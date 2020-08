گوگل از تطبیق بیشتر اپلیکیشن نقشه‌ی خود با دستگاه‌های اپل خبر داده است. بدین ترتیب قابلیت‌های گوگل مپ برای کارپلی و ساعت اپل آسان‌تر در دسترس خواهد بود.

سرانجام با به‌روزرسانی تازه‌ی گوگل مپ، امکان استفاده از مسیریابی در حالت داشبود CarPlay اپل نیز فراهم شد. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد در کنار مسیریابی از طریق گوگل مپ، گزینه‌های پخش موسیقی را نیز در دسترس داشته باشند.

حالت داشبورد CarPlay برای اولین بار سال گذشته همراه با iOS 13 معرفی شد اما تنها محدود به کار با نقشه‌ی اپل بود. سرنجام از iOS 13.4 که اوایل امسال ارائه شد، اپل این امکان را به شرکت‌های دیگر داد تا در نقشه‌های خود قابلیت پشتیبانی از CarPlay را فراهم کنند اما تا امروز به‌روزرسانی مرتبطی از سوی گوگل ارائه نشده بود.

پشتیبانی گوگل از Carplay همانند نقشه‌ی اپل کار می‌کند. از امروز کاربران می‌توانند گوگل مپ را در CarPlay باز کنند تا همان صفحه‌ی نمایش تقسیم شده را ببینند. در این صفحه مسیریابی در یک سمت و کنترل‌های پخش و هشدارهای تقویم و دیگر موارد کاربردی در سمت دیگر دیده می‌شود.

علاوه بر CarPlay برای خودروها، گوگل هم‌چنین نسخه‌ی تازه‌ی گوگل مپ را برای ساعت اپل ارائه می‌دهد که مسیریابی گام‌به‌گام را از طریق این ساعت مچی برای مکان‌های از پیش ذخیره شده، در هنگام راه رفتن، رانندگی، دوچرخه‌سواری یا استفاده از حمل‌ونقل عمومی ممکن می‌سازد.

به گفته‌ی گوگل، اپلیکیشن نقشه از امروز برای خودروهایی که از CarPlay پشتیبانی می‌کنند قابل استفاده خواهد بود اما برنامه‌ی به‌روزرسانی شده برای اپل واچ از هفته‌ی آینده در دسترس قرار می‌گیرد.

