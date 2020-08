در روزهای اخیر گوگل به کاربران ایمیلی می‌فرستد تا از آن‌ها بخواهد در صورت تمایل به این شرکت اجازه‌ی استفاده از صدایشان را برای بهبود هوش مصنوعی بدهند. اما گوگل از صدای کاربران چه استفاده‌هایی می‌کند و کجا باید تنظیمات استفاده از صدا را تغییر داد.

گوگل قصد دارد دوباره از تشخیص انسانی و رای‌دهی به قطعه صداهای ناشناس توسط کاربران استفاده کند. با این حال، یک قدم بزرگ در راستای حریم خصوصی برداشته و به طور خودکار تنظیمات همه‌ی کاربران برای ذخیره‌ی صدایشان را غیرفعال کرده است. به همین دلیل است که این روزها کاربران ایمیلی دریافت خواهند کرد که مضمون آن این است: «گوگل دوست دارد که شما به برنامه بازگردید و تلاش می‌کند توضیحات روشن‌تری درباره‌ی کاری که انجام می‌دهد ارائه کند.»

این حرکت بسیار بزرگی است که افراد زیادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه گوگل می‌گوید تعداد افرادی که این نامه را دریافت می‌کنند محرمانه است اما ظاهرا این ایمیل باید به صندوق ورودی هر کسی که به روش صوتی با محصولات گوگل تعامل داشته است، از جمله کسانی که از فرمان‌های صوتی گوگل مپ یا دستیار صوتی گوگل (Google Assistant) استفاده کرده‌اند، فرستاده شود.

دسترسی به تنظیمات ضبط صدا

در بخشی از این ایمیل می‌خوانیم: «برای این‌که بتوانید تنظیمات ضبط صدای خود را کنترل کنید، ما آن را خاموش کرده‌ایم تا زمانی که شما بتوانید اطلاعات به‌روزرسانی شده را بازبینی کنید. حساب گوگل خود را ببینید تا این موارد را بررسی و در صورت تمایل ضبط صدا را مجددا فعال نمایید.»

نشانی این تنظیمات به این صورت است و با توجه به این‌که بدون بررسی دقیق نباید روی هیچ لینکی که از طریق ایمیل دریافت می‌کنید کلیک کنید، عین آن را در این‌جا می‌آوریم:

https://myactivity.google.com/consent/assistant/vaa

دقت کنید که نشانی باید فقط تحت دامنه‌ی Google.com قرار داشته باشد.

تابستان گذشته، یکی از بزرگ‌ترین ماجراهای دنیای فن‌آوری این بود که چگونه شرکت‌های بزرگ از انسان‌ها برای بهبود کیفیت هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. زمانی که برخی از این صداها لو رفت، گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت و فیس‌بوک را آشفته کرد. این یک رسوایی در تابستان ۲۰۱۹ بود و توضیحات فنی درباره‌ی چگونگی کار یادگیری ماشینی، عذرخواهی، عصبانیت و بازپرداخت‌ها، مُهر تأییدی بر آن بود. سرانجام هر شرکت تلاش کرد که برای کاربران، دانستن چیزی که از آن‌ها ذخیره می‌شود را آسان‌تر کند و امکان پاک کردن داده‌ها را به آنان بدهد.

همه‌ی این شرکت‌ها به طرزی قابل توجه، گام‌های خوبی برای روشن کردن شیوه‌ی استفاده از داده‌های صوتی برداشتند و حذف آن یا خروج کامل از چنین برنامه‌هایی را برای کاربران آسان‌تر کردند. هم‌چنین بیشتر این شرکت‌های بزرگ فن‌آوری، با افشای اطلاعات و یا درخواست از کاربران با رضایت خودشان، به استفاده از بازبینی انسانی برای بهبود سرویس‌هایشان بازگشتند.

اما گوگل پس از توقف این کار در سطح جهانی در سپتامبر گذشته، بازبینی انسانی را دوباره آغاز نکرد و قول داد: «ما صدای شما را در بازبینی انسانی استفاده نخواهیم کرد مگر آنکه در تنظیمات، مجوز استفاده از صدایتان را فعال کنید.» در ایمیلی که این روزها به دست کاربران می‌رسد این قول عملی شده است.

هنگامی که روی پیوند در ایمیل کلیک می‌کنید، به بخش تنظیمات حساب خود در وب‌سایت گوگل هدایت می‌شوید. در این صفحه توضیحات اندکی درباره‌ی ذخیره‌ی صدایتان داده شده است و ویدیویی از یوتیوب قرار داده شده که خط مشی‌های گوگل را در این زمینه توضیح می‌دهد. هم‌چنین پیوندی وجود دارد که با کلیک بر روی آن می‌توانید جزئیات بیشتری درباره‌ی شیوه‌ی ذخیره و استفاده از صدایتان در گوگل بدانید.

تنظیمات ذخیره‌سازی صدا به طور پیش‌فرض غیرفعال است اما اگر بخواهید دوباره به گوگل اجازه‌ی استفاده از صدایتان را برای بهبود هوش مصنوعی بدهید، باید بدانید که گوگل از دو راه این کار را انجام می‌دهد.

شیوه‌ی استفاده از صدای کاربران

نخست یک دوره‌ی زمانی وجود دارد که مطابق با حساب شماست. گوگل در این بازه‌ی زمانی از داده‌های صوتی برای بهبود تطابق صوتی استفاده می‌کند و شما می‌توانید برای مرور یا حذف هر یک از این داده‌ها به بخش تنظیمات بروید. از ژوئن ۲۰۲۰، زمان‌بندی پیش‌فرض برای حذف اطلاعات به طور خودکار ۱۸ ماه درنظر گرفته شده است اما این فقط برای حساب‌هایی است که پس از این تاریخ ایجاد شده‌اند. اگر حساب شما قدیمی است باید به صورت دستی جدول زمانی این حذف خودکار را در تنظیمات تغییر دهید.

در مرحله‌ی بعد، صدای شما قطعه‌قطعه و ناشناس می‌شود و ممکن است این صدای ناشناس به بازبین‌های انسانی فرستاده شود تا دقت نوشتار را با صوت تطبیق دهند. با توجه به این‌که همین مرحله بحث‌ها را ایجاد کرده بود، باید گفت که شاید این بازبین‌های انسانی برخی از فروشندگان شخص ثالث باشند. گوگل اعلام کرده که فقط داده‌های ناشناس-شده برای بازبین‌های انسانی فرستاده می‌شود.

نکته‌ی عجیب این‌جاست که اگرچه گوگل تنظیمات ذخیره‌ی صدا را برای همه‌ی کاربران غیرفعال کرده اما رویکرد این شرکت برای صداهایی که پیش از این بارگذاری شده‌اند تغییر نمی‌کند. بنابراین اگر بخواهید این صداها حذف شود، باید به طور دستی این کار را انجام دهید. اگرچه حتی اگر این کار را نکنید، طبق اعلام گوگل در دوره‌ی توقف ضبط صداها، هیچ بازبین انسانی، صداها را بررسی نکرده است.

گوگل همه‌ی این موارد را به عنوان یک «تغییر تنظیمات» و نه «تغییر خط مشی» درنظر می‌گیرد. در حقیت گوگل این تغییرات را یک «رضایت انتخاب جداگانه» می‌داند که هم‌چنان تحت خط مشی فعلی شرکت است. هیچ پست رسمی درباره‌ی این تغییر در گوگل بلاگ وجود ندارد بنابراین ایمیل ارسالی از سوی گوگل و بخش تنظیمات حساب کاربری گوگل، کار اطلاع‌رسانی را در این زمینه انجام می‌دهد.

