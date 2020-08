مایکروسافت اکنون به کاربران اجازه می‌دهد که اپلیکیشن‌های دستگاه‌های اندرویدی را مستقیماً در رایانه و مانند نرم‌افزارهای ویندوزی اجرا کنند. این موضوع، بخشی از ویژگی جدید نرم‌افزار «تلفن شما» (Your Phone) است که هم‌اکنون برای نسخه‌ی آزمایشی ویندوز ۱۰ در دسترس قرار دارد و با توسعه‌ی ویژگی اشتراک صفحه نمایش در برنامه‌ی Your Phone محقق شده است.

اکنون کاربران می‌توانند فهرستی از نرم‌افزارهای اندروید را در نرم‌افزار Your Phone ببینند و وارد آن‌ها شوند. با این کار برای اجرای هر اپلیکیشن پنجره‌ی تازه‌ای باز می‌شود و نرم‌افزار اجرا شده در گوشی را نمایش می‌دهد.

این ویژگی تازه، هم‌چنین به کاربران ویندوز ۱۰ اجازه می‌دهد تا مانند دیگر برنامه‌های ویندوز با پنجره‌ی نرم‌افزارهای اندرویدی کار کنند، با Alt+Tab بین آن‌ها جابه‌جا شوند یا حتی آن‌ها را به نوار ابزار (Taskbar) یا منوی استارت پین کنند.

با این ویژگی، کاربران هنگامی اتصال دستگاه اندرویدی خود به رایانه، نیازی به جست‌وجو و کاوش بین نرم‌افزارها برای یافتن برنامه‌ی مورد نظر خود ندارد و با یک کلیک یا حتی از نوار ابزار مثل سایر برنامه‌های عادی ویندوز می‌توانند به برنامه‌های اندرویدی گوشی خود دسترسی داشته باشند.

یک مزیت مهم این ویژگی تازه، پشتیبانی از باز کردن چندین برنامه‌ی هم‌زمان اندروید است. چیزی که مایکروسافت هم‌زمان با رونمایی از گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ اعلام کرد. اگرچه کاربران ویندوز ۱۰ تا اواخر سال ۲۰۲۰ و در دسترس بودن این ویژگی روی گلکسی نوت ۲۰، نمی‌توانند از آن استفاده کنند. پیش از این مایکروسافت از انتقال آسان‌تر فایل بین ویندوز ۱۰ و گوشی‌های سامسونگ نیز خبر داده بود.

به گفته‌ی مایکروسافت، شاید برخی برنامه‌های اندرویدی از این ویژگی پشتیبانی نکنند. هم‌چنین ممکن است برخی نرم‌افزارهای اندرویدی اشتراک صفحه نمایش را مسدود کرده باشند یا برای برخی از نرم‌افزارهای اندرویدی در پنجره‌ی باز شده در ویندوز، صفحه‌ی سیاه نمایش داده شود. از سویی ممکن است برخی اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها به کیبورد و ماوس پاسخ ندهند یا برخی صدا را از طریق گوشی پخش کنند.

در حال حاضر برای امتحان کردن این ویژگی تازه، به یک گوشی سامسونگ احتیاج دارید. اگرچه مایکروسافت فهرستی از دستگاه‌های اندرویدی که از Your Phone پشتیبانی می‌کنند، ارائه داده است اما هم‌اکنون عملاً فقط دستگاه‌های سامسونگ پشتیبانی می‌شود. هم‌چنین مایکروسافت تاکید کرده که این ویژگی هنوز برای عموم در دسترس نیست و فعلا برای استفاده از آن کاربران حتما باید به برنامه‌ی آزمایش ویندوز ۱۰ که با نام Windows Insider شناخته می‌شود، بپیوندند.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala