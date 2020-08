سامسونگ و مایکروسافت حالا بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نیاز دارند

در رویداد مربوط به معرفی گلکسی نوت ۲۰ و دیگر گجت‌ها، به غیر از این موارد شاهد محکم‌تر شدن ارتباط بین سامسونگ و مایکروسافت هم بودیم. این دو شرکت در زمینه‌های مختلف از بازی‌های موبایل گرفته تا بهینه‌سازی اپلیکیشن‌ها و یکپارچه‌سازی نرم‌افزار مشغول همکاری با یکدیگر هستند. آن‌ها همچنین اعلام کردند به زودی کاربران از طریق ویندوز ۱۰ می‌توانند اپلیکیشن‌های درون گوشی سامسونگ را کنترل کنند و همچنین استفاده از تبلت سامسونگ به‌عنوان نمایشگر ثانویه امکان‌پذیر می‌شود.

چنین همکاری نزدیکی خبر جدیدی نیست و حتی سال گذشته در مراسم معرفی گلکسی نوت ۱۰ مدیرعامل مایکروسافت هم حضور داشت. اما اهمیت این همکاری حالا مهم‌تر از هر زمان دیگری است. دیگر بحث بر سر صرفا خود گوشی‌ها نیست بلکه در مورد این است که چنین گوشی‌هایی چگونه با دیگر کامپیوترها و حتی کنسول‌های بازی تعامل دارند. در این میان همکاری گسترده بین سامسونگ و مایکروسافت برای چنین رویکردی و البته مقابله با اکوسیستم نرم‌افزاری اپل ضروری محسوب می‌شود.

قابلیت‌های معرفی شده در مراسم

در زمینه‌ی گیمینگ، شاهد ترمز بر قابلیت‌های سرویس استریمینگ xCloud مایکروسافت بودیم. یکی از نتایج این همکاری، ارائه‌ی نسخه ویژه اپلیکیشن Xbox Game Pass در گلکسی استور سامسونگ است که برخی ویژگی‌های آن در نسخه گوگل پلی استور دیده نمی‌شود. همچنین مجموعه بازی برای گلکسی نوت ۲۰ ارائه می‌شود که شامل اشتراک ۳ ماهه Xbox Game Pass Ultimate و یک کنترلر برای اجرای بازی‌های استریمینگ است.

مجموعه برنامه‌های آفیس هم یکپارچه‌تر شده‌اند. یادداشت‌های موجود در اپلیکیشن Samsung Notes با Outlook و OneNote سینک می‌شوند و Samsung Reminders با چندین سرویس مایکروسافت مانند Microsoft To Do، Teams و Outlook سینک خواهد شد. سامسونگ همچنین اعلام کرده برای بهینه‌سازی اپلیکیشن‌های PowerPoint، Word و Excel در گلکسی Z Fold 2 مشغول همکاری با مایکروسافت است.

اما در این میان روشن‌ترین مثال از مزایای همکاری سامسونگ و مایکروسافت، قابلیت‌های جدید اپلیکیشن Your Phone است. طبق اعلام مایکروسافت، در حال حاضر نسخه آزمایشی ویندوز ۱۰ و صرفا گوشی‌های سامسونگ از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های اندروید را در کنار برنامه‌های ویندوز اجرا کنند.

برنامه‌های اپل و گوگل در این حوزه

بدون شک این دو شرکت مدت‌ها مشغول توسعه این ویژگی‌ها بوده‌اند ولی در هر صورت چنین مشخصه‌ای ما را به یاد قابلیتی می‌اندازد که اپل در جریان رویداد WWDC 2020 از آن رونمایی کرد؛ در جریان این مراسم، اپل نشان داد که به لطف مهاجرت به سمت تراشه‌های ARM، اپلیکیشن‌های iOS و iPadOS به راحتی در macOS اجرا خواهند شد.

در این میان اپل و سامسونگ دو رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. کامپیوترهای اپل به‌زودی و بدون نیاز به گوشی یا تبلت قادر به اجرای اپلیکیشن‌های موردنظر خواهند بود ولی سامسونگ می‌خواهد این اپلیکیشن‌ها را به‌نوعی از گوشی به کامپیوتر استریم کند. اما در هر صورت نتیجه هر دو رویکرد، امکان بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های موبایل در کامپیوتر است.

در این میان، گوگل که سازنده اندروید است در این همکاری جای خاصی ندارد. راهکار گوگل برای ارائه‌ی یک اکوسیستم، اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در سیستم‌عامل Chrome OS و یکپارچگی محدود بین آن دو است. اما Chrome OS کاربران محدودی دارد و نمی‌توان مشکلات مختلف مربوط به ارتباط بین اندروید و Chrome OS را کتمان کرد.

رقابت با اپل

با نگاه به رویکردهای هر سه شرکت، می‌بینیم که مرز بین گوشی، تبلت و کامپیوتر بیش از پیش در حال محو شدن است. چنین روندی ممکن است سامسونگ را در مقایسه با اپل در وضعیت بدی قرار دهد. اپل در حال حاضر کنترل گسترده‌ای بر روی کل اکوسیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزار خود دارد. علاوه بر این، حرکت به سمت تراشه‌های ARM کنترل اپل را افزایش می‌دهد و شاهد افزایش یکپارچگی محیط نرم‌افزاری آیفون، آیپد و کامپیوترهای مک خواهیم بود.

کنترل اپل بر تمام جنبه‌های گجت‌های خود به این معنی است که به تنهایی می‌تواند مرزهای بین گوشی‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترهای خود را ترسیم کند. اپل می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد که آیپد به‌عنوان یک نمایشگر ثانویه انجام وظیفه کند بدون اینکه مانند سامسونگ و مایکروسافت به هماهنگی‌های گسترده‌ای نیاز داشته باشد.

این اختلاف قدرت باعث شده که سامسونگ برای اینکه بتواند در این زمینه به رقیب قدری برای اپل تبدیل شود، به شرکایی مانند مایکروسافت نیاز پیدا کند. گوگل با توجه به اینکه توسعه‌دهنده اصلی اندروید است شریک بسیار مهمی محسوب می‌شود اما هسته متن‌باز اندروید به سامسونگ آزادی عمل زیادی می‌دهد تا بتواند ویژگی‌های موردنظر خود را در رابط کاربری موردنظر خود تعبیه کند.

در برابر یکپارچگی اپل، رویکرد سامسونگ مزایای خود را دارد. سامسونگ به جای اینکه برای گجت‌های خود یک باغ محصور ایجاد کند، می‌تواند از مهم‌ترین مزایای مایکروسافت بهره ببرد. در همان روزی که خبر همکاری نزدیک سامسونگ و مایکروسافت برای اجرای بهتر بازی‌های سرویس xCloud اعلام شد، مایکروسافت به آزمایش این سرویس در گجت‌های iOS پایان داد که دلیل این کار قوانین اپ استور اپل اعلام شده است.

این یعنی کاربران سامسونگ و دیگر گوشی‌های اندرویدی قادر به اجرای بازی‌های xCloud خواهند بود ولی کاربران اپل نمی‌توانند از این سرویس مایکروسافت بهره ببرند. باید خاطرنشان کنیم سرویس استریمینگ بازی گوگل استیدیا هم برای iOS ارائه نشده است. البته کاربران آیفون و آیپد به مجموعه‌ی عظیمی از بازی‌ها دسترسی دارند که به‌زودی مک‌های مبتنی بر تراشه‌های ARM هم به راحتی می‌توانند آن‌ها را اجرا کنند. همچنین نباید سرویس اپل آرکید را از قلم بیندازیم که حاوی بازی‌های جذابی است. اما در سرویس xCloud برخی بازی‌های پرسروصدا مانند Forza و سری Gears Of War وجود دارد که کاربران اپل نمی‌توانند آن‌ها را اجرا کنند.

آینده گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها در حال تلاقی هستند و سامسونگ برای ایجاد یک مسیر جدید نمی‌تواند به تنهایی وارد عمل شود. به لطف همکاری‌های گسترده با مایکروسافت، سامسونگ حالا شریک مهمی دارد که می‌تواند برای رسیدن به اهداف موردنظر خود، بر روی امکانات و کمک‌های مایکروسافت حساب کند.

اخبار و مقالات مراسم معرفی گلکسی نوت ۲۰

منبع: The Verge

The post سامسونگ و مایکروسافت حالا بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نیاز دارند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala