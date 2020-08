سه نفر به اتهام هک توییتر بازداشت شدند

شب گذشته خبر دستگیری سه نفر به اتهام هک توییتر منتشر شد. یکی از آن‌ها نیما فاضلی ۲۲ ساله از ساله از شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا آمریکا آمریکا است. همچنین باید به یک فرد ۱۷ ساله به نام گراهام کلارک از شهر تامپا در ایالت فلوریدا هم اشاره کنیم که ظاهرا او متهم ردیف اول محسوب می‌شود و به ابزارهای توییتر دسترسی داشته است. نفر سوم هم میسون شپارد ۱۹ ساله از بریتانیا است.

گفته می‌شود فاضلی و شپارد فقط واسطه بوده‌اند و اف‌بی‌آی اعلام کرده تلاش برای یافتن دیگر مظنونین همچنان ادامه دارد. گراهام کلارک ۱۷ ساله که ظاهرا مغز متفکر این حمله بوده، با ۳۰ اتهام جدی روبرو شده و از طرف دیگر نیما فاضلی و میسون شپارد هم با احتمال ۵ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه مواجه هستند.

در جریان هک توییتر در تاریخ ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) ابتدا حساب‌های کاربری مربوط به بیت‌کوین هدف قرار گرفتند اما پس از آن اکانت افراد مشهوری مانند ایلان ماسک، بیل گیتس، کانیه وست، جف بزوس، مایک بلومبرگ، جو بایدن و باراک اوباما هم هک شدند. در این اکانت‌ها توییتی منتشر شد که در آن یک حساب بیت‌کوین ذکر شده و در متن منتشر شده آمده بود که اگر افراد مقداری بیت‌کوین به این حساب واریز کنند، دو برابر مقدار موردنظر را دریافت خواهند کرد. در جریان این حمله، هکرها از طریق حساب بیت‌کوین حدود ۱۱۷ هزار دلار جمع‌آوری کردند.

بر اساس گزارش توییتر، این هک از طریق فیشینگ هدفمند تلفنی صورت گرفته که ظاهرا هکرها از طریق تلفن با کارکنان توییتر تماس گرفته‌اند و خود را به‌عنوان همکار یا عضو تیم امنیتی توییتر جا زده‌اند و از این طریق موفق شده‌اند نام کاربری و رمز عبور مربوط به ابزارهای داخلی توییتر را به دست آورند. توییتر در این گزارش از هک ۱۳۰ اکانت، ارسال توییت از ۴۵ حساب کاربری، دسترسی به پیام‌های خصوصی ۳۶ پروفایل و دانلود غیرمجاز اطلاعات ۷ حساب کاربری خبر داده است.

