در حالی که آینده‌ی تیک‌تاک مشخص نیست، اینستاگرام امیدوار است که با ویژگی جدید خود به نام ریلز (Reels) بتواند کاربران را به سمت خود بکشاند.

اینستاگرام از ویژگی تازه‌ای رونمایی کرده که مانند اپلیکیشن تیک‌تاک به کاربران امکان می‌دهد تا ویدیوهایی کوتاهی بسازند که قابل اشتراک‌گذاری با دوستان و فالورهاست و در هنگام گشت‌وگذار کاربران در برنامه نیز دیده می‌شود. این جدیدترین ویژگی اینستاگرام است تا افراد زمان بیش‌تری را در این برنامه سپری کنند و اینستاگرام را به یک بستر سرگرمی ویدیویی تبدیل کند.

این ویژگی تازه امروز در بیش از ۵۰ کشور راه‌اندازی شده است که شامل آمریکا، انگلستان، ژاپن و استرالیا نیز می‌شود و برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است.

کاربران می‌توانند در ریلز ویدیوهای ۱۵ ثانیه‌ای بسازند و موزیک‌های پرمخاطب را به آن اضافه کنند. علاوه بر این‌که می‌توانند مجموعه‌ای از فیلترها و افکت‌ها را نیز روی ویدیوها اعمال کنند. برای یبش‌تر دیده شدن ویدیوهای ساخته شده در ریلز، اینستاگرام چیدمان بخش اکسپلور را نیز تغییر داده و (مانند صفحه‌ی For You در تیک‌تاک) ویدیوهای ریلز به صورت یک نوار قابل پیمایش افقی در بالای صفحه‌ی اکسپلور دیده می‌شود.

ویژگی خصوصی یا عمومی بودن پروفایل هم در دسترس است. اگرچه برای بیش‌تر دیده شدن، داشتن یک نمایه‌ی عمومی مؤثر خواهد بود. برای کسانی که می‌خواهند ویدیوها را با دوستانشان به اشتراک بگذارند، ویدیوهایی که توسط حساب‌های خصوصی ساخته می‌شود، فقط در صفحه‌ی اول و استوری‌ها به نمایش درمی‌آید. ریلز به اپلیکیشن جدیدی نیاز ندارد و کاملا از داخل اپ اینستاگرام امکان استفاده از آن وجود دارد.

شباهت تیک‌تاک و ریلز

معرفی این ویژگی از سوی اینستاگرام در حالی صورت می‌گیرد که احتمال مسدود شدن اپلیکیشن تیک‌تاک از سوی ترامپ در آمریکا مطرح شده است. علاوه بر این‌که مایکروسافت نیز برای خرید تیک‌تاک ابراز تمایل کرده است. بایت‌دنس، شرکت سازنده‌ی تیک‌تاک مسیر فیس‌بوک را اشتباه دانست و این شرکت را به سرقت نوآوری خود متهم کرد. اما رابی استین (Robby Stein)، مدیر محصول اینستاگرام می‌گوید که اگرچه تیک‌تاک ویدیوهای کوتاه را محبوب کرد اما این دو محصول متفاوت هستند.

او به ورج گفت: «من فکر می‌کنم تیک‌تاک برای محبوب کردن این قالب ویدیویی بسیار شایسته‌ی تحسین و اعتبار است و کار بزرگی بوده است. اما در نهایت هیچ دو محصولی کاملا شبیه هم نیستند و نرم‌افزار ما نیز چنین است.»

از سویی این روند اینستاگرام برای کاربران آشناست. زمانی که اینستاگرام در سال ۲۰۱۶ داستان‌ها (Stories) را راه‌اندازی کرد به کپی از اسنپ‌چت متهم شد. مدیر محصول اینستاگرام در این زمینه گفت: «ما هنگام راه‌اندازی استوری هم بازخورد مشابهی گرفتیم اما از نظر کاربران روزانه، استوری اینستاگرام به سرعت از اسنپ‌چت پیشی گرفت و هم‌چنان به این روند موفق ادامه می‌دهد. این سیر موفق یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که باعث شد تیم اینستاگرام ریلز را منتشر کنند. تیک‌تاک برای اولین بار این کار را انجام داد اما شاید اینستاگرام بتواند بهتر انجام دهد.»

بخشی از این استراتژی، تمرکز بر چیزی است که اِستِین معتقد است اینستاگرام بهتر انجام می‌دهد: «ساخت یک تکنولوژی آسان برای استفاده برای هر کسی که می‌خواهد ویدیو بسازد.» زمانی که کاربران برای ساخت یک Reel اینستاگرام را باز می‌کنند، می‌توانند به بخش جدیدی از دوربین که با مجموعه‌ای از ابزارها همراه است دسترسی داشته باشند. ریلز می‌تواند همه چیز را به عنوان یک سری کلیپ ضبط کند و یا مردم می‌توانند ویدیوها را از گالری دستگاه خود آپلود نمایند. ویژگی‌های تازه‌ی دوربین، مشابه تیک‌تاک است با گزینه‌هایی برای تنظیم سرعت، اعمال جلوه‌های ویژه، تنظیم زمان و افزودن صدا.

