روز گذشته گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود دولت آمریکا شرکت چینی ByteDance که مالک اپلیکیشن تیک تاک محسوب می‌شود، تحت فشار گذاشته تا این اپلیکیشن را به یک شرکت آمریکایی بفروشد. در همین زمینه شایعاتی در مورد احتمال فروش این اپلیکیشن به مایکروسافت مطرح شده است.

اما دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران گفته که به‌زودی فرمانی اجرایی برای ممنوعیت استفاده از این اپلیکیشن در کشور آمریکا امضا خواهد کرد و ظاهرا با فروش این شرکت به شرکت‌های آمریکایی مانند مایکروسافت هم مخالف است. هنوز معلوم نیست که این ممنوعیت چگونه خواهد بود و آیا فقط به حذف این اپلیکیشن در پلی استور و اپ استور آمریکا محدود می‌شود یا اینکه قرار است به طور کلی فیلتر شود. در همین رابطه می‌توانیم به ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن‌های چینی از جمله تیک‌تاک در هند اشاره کنیم.

دو روز قبل مدیرعامل تیک تاک نامه‌ی سرگشاده‌ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده: «ما دشمن نیستیم» و «ما می‌خواهیم تمام گام‌های لازم برای اطمینان از دسترس بودن طولانی‌مدت و موفقیت تیک‌تاک برداریم.»

سخنگوی تیک‌تاک در رابطه با این اظهارات دونالد ترامپ بیانیه‌ای منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید:

واقعیت این است که ۱۰۰ میلیون آمریکایی به‌خصوص در جریان بحران کرونا برای سرگرمی و ارتباطات از این اپلیکیشن تیک تاک استفاده می‌کنند. ما فقط در سال جاری نزدیک به ۱۰۰۰ نفر را برای تیم آمریکا خود استخدام کرده‌ایم و با افتخار باید بگوییم که قصد داریم ۱۰ هزار آمریکایی دیگر هم استخدام خواهیم کرد. صندوق ۱ میلیارد دلاری ما از خالقین محتوا آمریکایی که از این راه امرار معاش می‌کنند، حمایت می‌کند. اطلاعات کاربران آمریکایی تیک‌تاک در آمریکا ذخیره می‌شود و تحت کنترل شدید قرار دارد. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران این اپلیکیشن آمریکایی هستند. ما متعهد به حفاظت از حریم خصوصی و امنیت کاربران خود هستیم و همچنان به تلاش برای ایجاد نشاط بین خانواده‌ها و مشاغل معنادار برای کسانی که در پلتفرم ما محتوا خلق می‌کنند، ادامه می‌دهیم.

