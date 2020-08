فعالیت گوگل پلی موزیک به زودی متوقف خواهد شد

گوگل با اعلام خبر تعطیلی یکی دیگر از برنامه‌های خود، قصد دارد سرویس پلی موزیک خود را متوقف کند تا با تمرکز بر روی یوتیوب موزیک کاربران را به سمت این اپلیکیشن سوق دهد.

در ماه می (اردیبهشت) بود که تلاش برای جابه‌جایی کاربران «پلی موزیک» به «یوتیوب موزیک» با ارائه‌ی ابزاری مناسب برای انتقال آغاز شد. اکنون گوگل برنامه‌ی زمانی توقف پلی موزیک را با جزئیات اعلام کرده است.

از اواخر آگوست (اوایل شهریور) کاربران نمی‌توانند در پلی موزیک، خرید یا پیش‌سفارش داشته باشند. سال گذشته نیز گزینه‌ی «فروشگاه MP3» در اپلیکیشن پلی موزیک از دسترس خارج شده بود. علاوه بر این، فعالیت نرم‌افزار Music Manager نیز که برای بارگیری و بارگذاری چندین آهنگ در دسکتاپ استفاده می‌شد، از این ماه متوقف خواهد شد.

به نظر می‌رسد که گوگل در حال لغو توانایی خرید و بارگیری آهنگ‌ها است و پخش آنلاین را به عنوان یک مدل غالب ترجیح می‌دهد. چیزی که نشان‌دهنده‌ی راه طولانی طی شده از رسانه‌های فیزیکی به فروشگاه‌های دیجیتال و متداول امروز است.

کاربرانی که هنوز هم ترجیح می‌دهند فایل‌های صوتی را در دستگاه خود داشته باشند، می‌توانند از iTunes و آمازون استفاده کنند. این در حالی است که گوگل بر روی پخش آنلاین تمرکز خواهد کرد. برای نمونه با سرویس Cloud Locker یوتیوب موزیک که در ماه فوریه (بهمن) آغاز به کار کرد، کاربران می‌توانند آهنگ‌های خود را در وب بارگذاری کنند.

گفتنی است سرویس‌های Cloud Locker به کاربران امکان می‌دهد تا آهنگ‌های دلخواه و حتی خریداری شده‌ی خود را بدون مشکل قانونی در فضای ابری مخصوص خود بارگذاری کنند تا بتوانند در دستگاه‌های گوناگون به آن گوش دهند.

به نوشته‌ی ۹to5Google، در ماه سپتامبر (شهریور) کاربران پلی موزیک در نیوزیلند و آفریقای جنوبی قابلیت پخش جریانی و استفاده از این اپلیکیشن را نخواهند داشت و این موضوع از ماه اکتبر (مهر) در کشورهای دیگر نیز اجرایی می‌شود.

با این وجود گوگل، فهرست‌های پخش پلی موزیک، بارگذاری‌ها، خریدها، پسندها و دیگر داده‌های کاربران را تا ماه دسامبر (آذر) حفظ خواهد کرد. بدین ترتیب کاربران امکان انتقال به یوتیوب موزیک را تا پایان سال جاری میلادی خواهند داشت. اما پس از آن کتابخانه‌ی موسیقی پلی موزیک دیگر در دسترس نخواهد بود. هرچند گوگل پیش از اقدام به حذف داده‌ها، به همه‌ی کاربران در زمینه‌ی از دست دادن دسترسی به کتابخانه و فهرست پخش پلی موزیک خود هشدار می‌فرستد.

راه دیگر برای خارج کردن داده‌های پلی موزیک پیش از پایان کار آن، استفاده از ابزار Google Takeout است. هم‌چنین پیش از توقف کامل فعالیت پلی موزیک، گزینه‌ای برای حذف داده‌ها در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد.

برای تشویق کاربران به انتقال سریع‌تر به یوتیوب موزیک، گوگل ویژگی‌های تازه‌ای برای آن درنظر گرفته است. از جمله طراحی مجدد پخش موسیقی در اندروید که همراه با متن ترانه و بخش «مرتبط‌ها» خواهد بود. هم‌چنین بخش «داغ‌ترین‌ها» با بخش «کاوش» جایگزین شده است و یوتیوب موزیک برای تلویزیون‌های اندرویدی نیز در دسترس است. علاوه بر این گوگل مپ نیز از یوتیوب موزیک برای پخش آهنگ در هنگام مسیریابی پشتیبانی می‌کند.

