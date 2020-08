طبق شنیده‌ها، به نظر می‌رسد مایکروسافت قصد دارد بهار سال ۲۰۲۱، ویندوز ۱۰X را رسما عرضه کند. اما ظاهرا یک سری از تغییرات این سیستم عامل قرار است زودتر راهی ویندوز‌های کنونی شود. یکی از این تغییرات اما اضافه شدن قابلیت‌های جدید به کلیپ بورد ویندوز ۱۰ است.

به نقل از وب‌سایت Windows Latest، در نسخه ۲۰۱۸۵ ویندوز ۱۰، مایکروسافت پنل جدیدی را افزوده که به کاربران این اجازه را می‌دهد محتوا، ایموجی و حتی گیف‌ها را هم از طریق کلیپ بورد وارد متن کنند. همچنین، قابلیت‌های جدیدی نیز به این پنل اضافه شده تا فرایند افزودن محتوا به پیام‌ها، اسناد و ایمیل آسان‌تر شود.

علاوه‌بر این‌ها، کاربران می‌توانند به آخرین ایموجی‌ها و گیف‌های خود نیز در این پنل دسترسی داشته باشند یا آن‌ها را جست‌و‌جو کنند. یک بخش جدید هم با نام «Clipboard history» به این پنل اضافه شده تا کاربران بتوانند به لیست محتواهای کپی شده اخیر دسترسی داشته باشند.

البته در حال حاضر هم برنامه‌های شخص ثالث زیادی (جایگزین کلیپ بورد ویندوز ۱۰) با قابلیت‌های فراوان در دسترس قرار دارد که کاربران می‌توانند آن را دانلود کنند اما با این قابلیت جدید، کاربران ویندوز ۱۰ بدون نیاز به برنامه خاصی می‌توانند همه قابلیت‌های مورد نیاز خود را داشته باشند و از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است این کلیپ بورد حتی می‌تواند با دیگر دستگاه‌ها نیز همگام‌سازی شود. بدین ترتیب با کپی کردن محتوا در یک دستگاه می‌توانید در دستگاه دیگر به آن دسترسی داشته باشید.

آموزش فعال سازی و استفاده از تاریخچه کلیپ ‌بورد در ویندوز ۱۰

در حال حاضر کاربران ویندوز ۱۰ می‌توانند با فشردن کلید‌های ویندوز + V، به تاریخچه کلیپ بورد دسترسی داشته باشند و حتی محتوای آن را هم با دستگاه‌های دیگر دارای ویندوز ۱۰ به اشتراک گذاشته شود. بدین صورت که کاربر باید ابتدا وارد تنظیمات شده و در بخش تنظیمات کلیپ بورد، گزینه Automatically sync text that I copy را فعال کند. در کلیپ بورد کنونی ویندوز ۱۰ تنها ۲۵ محتوا قرار می‌گیرند و اگر تعداد محتوای کپی شده بیشتر شود، قدیمی‌ها پاک می‌شوند تا موارد جدید بتوانند جایگزین‌ آن‌ها شوند.

کلیپ بورد جدید اما نه تنها از متن، بلکه از تصاویر و محتوایی با فرمت HTML نیز پشتیبانی می‌کند. انتظار می‌رود مایکروسافت ظرفیت ذخیره‌سازی فایل‌های کپی شده را هم افزایش دهد اما فعلا در رابطه با آن خبری منتشر نشده. اگر از برنامه کیبورد گوگل Gboard استفاده کرده باشید، پنل جدید ویندوز ۱۰ هم درست به همان شکل عمل می‌کند و کاربر می‌تواند گیف و ایموجی‌ها را به راحتی در هر قسمت متنی که می‌خواهد جایگزین کند.

ظاهرا قرار است این پنل جدید با بروزرسانی بعدی ویندوز ۱۰ در دسترس قرار بگیرد. اما هنوز مشخص نیست بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ چه زمانی از راه خواهد رسید. با این حال امیدواریم در نسخه جدید ویندوز ۱۰ مشکل خاصی وجود نداشته باشد تا کاربران بتوانند از قابلیت‌های اضافه شده بدون دردسر استفاده کنند.

