کمک این قابلیت می‌تواند فرامین دلخواه خود را با فشردن کناره‌های گوشی اجرا کند). اینکه گوگل قابلیت مشابه این را برای اندروید ۱۰ و لذا دیگر گوشی‌های اندرویدی عرضه می‌کند مشخص نیست. بنابراین باید منتظر ماند و دید در روز‌های آتی چه پیش خواهد آمد. این احتمال هم وجود دارد که سامسونگ زودتر از گوگل دست بکار شده و در بروزرسانی‌های بعدی رابط کاربری One UI، از چنین قابلیتی رونمایی کند.

نظر شما در رابطه با قابلیت Back Tap چیست؟ به نظر شما ضربه زدن روی پنل پشتی گوشی برای فعال کردن یک سری قابلیت خاص کاربردی است؟

منبع: Android Authority

