گوگل بالاخره قابلیت Nearby Share را به اندروید آورد

۹ سال بعد از معرفی قابلیت AirDrop اپل، بالاخره گوگل قابلیتی مشابه به نام Nearby Share را به اندروید آورد!

گوگل قابلیت جدیدی به نام Nearby Share را به اندروید اضافه کرد. با استفاده از این قابلیت کاربران این تلفن‌های هوشمند می توانند به صورت راحت‌تری فایل‌ها، عکس‌ها و لینک‌ها خود را با دیگر کاربران این پلتفرم به اشتراک بگذارند. برای استفاده از این قابلیت که به تازگی بر روی برخی موبایل‌های پیکسل و سامسونگ در دسترس کاربران قرار گرفته است باید نسخه‌ی اندروید تلفن همراه ۶ یا بالاتر باشد. گوگل اعلام کرده است که طی چند هفته آینده این قابلیت بر روی دیگر دیوایس‌های اندرویدی هم عرضه خواهد شد.

Nearby Share بسیار شبیه به قابلیت AirDrop در اکوسیستم اپل است. برای استفاده از این ویژگی بعد از انتخاب Nearby Share در منوی به اشتراک‌گذاری، تلفن‌‌های همراه اندرویدی دیگر که در نزدیکی شما قرار دارند به نمایش در می‌آیند. بعد از انتخاب تلفن همراه مورد نظر، فایلی که انتخاب کرده‌اید بدون انجام هیچ کار اضافه‌ای به آن تلفن همراه فرستاده می‌شود.

در AirDrop شما قادر هستید که نحوه‌ی نمایش خود به دیگر کاربران را آن‌طور که ‌می‌خواهید تنظیم کنید. به عنوان نمونه می‌توانید کاری کنید که AirDrop شما را فقط به کسانی که شماره‌ی تلفن آنها را دارید نمایش دهد یا که به طور کامل از چشم دیگر کاربران مخفی بمانید. گوگل در رابطه با قابلیت Nearby Share توضیح می‌دهد که شما می‌توانید با استفاده از این قابلیت در هنگام فرستادن یا دریافت فایل به صورت ناشناس باقی بمانید.

این قابلیت جدید برای فرستادن فایل‌ها، از سریع‌ترین روش ارسال قابل استفاده در هر دو تلفن همراه مانند بلوتوث، بلوتوث در حالت ذخیره انرژی، WebRTC و Wi-Fi استفاده می‌کند.

کاربران قادر هستند تا از قابلیت Nearby Share برای انتقال فایل بین موبایل‌های اندرویدی و کروم‌بوک‌ها (طی ماه‌های آینده این قابلیت به کروم‌بوک‌ها می‌آید) استفاده کنند. از این قابلیت هنوز نمی‌توان برای ارسال فایل بین تلفن‌های همراه اندرویدی و دستگاه‌های دارای پلتفرم‌های دیگر مانند iOS، Mac و ویندوز استفاده کرد. سخنگوی گوگل در رابطه با این موضوع گفته است که آنها قصد دارند تا در آینده این قابلیت را به پلتفرم‌های دیگر هم گسترش دهند.

اپل برای اولین بار ۹ سال پیش و در سال ۲۰۱۱ از قابلیت AirDrop در آیفون‌ و مک برای انتقال‌ راحت‌تر فایل‌ها استفاده کرد. بعد از معرفی AirDrop، گوگل راه‌های مختلفی را برای انتقال آسان فایل بین دیوایس‌های اندرویدی امتحان کرد که هیچ یک به سادگی و راحتی AirDrop نبودند. علاوه بر این، همه‌ی سازندگان تلفن‌های همراه اندرویدی نیز از این روش‌ها در تلفن‌ همراه تولیدی خود استفاده نکردند.

کاربران تلفن‌های اندرویدی بعد از استفاده از Nearby Share نفس راحتی خواهند کشید چون که دیگر مجبور نیستن از روش‌های سختی مانند ایمیل یا اپ‌های پیام‌رسان برای فرستادن فایل‌های خود همراه با مصرف اینترنت استفاده کنند. گوگل اعلام کرده است که به جای ارائه‌ی یک اپدیت برای سیستم عامل اندروید، این قابلیت را به صورت یک اپ در گوگل پلی (Google Play) عرضه می‌کند.

آیکون قابلیت Nearby Share شبیه دو سیم در هم پیچیده است. زمانی که این قابلیت بر روی تلفن همراه اندرویدی شما قابل استفاده شد، شما می‌توانید تا با استفاده از منوی تنظیمات سریع‌ آن را فعال یا غیر‌فعال کنید.

