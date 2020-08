گوگل از تصمیم خود برای استفاده از دستگاه‌های اندرویدی به عنوان یک لرزه‌سنج کوچک خبر داده است. موضوعی که می‌تواند بزرگ‌ترین شبکه‌ی لرزه‌نگاری جهان را شکل دهد و به هشدار به‌موقع برای کاهش آثار مخرب زمین‌لرزه کمک کند.

روزانه هزاران زمین‌لرزه در سراسر جهان رخ می‌دهد و صدها میلیون نفر در مناطق لرزه‌خیز زندگی می‌کنند. هشدار در لحظات اولیه می‌تواند به مردم کمک کند تا برای لرزش آماده باشند اما ساخت و استقرار یک زیرساخت عمومی برای تشخیص و هشدار به موقع زمین‌لرزه هزینه‌ی زیادی دارد.

بدین ترتیب گوگل تلاش کرده تا با استفاده از اندروید در هنگام جست‌وجو در وب، اطلاعات به‌موقع و سودمندی درباره‌ی زمین‌لرزه در اختیار مردم قرار دهد. علاوه بر این‌که هشداری چند ثانیه‌ای نیز داده می‌شود تا مردم و همراهنشان در جای مناسبی پناه بگیرند.

هنگام وقوع زلزله کجا پناه ببریم؟

فرستادن هشدارهای زمین‌لرزه به دستگاه‌های اندروید در کالفرنیا

گوگل با همکاری سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) و بخش خدمات اورژانسی دفتر فرمانداری کالیفرنیا (Cal OES) همکاری کرده تا هشدارهای زمین‌لرزه را که به کمک شرکت ShakeAlert تهیه می‌شود مستقیما به دستگاه‌های اندروید ارسال کند.

سیستم ShakeAlert که توسط لرزه‌شناسان برجسته‌ی آمریکا ساخته شده، سیگنال‌هایی را از بیش از ۷۰۰ لرزه‌سنج که توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا، Cal EOS، دانشگاه کالیفرنیا برکلی و موسسه‌ی فن‌آوری کالیفرنیا در سراسر ایالت کالیفرنیا نصب شده می‌گیرد. مردم با چند ثانیه هشدار می‌توانند تا اندازه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه زمان داشته باشند. گفتنی است در سال‌های گذشته دانشگاه کالیفرنیا از ساخت اپلیکیشنی برای پیش‌بینی زمین‌لرزه خبر داده بود.

ساخت بزرگ‌ترین شبکه‌ی لرزه‌نگاری جهان

نصب یک شبکه‌ی زمینی از لرزه‌سنج‌ها در سراسر جهان، آن‌طور که در ایالت کالیفرنیا انجام شده است، ممکن نیست. بنابراین گوگل از دستگاه‌های اندروید برای کمک به تشخیص زمین‌لرزه استفاده می‌کند.

از امروز دستگاه اندرویدی کاربران در هر کجای جهان می‌تواند بخشی از سامانه‌ی هشدار زمین‌لرزه‌ی اندرویدی (Android Earthquake Alerts System) باشد. بدین ترتیب دستگاه‌های اندرویدی به عنوان یک لرزه‌سنج کوچک استفاده خواهد شد تا با پیوستن به میلیون‌ها تلفن و دستگاه اندرویدی دیگر، بزرگ‌ترین شبکه‌ی لرزه‌نگاری جهان را تشکیل دهد.

امروزه همه‌ی تلفن‌های هوشمند دارای شتاب‌سنج‌های کوچکی هستند که می‌تواند سیگنال‌هایی را نشان دهد که خبر از وقوع زمین‌لرزه می‌دهد. اگر تلفن هوشمند، چیزی را تشخیص دهد که ممکن است زلزله باشد، سیگنال را به همراه نقطه‌ی وقوع به سرور تشخیص زمین‌لرزه‌ی گوگل ارسال می‌کند. سپس سرور این اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از دستگاه‌های اندرویدی را ترکیب می‌کند تا وقوع زمین‌لرزه را تشخیص دهد.

به گفته‌ی گوگل تنها عامل محدودکننده در این میان سرعت ارسال سیگنال به سرور و برعکس است که تقریبا برابر با سرعت نور است. اما خوشبختانه این سرعت بسیار بیشتر از سرعت رسیدن موج لرزه است.

در ابتدا، گوگل از این فن‌آوری برای اشتراک‌گذاری نمایی سریع و دقیق از منطقه‌ی وقوع زمین‌لرزه در جست‌وجوی وب استفاده خواهد کرد. زمانی که کاربران واژه‌های مرتبط با زمین‌لرزه مانند «زمین‌لرزه» یا «زلزله» را در گوگل جست‌وجو کنند، نتایج مربوط به منطقه‌ی خود را به همراه منابعی سودمند درباره‌ی آن‌چه پس از وقوع زمین‌لرزه باید انجام شود، می‌بینند.

گوگل در این زمینه با متخصصان لرزه‌نگاری و سوانح از جمله دکتر ریچارد آلن، دکتر چینگ‌کای کنگ و دکتر لوسی جونز همکاری کرده تا از شبکه‌ی گسترده‌ی دستگاه‌های اندروید به صورت جمع‌سپاری، برای تشخیص زمین‌لرزه در سراسر جهان توسعه دهد.

هشدارهای لحظه‌ای زمین‌لرزه، با توجه به وجود شبکه‌ای از لرزه‌سنج‌ها در کالیفرنیا، ابتدا در این ایالت فعال شده است و گوگل امیدوار است در سال آینده این هشدارها برای سایر ایالت‌ها و کشورهایی که از سامانه‌ی تشخیص زمین‌لرزه‌ی اندرویدی استفاده می‌کنند فعال شود.

منبع: Google Blog

The post دستگاه اندرویدی شما از امروز بخشی از بزرگ‌ترین شبکه‌ی لرزه‌نگاری جهان است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala