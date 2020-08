با ویژگی تازه‌ی موتور جست‌وجوی گوگل، افراد عادی می‌توانند مانند آن‌چه هنگام جست‌وجوی چهره‌های شناخته شده نمایش داده می‌شود، یک کارت ویزیت مجازی در نتایج جست‌وجوی وب گوگل داشته باشند.

گوگل می‌خواهد موتور جست‌وجو را کاربردی‌تر از قبل کند، پس از امکان خرید مستقیم در جست‌وجو اکنون این شرکت از راه‌اندازی کارت‌های نمایه در جست‌وجوی عمومی خبر داده است. طرحی که فعلا در هند اجرا می‌شود.

این ویژگی تازه، درست مانند آن‌چه در جست‌وجوی وب برای چهره‌های شاخص نمایش داده می‌شود، به برندسازی شخصی افراد گوناگون کمک می‌کند. در این کارت‌های ویزیت مجازی، لینک‌ها و اطلاعاتی درباره‌ی افراد مستقیماً از طریق جست‌وجوی وب در دسترس خواهد بود تا مشتریان، کاربران و یا استخدام‌کنندگان بالقوه بتوانند به آنان دسترسی داشته باشند.

گوگل هنوز اعلام نکرده که آیا این ویژگی از هند فراتر می‌رود و به طور گسترده در اختیار کاربران در سراسر جهان قرار می‌گیرد یا خیر. اما احتمال می‌رود این شرکت در پی توسعه‌ی این ویژگی تازه باشد که با نام «کارت‌های مردم» (People Cards) شناخته می‌شود.

افرادی که دارای «کارت مردم» تایید شده باشند، می‌توانند جزئیاتی مانند توضیحات شخصی، جایگاه شغلی، کارفرما، مکان، عکس نمایه، شماره تلفن، وب‌سایت و لینک شبکه‌های اجتماعی را به آن اضافه کنند. این اطلاعات اصلاح شده، می‌تواند به دارندگان کارت‌های مردم، برای جذب مشتریان بیشتر کمک کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که گوگل حداقل از ماه فوریه‌ی ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) در حال آزمایش این ویژگی بوده است. چیزی که هم‌اکنون برای رابط کاربری انگلیسی جست‌وجوی گوگل در هند در دسترس است و کاربران با جست‌وجوی عبارت «add me to Search» می‌توانند گزینه‌های مرتبط را مشاهده و مراحل ثبت «کارت مردم» خود را طی کنند.

به گفته‌ی گوگل هدف این شرکت در جست‌وجو همیشه این است که کاربران به اطلاعات سودمند و مؤثر دسترسی داشته باشند و به همین دلیل از راه‌های گوناگون حفاظتی استفاده کند تا کیفیت داده‌های «کارت‌های مردم» صحت‌سنجی و کنترل شود. هر حساب کاربری گوگل تنها امکان ثبت یک «کارت مردم» را دارد و برای تایید هویت نیز به شماره‌ی تلفن نیاز است.

هم‌چنین گوگل از روش‌های متنوعی برای مبارزه با هرزنگاری (Spam) استفاده می‌کند. برای نمونه هوش مصنوعی گوگل در این زمینه تقویت شده است و کاربران نیز می‌توانند در صورت مشاهده‌ی اطلاعات نادرست از جمله جعل هویت، از طریق ارسال بازخورد به گوگل اطلاع دهند.

اگر کاربران قصد یافتن شخصی را از طریق جست‌وجو داشته باشند، با این ویژگی تازه سریع‌تر به آن می‌رسند. زمانی که نام شخصی در گوگل جست‌وجو می‌شود، یک کارت کوچک شامل نام، شغل و مکان نمایش داده خواهد شد که کاربران می‌توانند برای دیدن اطلاعات بیشتر بر روی آن کلیک کنند. اگر افراد گوناگون، نام تکراری داشته باشند، چندین کارت در صفحه‌ی جست‌وجو نمایش داده خواهد شد. هم‌چنین افراد در هر زمان می‌توانند کارت مردم مرتبط با خود را حذف نمایند.

این ویژگی تازه به میلیون‌ها کارآفرین، کارمند آینده‌نگر، افراد خوداشتغال، آزادکارها، اثرگذاران شبکه‌های اجتماعی و هر شخص دیگری که بخواهد از طریق جست‌وجوی وب به درستی دیده شود کمک خواهد کرد و گوگل امیدوار است که مردم با این ویژگی بتوانند افراد مورد نظر خود را آسان‌تر پیدا کنند.

