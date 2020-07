با توجه حوادث اخیر در آمریکا و جنبش اعتراض به نژادپرستی، گوگل برای کمک به کسب‌وکارهایی که توسط سیاه‌پوستان اداره می‌شود، ویژگی تازه‌ای را در پنل مدیریت کسب‌وکار آنان قرار داده است.

ماه گذشته بود که ساندار پیچای مدیرعامل گوگل از پشتیبانی ایده‌هایی خبر داد که راه حل‌های بلند-مدت برای کمک به سیاه‌پوستان ارائه می‌کنند. یکی از این ایده‌ها در اختیار قرار دادن ابزاری است که سیاه‌پوستان کسب‌وکار خود را در گوگل مپ و جست‌وجوی وب برجسته کنند.

این اقدام در پی آن انجام می‌شود که گوگل پیش از این به «افزایش جست‌وجوی آنلاین برای مشاغل مرتبط با سیاه‌پوستان» اشاره کرده بود. صاحبان کسب‌وکارهای تایید شده می‌توانند از طریق پنل کاربری کسب‌وکار خود این ویژگی را فعال کنند.

این مشخصه به صورت یک نماد قلب سیاه رنگ در دایره‌ای با رنگ‌های نارنجی در بخش ویژگی‌های مکان به نمایش درمی‌آید. پیش از این نیز مشخصه‌هایی در زمینه‌ی کسب‌وکارهای مناسب برای برخی دیگر از اقشار جامعه به این بخش اضافه شده بود که مالکان کسب‌وکار امکان انتخاب برای نمایش داشتند.

برای تشویق به استفاده از امکانات گوگل برای سیاه‌پوستان، گوگل با مجمع سیاه‌پوستان آمریکا در زمینه‌ی آموزش ابزارهای کسب‌وکار و آنالتیکز گوگل برای ارتقای کسب‌وکارهای مرتبط همکاری می‌کند.

به دنبال فراخوان ایده‌های مؤثر کارمندان گوگل در این زمینه، پیچای ماه گذشته از دریافت بیش از ۵۰۰ ایده خبر داده بود. بعضی از آن‌ها مانند پاسخ دستیار صوتی گوگل به عبارت Black Lives Matter (جان سیاه‌پوستان مهم است) انجام شده و برای اولویت‌بندی و اجرای بقیه‌ی ایده‌ها نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است.

گوگل هم‌چنین اعلام کرده که به دنبال تقویت شیوه‌نامه‌های خود در جهت مبارزه با آزار و نفرت‌پراکنی است.

گفتنی است سرویس کسب‌وکار گوگل در ایران فعال نیست و ویژگی تازه در زمینه‌ی کسب‌وکار سیاه‌پوستان نیز، هم‌اکنون فقط برای آمریکا فعال شده است.

برنامه نقشه گوگل و ۵ نکته جالب و مخفی در مورد آن که باید بدانید

عکس کاور: Google

منبع: ۹to5Google

The post گوگل کسب‌وکار سیاه‌پوستان را روی نقشه برجسته می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala