احتمال عرضه ۳ سال بروزرسانی اندروید برای سری گلکسی A سامسونگ

سامسونگ با رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ اعلام کرد پرچم‌داران این شرکت، ۳ سال بروزرسانی اندروید را دریافت خواهند کرد اما حالا به نظر می‌رسد برخی از گوشی‌های میان‌رده از خانواده گلکسی A نیز قرار است مشمول همین سیاست شوند.

سامسونگ معمولا گوشی‌های خود را تا دو سال با بروزرسانی اصلی اندروید پشتیبانی می‌کرد تا اینکه با معرفی سری نوت ۲۰ این سیاست نه چندان خوب، تغییر کرد و حالا این شرکت این مدت را به ۳ سال افزایش داد. اما همانطور که می‌دانید این قانون در حال حاضر تنها برای پرچم‌داران صدق می‌کند و نه میان‌رده‌ها.

با اعلام سیاست جدید، بسیاری از کاربران سردرگم شدند. چرا که محصولات واجد شرایط برای دریافت ۳ سال بروزرسانی اندروید تنها سری نوت ۲۰ نبودند. در واقع سامسونگ قصد دارد پرچم‌داران سری اس ۱۰، نوت ۱۰ و تمام پرچم‌داران بعد آن‌ها را به مدت ۳ سال پشتیبانی کند. به همین خاطر برخی‌ها گمان کردند غول کره‌ای ممکن است برخی از گوشی‌های قدرتمند سری A را که همزمان و یا بعد از پرچم‌داران سری ۱۰ راهی بازار شدند تا مدت زمان مشابه پشتیبانی نرم‌افزاری کند.

به گزارش وب‌سایت TizenHelp، یکی نمایندگان سامسونگ در پاسخ به کاربری که در رابطه با امکان دریافت ۳ سال بروزرسانی اندروید برای گوشی گلکسی A90 خود پرسیده بود، پاسخ قطعی ارائه نکرد. همین مسئله موجب شد بسیاری از کاربران به این احتمال که گوشی‌های میان‌رده اما قدرتمند هم بخشی از سیاست جدید سامسونگ هستند امیدوار شوند. این کاربر از متن گفت‌و‌گوی خود اسکرین‌شاتی تهیه کرده که به زبان کره‌ای است اما خوشبختانه به متن ترجمه آن دسترسی داریم.

آیا بروزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

متاسفانه گوشی‌های سری اس ۹، نوت ۹، گوشی‌های سری A و تبلت‌هایی که در زمان مشابه یا قبل راهی بازار شدند، واجد شرایط نیستند چرا که از یک سری پیش‌نیازها و منابع سخت‌افزاری بی‌بهره‌اند. اما گوشی‌های بالارده سری A و تبلت‌هایی که بعد از سری گلکسی اس ۱۰ تولید شدند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جزئیات این موضوع و سیاستی که در قبال این محصولات در پیش گرفته می‌شود بعد از بررسی منابع سخت‌افزاری آن‌ها اعلام خواهد شد.

اگر سامسونگ تصمیم بگیرد میان‌رده‌های قدرتمند خود را تا مدت زمان ۳ سال پشتیبانی کند، بنابراین باید انتظار داشته باشیم گلکسی A90 که با اندروید ۹ راهی بازار شده، اندروید ۱۲ را هم به عنوان آخرین بروزرسانی سیستم عامل، دریافت کند.

اگر از کاربران گوشی‌های قدرتمند و جدید سری A هستید، این احتمال وجود دارد که واجد شرایط برای دریافت ۳ سال بروزرسانی اندروید باشید. با این حال پیشنهاد می‌شود تا تایید شدن این موضوع توسط خود سامسونگ و انتشار بیانیه‌ای رسمی، همه این گفته‌ها را یک احتمال در نظر بگیرید. وب‌سایت Android Authority در تلاش است با سامسونگ در رابطه با این موضوع گفت‌ و گو کند. بنابراین به محض انتشار خبری رسمی، این خبر نیز بروزرسانی خواهد شد.

۱۱ ویژگی جدید اندروید ۱۱