تمرکز اینستاگرام بر روی سرگرمی

اِستِین می‌گوید که تیم اینستاگرام دوربین را پیرامون چند ویژگی مرکزی قرار می‌دهد. استوری‌ها به عنوان یک ویژگی بیش‌تر اجتماعی طراحی شده‌اند. قطعه‌های کوچکی که مردم می‌خواهند با فالورهای خود به اشتراک بگذارند. اما ریلز بر پایه‌ی داشتن سرگرمی طراحی شده است، چیزی که اینستاگرام واقعا می‌خواهد بر روی آن تمرکز کند. بخشی از این تمرکز نیز طراحی مجدد صفحه‌ی کاوش (Explore) اینستاگرام است.

بیش از ۵۰ درصد مردم هر ماه از صفحه‌ی اکسپلور اینستاگرام استفاده می‌کنند و اکنون یک بخش اختصاصی برای ریلز وجود خواهد داشت. این مشابه بخش «برای شما» تیک‌تاک است. جایی که کاربران می‌توانند فالورهای جدید کسب کنند و به شهرت برسند.

مدیر محصول اینستاگرام می‌گوید: «ما سرگرمی را موضوع مهمی می‌دانیم و به همین دلیل مکانی دائمی برای کاربران درنظر گرفته‌ایم تا تکیه بدهند، استراحت کنند و هر روز از محتواهای اینستاگرام الهام بگیرند. ما امیدواریم که با این ویژگی فصل تازه‌ای از سرگرمی را در اینستاگرام شاهد باشیم.»

او ادامه می‌دهد: «بزرگ‌ترین تفاوت ریلز با تیک‌تاک، استفاده از اکوسیستم گسترده‌ای اینستاگرام است. افراد می‌توانند در اینستاگرام ریلز را به طور مستقیم به دوستان خود ارسال کنند و از ابزارها و فیلترهای واقعیت افزوده‌ی اینستاگرام استفاده کنند. هر چیزی که مردم می‌خواهند انجام بدهند بخشی از شبکه‌ی موجود اینستاگرام است.»

بستری برای تولیدکنندگان محتوا

تیک‌تاک و اینستاگرام محصولاتی فراتر از نرم‌افزارهای مبتنی بر دوربین هستند. آن‌ها جامعه‌ای برای تولیدکنندگان ثابت و درحال رشد محتوا محسوب می‌شوند. به گفته‌ی اِستِین هدف اصلی اینستاگرام این است که اکوسیستمی برای همه‌ی تولیدکنندگان محتوا باشد و به آن‌ها امکان بدهد جای خود را در این بستر پیدا کنند. از جمله با ارائه‌ی ویژگی‌های جدید شرایطی فراهم می‌کند که ویدیوهای تولیدکنندگان محتوا دیده و محبوب شود. با این وجود، هنوز اینستاگرام به سازندگان ویدیوهای محبوب پولی پرداخت نمی‌کند در حالی که تیک‌تاک چنین کاری را آغاز کرده است.

اینستاگرام در حال حاضر به اینفلوئنسرها و سازندگان محتوا این امکان را می‌دهد که از طریق برندها و پست‌های پشتیبانی‌شده درآمد کسب کنند اما به طور مستقیم به کاربرا نپولی برای محتوا پرداخت نمی‌کند. تیک‌تاک نیز تا چند وقت پیش چنین کاری نمی‌کرد اما ماه گذشته اعلام کرد که ۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای پرداخت به تولیدکنندگان ویدیو درنظر گرفته است.

کسب درآمد از طریق تبلیغات IGTV اینستاگرام امکان‌پذیر می‌شود

تیک‌تاک امیدوار است این بودجه را به ۱ میلیارد دلار افزایش دهد. پیام چنین کاری روشن است: «ما می‌خواهیم شما در تیک‌تاک بمانید و برای تیک‌تاک محتوا تولید کنید و برای انجام این کار به شما پول می‌پردازیم.» اگرچه اینستاگرام فعلا برنامه‌ای در این زمینه ندارد اما اِستِین تاکید می‌کند که اجازه به مردم برای کسب درآمد مهم است.

ویژگی‌هایی که هنوز در ریلز نیست

چند ویژگی دیگر هم وجود دارد که ریلز در ابتدای راه‌اندازی آن‌ها را ندارد، هم‌اکنون کاربران نمی‌توانند با هم «duet» کنند. یک ویژگی اصلی تیک‌تاک که به کاربران امکان می‌دهد با یکدیگر تعامل داشتهب باشند و با هم ویدیو بسازند. هم‌چنین ریلز اینستاگرام به کاربران اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم موسیقی را در اپلیکیشن آپلود کنند در حالی که اهالی موسیقی به دنبال استفاده از برنامه برای معروف کردن یک آهنگ هستند. مدیر محصول اینستاگرام می‌گوید: «کاربران می‌توانند یک آهنگ را مستقیم ضبط کنند تا بعداً در دسترس باشد. دیگران هم می‌توانند از آن استفاده کنند و مجدد تنظیم کنند اما قابلیت آپلود مستقیم وجود ندارد.»

ریلز مانند TikTok یا Vine دنیای مخصوص خودش نیست بلکه صرفا یک ویژگی جدید در اینستاگرام است. کار تازه‌ای است که در اینستاگرام می‌توان انجام داد و راهی دیگر برای یافتن سرگرمی در پس مرور اینستاگرام و استوری‌های آن است. هرچند این عدم تمرکز ممکن است به ضعف منجر شود اما اِستِین آن را متفاوت می‌بیند و می‌گوید: «من فکر می‌کنم یکی از نکات جالب این ویژگی آن است که محصول جدایی نیست و فقط یکی از قابلیت‌های دیگر اینستاگرام است.»

منبع: The Verge

