اینطور که به نظر می‌رسد، فیسبوک به دنبال راهی است تا بتواند قابلیت همگام‌سازی پیام‌ها در واتساپ اندروید و iOS را به زودی به این پیام‌رسان اضافه کند.

واتساپ یکی از پیام‌رسان‌هایی است که در زمینه پشتیبانی از چندین پلتفرم عملکرد رضایت بخشی ندارد. مثلا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن این است که برخلاف تلگرام که در هر پلتفرم، عملکرد مستقلانه‌ای داشته و در عین حال بدون مشکل با نسخه پلتفرم‌های دیگر همگام‌سازی می‌شود، واتساپ کاملا وابسته به پلتفرم دیگر است. بدین صورت که مثلا برای دانلود یک محتوا از واتساپ وب، حتما گوشی هم باید به اینترنت متصل باشد تا بدین ترتیب محتوا بعد از دانلود روی گوشی، در کامپیوتر نیز دانلود شود.

یکی دیگر از مشکلات عجیب این پیام‌رسان تا به این لحظه، عدم وجود قابلیتی برای همگام‌سازی پیام‌ها در اندروید و iOS است. این یعنی اگر کاربر پلتفرم اندروید یا iOS باشید، به هیچ عنوان نمی‌توانید حساب کاربری واتساپ خود را در گوشی دیگر همگام‌سازی کنید و تمام پیام‌هایتان پاک خواهد شد. تیم مهندسی واتساپ اما در تلاش است تا بتواند در آینده، استفاده همزمان این پیام‌رسان را در ۴ دستگاه ممکن کند.

برای انجام این فرایند، یک سیستم همگام‌سازی کراس-پلتفرم (بین پلتفرم) طراحی خواهد شد که به اتصال وای‌فای برای رمزگشایی و رونوشت پیام‌های موجود در یک دستگاه و ارسال آن به دستگاه دیگر نیاز دارد. این یعنی کاربران اندروید بالاخره می‌توانند پیام‌های خود را به دستگاه‌ای مبتنی بر iOS (و برعکس) ارسال کنند. در حال حاضر اگر بین این دو سیستم عامل سوئیچ کنید، پیام‌هایتان پاک خواهد شد.

برای اطمینان از امنیت این فرایند، واتساپ کلید رمز‌گزاری شده را با اضافه شدن یا حذف شدن هرباره‌ یک دستگاه تغییر می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد فیسبوک در نظر دارد نسخه‌ای از واتساپ را برای iPad نیز طراحی کرده و زمان رونمایی از قابلیت همگام سازی پیام‌ها، آن را معرفی کند تا بدین ترتیب کاربران اندروید و iOS برای اولین بار بتوانند به پیام‌های خود روی آیپد نیز دسترسی داشته باشند.

