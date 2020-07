امروز گوگل به طور رسمی خبر فعال شدن قابلیت دنبال (Follow) کردن افراد را در این اپلیکیشن محبوب نقشه اعلام کرد. فالو کردن کاربران در گوگل مپ پیش از این به طور محدود فعال بود.

این طور که پیداست گوگل مپ روزبه‌روز از یک بستر ساده برای نقشه فاصله می‌گیرد و به یک شبکه‌ی اجتماعی مبتنی بر نقشه نزدیک‌تر می‌شود. از چهار سال گذشته که گوگل برنامه‌ی «راهنمایان محلی» را پایه‌گذاری کرد، تا امروز که فعال شدن ویژگی تازه را اعلام کرد، قابلیت‌های اجتماعی گوناگونی به نقشه آورده شده است.

از جمله‌ی این قابلیت‌ها می‌توان به زبانه‌ی کاوش، فهرست‌های دلخواه، امکان پسندیدن (لایک کردن) نظرات و عکس‌ها، معرفی مکان‌های گردشگری هر شهر و امکان قرار دادن زندگی‌نامه (Bio) در نمایه‌ی کاربری اشاره کرد.

سال گذشته بود که گوگل به طور آزمایشی قابلیت دنبال کردن کاربران را در نقشه فعال کرد. این ویژگی تا امروز به صورت محدود برای برخی کاربران و در برخی مناطق جهان در دسترس بود. هم‌چنین پیش از این کاربران امکان دنبال کردن کسب‌وکارهای تأییده شده و محدوده‌ها را داشتند، قابلیتی که در ایران کاربردی نیست.

ویژگی جدید که در ادامه‌ی ویژگی قبلی است تا اندازه‌ای مشابه قابلیت فالو کردن در اینستاگرام عمل می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد تا به‌روزرسانی‌های کسانی را که دنبال می‌کنند در بخش تازه‌ترین‌ها مشاهده کنند. این به‌روزرسانی‌ها شامل توصیه‌های کاربران درباره‌ی جاهایی است که تجربه می‌کنند، عکس‌هایی که از نقاط گوناگون به اشتراک می‌گذارند و فهرست‌هایی که به صورت عمومی در گوگل مپ منتشر می‌سازند. در صورت دنبال کردن افراد، برای دیدن تازه‌ترین نظرات، عکس‌ها یا فهرست‌های آنان باید به زبانه‌ی برای شما (For You) در بخش جدیدترین (Updates) بروید.

هم‌چنین برای فعال کردن قابلیت فالو شدن، باید به نمایه (Profile) خود مراجعه کنید که در قسمت هم‌بخشی (Contribute) اپلیکیشن گوگل مپ قرار دارد. به گفته‌ی گوگل با وجود فعال شدن این ویژگی هم‌چنان امکان تغییر تنظمات نمایه وجود خواهد داشت.

این ویژگی تازه در ایران هم در دسترس است اما اگر هنوز آن را در اپلیکیشن خود نمی‌بینید به این دلیل است که به تدریج و طی روزهای آینده برای همه‌ی کاربران فعال خواهد شد. هم‌چنین برای استفاده از این ویژگی باید از نسخه‌های به‌روز نرم‌افزار نقشه گوگل استفاده کنید.

