با تغییر عمده‌ی مرورگر اج مایکروسافت و ارائه‌ی آن بر پایه‌ی کرومیوم شماری از کاربران ترجیح دادند برای مرور وب، دوباره از خدمات مایکروسافت استفاده کنند تا کم‌تر با مشکل اشغال رم مواجه شوند. شاید به همین دلیل است که گوگل تصمیم گرفته تغییرات مهمی در مرورگر خود ایجاد کند و به‌روزرسانی‌های عمده‌ای را برای این نرم‌افزار محبوب ارائه دهد. پنج مورد از این به‌روزرسانی‌های تازه را که در آینده‌ای نزدیک در کروم خواهیم دید، در این‌جا مرور می‌کنیم.

خواندن در آینده

یک ویژگی مهم که TechDows خبر آن را داده Read Later (بعداً خواندن) نام دارد که برای ویندوز، مک، لینوکس و سیستم عامل کروم در دسترس خواهد بود و به کاربران امکان می‌دهد تا صفحات وب را برای – دقیق‌تر – خواندن در آینده، تنها با زدن یک دکمه ذخیره کنند. این ویژگی هم‌اکنون در کروم قناری (نسخه‌ی پیش‌نمایش و ناپایدار کروم) با تایپ فرمانی در نوار آدرس در دسترس است.

پشتیبانی از اشتراک‌گذاری گذرواژه

به نوشته‌ی MacRumors، گوگل در حال آوردن یک ویژگی به کروم است تا این مرورگر گذرواژه‌های ذخیره شده را با برنامه‌های گوناگون iOS به اشتراک بگذارد. با درنظر گرفتن تجربه‌ی بسیاری از دارندگان آیفون در زمینه‌ی تقسیم داده‌هایشان در حساب گوگل و iCloud، این ویژگی یک تجربه‌ی به مراتب یکپارچه‌تر در اختیار کاربران کروم قرار می‌دهد. کاربران برای فعال کردن این ویژگی باید به بخش گذرواژه‌ها > تکمیل خودکار > Chrome بروند.

چطور پسورد فراموش شده را در گوگل کروم پیدا کنیم؟

گروه‌بندی زبانه‌ها و ذخیره‌ی نیرو

کروم بتا هم‌اکنون این امکان را به کاربران می‌دهد که زبانه‌ها را گروه‌بندی کنند. این ویژگی باعث می‌شود بتوان چندین زبانه را در یک گروه زبانه‌ها قرار داد و در فضا صرفه‌جویی کرد. هرچند با توجه به نیازهایی که در این ویژگی حس می‌شد اکنون گوگل قصد بهبود آن را دارد و این‌طور که TechDows خبر داده ویژگی جدید باعث می‌شود تا زبانه‌های جمع‌شده در گروه‌ها، زمانی که کاربر مشغول مرور آن‌ها نیست منابع سیستم را مصرف نکنند.

گوگل ویژگی تازه را با دکمه‌ای به نام Tab Groups Collapse Freezing (جمع‌شدن ایستای گروه‌های زبانه) به مرورگر خود می‌آورد و کاربران تنها با فشار یک دکمه می‌توانند در صورت عدم نیاز به یک گروه زبانه، آن را از استفاده‌ی منابع سیستم باز دارند.

روش استفاده از گروه‌بندی تب‌ها؛ بهترین قابلیت کروم در سال‌های اخیر

میانبرهای هوشمند

به گزارش TheWindowsClub گوگل کروم و مایکروسافت اج به زودی از «کنش‌های متنی هوشمند» برای برنامه‌های پیش‌رونده‌ی وب (PAWs) یا به عبارت ساده‌تر اپلیکیشن‌های تحت وب، پشتیبانی می‌کنند. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد که بدون باز کردن و طی مسیری مشخص در نرم‌افزار، تنها با یک میانبر به بخش مورد نظر دسترسی داشته باشند.

برای نمونه با ارائه‌ی این به‌روزرسانی اگر از وب‌اپ توییتر مبتنی بر کروم یا اج استفاده کنید، با کلیک راست بر روی آیکون آن، مرورگر به طور خودکار گزینه‌هایی مانند ایجاد توییت، دیدن هشدارها، فرستادن پیام خصوصی و کاوش داغ‌ترین‌ها را در منو نمایش می‌دهد. این ویژگی نوعی هوشمندی را برای وب‌اپلیکیشن به همراه دارد که کاربران اندروید و آیفون پیش از این با فشار طولانی مدت روی آیکون برنامه‌های نصب شده تجربه می‌کردند.

امنیت بایومتریک پیشرفته

به گفته‌ی ۹to5Mac گوگل اعلام کرده که به تدریج ویژگی پشتیبانی بایومتریک را هنگام پرداخت با کارت در اندروید فعال می‌کند. پیش از این کاربران حتی با وجود ذخیره کردن مشخصات کارت در کروم، مجبور بودند برای وارد کردن کد اعتبارسنجی (CVV2یا CVC یا دیگر موارد بسته به نوع کارت اعتباری) به کارت خود دسترسی داشته باشند. اکنون کروم به سادگی از حسگر اثر انگشت یا سیستم تشخیص چهره‌ی گوشی استفاده خواهد کرد تا نیازی به این مراحل نباشد. انتظار می‌رود این ویژگی برای لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی دارای حسگرهای زیستی در آینده فعال شود.

علاوه بر این امکانات تازه، گوگل به‌روزرسانی‌های دیگری نیز برای بهبود عملکرد ارائه خواهد داد تا کار با کروم در سیستم عامل‌های مختلف آسان‌تر شود.

