طی چند روز گذشته، اپلیکیشن تیک تاک بار دیگر به سرخط خبرها راه پیدا کرده و دونالد ترامپ گفته که می‌خواهد استفاده از این اپلیکیشن را در آمریکا ممنوع کند. در این میان شایعاتی در مورد احتمال انتقال کنترل این اپلیکیشن در چند کشور به مایکروسافت مطرح شده که حالا این شرکت با انتشار یک پست در وبلاگ خود، انجام مذاکرات با مالک چینی این اپلیکیشن یعنی شرکت بایت‌دنس را تایید کرده است.

در این پست آمده که مدیرعامل مایکروسافت، دونالد ترامپ را در جریان این مذاکرات قرار داده و می‌خواهد تا ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) این معامله را نهایی کند. این معامله بدین معناست که کنترل این اپلیکیشن در کشورهای آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا به دست مایکروسافت می‌افتد. به همین خاطر در دیگر کشورها، شرکت بایت‌دنس کماکان کنترل این اپلیکیشن را در اختیار خواهد داشت.

اگر مایکروسافت بتواند با شرکت بایت‌دنس بر سر تصاحب بخشی از اپلیکیشن تیک تاک به توافق برسد، وعده داده که توجه ویژه‌ای به امنیت و حریم خصوصی کاربران نشان خواهد داد. البته باید خاطرنشان کنیم این احتمال هم وجود دارد این دو شرکت در نهایت به توافق نرسند. انجام چنین معاملاتی کار چندان ساده‌ای نیست و به‌خصوص در حال حاضر، رییس‌جمهور آمریکا اپلیکیشن تیک تاک را به شدت تحت فشار قرار داده است و با خطر ممنوعیت مواجه است.

در هر صورت مایکروسافت می‌تواند وضعیت تیک‌تاک در آمریکا را به ثبات برساند؛ گفتنی است شرکت بایت‌دنس به دلیل ارتباطات مبهم با دولت چین همواره مورد انتقاد مقامات آمریکایی قرار گرفته است. تیک‌تاک بارها همکاری با دولت چین و ارائه‌ی اطلاعات شخصی کاربران به مقامات این کشور را تکذیب کرده است. در همین زمینه باید به فیسبوک هم اشاره کنیم که قصد دارد به‌زودی از یک اپلیکیشن رقیب تیک‌تاک رسما رونمایی کند.

روی هم رفته مطمئنا طی روزهای آینده اخبار بیشتری در مورد این مذاکرات بین مایکروسافت و بایت‌دنس منتشر می‌شود و باید ببینیم این دو شرکت به توافق می‌رسند یا نه.

منبع: Engadget

The post مایکروسافت رسما اعلام کرد در حال مذاکره برای تصاحب اپلیکیشن تیک‌تاک است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala