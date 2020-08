مقایسه رابط کاربری One UI سامسونگ با OxygenOS وان پلاس

رابط کاربری One UI و OxygenOS دو نسخه مختلف از اندروید به حساب می‌آیند که شرکت‌های سازنده یعنی سامسونگ و وان پلاس، رویه کاملا متفاوتی را در طراحی آن‌ها در پیش گرفتند. مثل همیشه و مطابق انتظار، سامسونگ رابط خود را با تمرکز بر افزایش قابلیت‌ها و وان پلاس هم OxygenOS را با تمرکز بر کاهش قابلیت‌های اضافه و افزایش سرعت و روان بودن طراحی کردند. اما سوال اینجاست در نهایت کدام یک از این دو می‌توانند بهتر از دیگری، نیاز کاربران را برطرف کنند؟ در ادامه به مقایسه رابط کاربری One UI با OxygenOS می‌پردازیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم.

رابط کاربری سامسونگ قابلیت‌های زیادی دارد. آنقدر زیاد که شاید برخی از آن‌ها واقعا مورد نیاز کاربران عادی نباشد. به همین خاطر است برخی‌ها برای افزایش قابلیت گوشی گلکسی خود، بیشتر تمایل دارند بروزرسانی رابط کاربری دریافت کنند تا اندروید! اما خب همین مسئله کمی گوشی را از لحاظ نرم‌افزاری سنگین می‌کند. بنابراین تنها گوشی‌های پرچم‌دار و قدرتمند هستند که می‌توانند تجربه خوبی از One UI را برای کاربران به ارمغان بیاورند.

در طرف مقابل، OxygenOS قرار گرفته که وان پلاس در طراحی آن کاملا اعتدال به خرج داده و به همین خاطر گوشی‌های این شرکت در نگاه اول شاید سریع‌تر از محصولات هم‌رده از سامسونگ به نظر برسند. حتی این تفاوت عملکرد ممکن است بعد گذشت یکی دو سال هم بیشتر به چشم بیاید. OxygenOS شاید به اندازه رقیب خود غنی نباشد اما برای استفاده عادی کاملا مناسب و در نگاه برخی‌ها شاید انتخاب بهتری هم باشد.

مقایسه رابط کاربری One UI با OxygenOS – طراحی ظاهری

قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری همیشه در پشت پرده قرار دارند و آنچه که بیشتر و زودتر از هر چیزی جلب توجه می‌کند، ظاهر گوشی است. در نگاه اول، تفاوت خاصی بین دو رابط دیده نمی‌شود. مانند خیلی از گوشی‌های اندرویدی دیگر، سامسونگ هم از صفحه اصلی (home screen) و منوی برنامه‌ها بهره می‌برد اما به صورت کلی، طراحی این رابط کاملا متفاوت است. از طراحی انیمیشنی گرفته تا سهولت کار با یک دست. اگر به تصاویر زیر دقت کنید، به خوبی متوجه این موضوع خواهید شد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، دسترسی به یک سری موارد خاص در رابط سامسونگ بسیار ساده‌تر است. برنامه‌ها بیشتر به سمت پایین نمایشگر هدایت شده‌اند تا بدین ترتیب کار با یک دست کمی راحت‌تر شود. همچنین با باز کردن اکشن سنتر، می‌بینیم که حتی کم یا زیاد کردن نور صفحه با یک دست در محصول سامسونگ ساده‌تر است چرا که این پنل تا پایین صفحه کشیده می‌شود.

در طرف مقابل وان پلاس ترجیح داده ظاهری ساده‌تر برای رابط کاربری خود در نظر بگیرد که در نگاه اول کاربر را به یاد نسخه خالص اندروید می‌اندازد که در پیکسل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و خب این اصلا چیز بدی نیست. این تفاوت‌ها قرار نیست رابط سامسونگ را همین حالا برنده این مقایسه کنند چرا که بسیار جزئی و قابل چشم‌پوشی هستند.

در بخش طراحی، هر دو رابط کاربری به شما ابزار و امکانات زیادی جهت شخصی‌سازی می‌دهند تا گوشی را به صورت کامل مطابق سلیقه خود تغییر دهید. سامسونگ برای این منظور گلکسی Theme را در نظر گرفته که یک فروشگاه جهت خرید و دانلود تصاویر زمینه و تم‌های گوناگون است. از آن جایی که رابط کاربری جدید سامسونگ از قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) پشتیبانی می‌کند، بنابراین بسیاری از تم‌های این فروشگاه برای این صفحه طراحی شده‌اند و با اعمال یکی از آن‌ها، خواهید دید که تقریبا تمام بخش‌های رابط کاربری گوشی تغییر می‌کند.

اما برخلاف سامسونگ، وان پلاس ترجیح داده به جای قرار دادن یک فروشگاه داخلی، از صفحه‌ای جهت این کار درون خود تنظیمات گوشی استفاده کند. بدین ترتیب کاربران باید در بخش تنظیمات، به شخصی‌سازی گوشی بپردازند. جایی که استفاده از همه چیز رایگان بوده و کاربر می‌تواند موارد زیر را مطابق میل خود شخصی‌سازی کند.

تصاویر زمینه

نوع ساعت

انیمیشن حسگر اثر انگشت

نورپردازی حواشی گوشی برای اعلانات

رنگ تم (Accent color)

آیکون سیستم‌ها

مجموعه آیکون‌ها

فونت

با تغییر موارد بالا، گوشی‌های وان پلاس تقریبا پا به پای نماینده‌های سامسونگ در بخش شخصی‌سازی پیش می‌روند و اصلا جای نگرانی نخواهد بود. بنابراین در این بخش هیچ یک از رابط‌ها را برنده اعلام نمی‌کنیم چون کاملا به سلیقه کاربران بستگی دارد که چه میزان تغییر را برای گوشی خود می‌پسندند. هرچند به شخصه، جلوه‌های بصری رابط کاربری سامسونگ را بیشتر می‌پسندم و این دقیقا همان بخشی است که سامسونگ روی آن تمرکز می‌کند.

مقایسه رابط کاربری One UI با OxygenOS – امکانات و قابلیت‌ها

همانطور که در بالا اشاره شده، One UI پر از امکانات نرم‌افزاری است. اگر به خاطر داشته باشید، رابط کاربری Samsung Experience و TouchWiz هم از قابلیت‌های زیادی برخوردار بودند و به نظر می‌رسد با ورود One UI تغییر خاصی در سیاست سامسونگ پدید نیامد. در زیر، لیستی از برخی قابلیت‌های رابط کاربری جدید سامسونگ را شاهد هستیم که شاید در بعضی از گوشی‌های اندرویدی شاهد حضور آن‌ها نباشیم.

حالت آسان (Easy mode)

صفحه کنار دستگاه (Edge panels، قرار دادن یک سری برنامه در حواشی دستگاه به عنوان میان‌بر)

نور صفحه کناری (Edge lighting، تغییرات نور صفحه کناری هنگام دریافت اعلانات)

FaceWidgets (ویجت‌های صفحه قفل و نمایشگر همیشه روشن)

میان‌برهای صفحه قفل (Lock screen shortcuts، قرار دادن دو برنامه در طرفین گوشی روی صفحه قفل)

نمایش اعلانات به صورت پاپ-آپ (Smart pop-up view)

Smart stay (روشن نگه داشتن نمایشگر، مادامی که به آن نگاه می‌کنید)

Dual Messenger (استفاده همزمان از دو حساب کاربری در یک برنامه مثل واتساپ)

فروشگاه گلکسی (Galaxy Store، فروشگاه اختصاصی سامسونگ برای دریافت برنامه)

برخی از این قابلیت‌ها واقعا مورد نیاز هستند مانند نمایشگر همیشه روشن و قابلیت فیلم‌برداری از نمایشگر. اما برخی دیگر شاید هیچوقت بکارمان نیاید. همین مسئله موجب شده اگر در تنظیمات کهکشانی‌های مجهز به One UI به دنبال مورد خاصی بگردید، سردرگم شوید. البته این موضوع زمانی رخ می‌دهد که پیش از این از گوشی‌های سامسونگ استفاده نکرده باشید چون اگر از کاربران محصولات این شرکت باشید، هیچ مشکلی از بابت یافتن تنظیمات نخواهید داشت.

اما وان پلاس قدرت را در محدودیت می‌بیند. اما نه محدودیت به معنی منفی! OxygenOS به اکثر آنچه که یک کاربر حرفه‌ای نیاز داشته باشد مجهز شده و برخلاف سامسونگ که رابط خود را از قابلیت‌های متنوع پر کرده، کمی در این مورد با احتیاط عمل می‌کند. تعداد قابلیت‌ها به نسبت رقیب کمتر است و این موضوع را نمی‌توان انکار کرد اما هرآنچه که در این رابط قرار گرفته واقعا عالی و مورد نیاز هستند.

برای مثال، کلید سخت‌افزاری Alert Slider که از زمان عرضه وان پلاس ۲ در سال ۲۰۱۵ تاکنون در گوشی‌های این شرکت حضور داشته و کاربرد زیادی در زمینه‌های مختلف دارد. حالت خواندن (Reading Mode) هم از دیگر قابلیت‌های خوب این رابط است که رنگ نمایشگر را برای خوانایی بهتر تغییر می‌دهد. اگر به انجام بازی علاقه دارید، حالت Fnatic Mode هم در نظر گرفته شده که پردازنده، گرافیک، رم و حتی سرعت شبکه اینترنت را برای اجرای بهتر بازی‌ها بهینه کرده و حالت Do Not Disturb mode را هم برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت حین بازی فعال می‌کند.

اگر بخواهیم در این بخش یک برنده داشته باشیم، آن برنده رابط کاربری OxygenOS است که اکثر قابلیت‌های مورد نیاز را در خود جای داده و گشت و گذار در منوی تنظیمات آن هم بسیار ساده است. به خاطر داشته باشید این نظر شخصی است و انتخاب برنده به این معنا نیست که رابط کاربری سامسونگ در سطح پایین‌تری قرار دارد.

مقایسه رابط کاربری One UI با OxygenOS – بروزرسانی نرم‌افزاری

یک نرم‌افزار خوب بدون پشتیبانی بلند مدت از سوی شرکت سازنده هیچ ارزش خاصی نخواهد داشت و این موضوع مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار دارد. در حال حاضر اپل با مدت زمان حدودا ۵ سال، طولانی‌ترین پشتیبانی نرم‌افزاری را در بین تمام شرکت‌های فعال در این زمینه دارد اما در دنیای اندروید اوضاع متفاوت است. شرکت‌ها مدت زمان زیادی گوشی‌های خود را بروزرسانی نمی‌کنند اما خب این مسئله آنقدرها جدی نیست.

سامسونگ در حال حاضر از گوشی‌های پرچم‌دار خود تا سه سال پشتیبانی نرم‌افزاری می‌کند و این مدت زمان برای گوشی‌های میان‌رده به دو سال کاهش پیدا می‌کند. هرچند ظاهرا قرار است برخی از میان‌رده‌های قدرتمند این شرکت هم مشمول بروزرسانی ۳ ساله شوند.

وان پلاس هم در این زمینه عملکرد تقریبا مشابهی دارد اما وان پلاس ۵ که در سال ۲۰۱۷ راهی بازار شده به زودی اندروید ۱۰ را هم دریافت خواهد کرد و این بسیار عالی است. محصولات سال ۲۰۱۷ سامسونگ سری اس ۸ هستند که اندروید ۱۰ را دریافت نمی‌کنند. بنابراین اینطور که به نظر می‌رسد، باید در این بخش هم وان پلاس را برنده بدانیم تا ببینیم سامسونگ در آینده چه برنامه‌ای در این زمینه خواهد داشت.

نتیجه

از آن جایی که سیستم عامل گوشی‌های سامسونگ و وان پلاس اندروید است، بنابراین به طور کلی و اساسی تفاوت عمده‌ای بین محصولات دو شرکت نیست و بیشتر این تغییرات در زمینه ظاهری و شخصی‌سازی خلاصه می‌شوند که تعدادشان زیاد است. One UI به نسبت رابط‌های قدیمی سامسونگ از لحاظ ظاهری واقعا پیشرفت خوبی داشته و در زمینه دریافت بروزرسانی هم سریع‌تر شده.

در طرف مقابل OxygenOS از قابلیت‌های کمتری بهره می‌برد اما وقتی موضوع، کاربری بودن این قابلیت‌ها باشد، تفاوت‌ها به حداقل می‌رسند. رابط وان پلاس سریع، روان و عاری از هرگونه پیچیدگی است و به کاربران امکان دسترسی ساده‌تر به هرآنچه که نیاز دارند را می‌دهد. از لحاظ بروزرسانی نیز به نظر می‌رسد OxygenOS در شرایط بهتری به نسبت One UI قرار داشته باشد.

مسلما کاربران برای دوست داشتن هر دو رابط دلایل زیادی دارند و همه این دلایل قابل احترام هستند چرا که مسئله رابط کاربری، بیشتر به عادت کاربران بستگی دارد. حتی اگر One UI پیچیده‌ترین رابط کاربری موجود باشد، شخصی که سابقه استفاده طولانی مدت از آن را داشته باشد، احتمالا آن را بهترین رابط کاربری می‌داند.

نقاط قوت رابط کاربری One UI

سهولت استفاده با یک دست

قابلیت‌های شخصی‌سازی فراوان

حالت آسان و حالت کودک

فیلتر نور آبی

قابلیت‌های نرم‌افزاری فراوان

نقاط ضعف رابط کاربری One UI

پیچیدگی بیش از حد منوی تنظیمات

سنگینی رابط کاربری

نقاط قوت رابط کاربری OxygenOS

ساده، سبک و زیبا

قابلیت‌های شخصی‌سازی زیاد

عملکرد بسیار روان و سریع

کلید Alert slider با قابلیت‌های گوناگون

حالت خواندن و Fnatic Mode (بهینه‌ساز سخت‌افزار)

نقاط ضعف رابط کاربری OxygenOS

عدم تغییر به نسبت سال‌های گذشته

عدم وجود برخی قابلیت‌های کلیدی به نسبت One UI

به نظر شما، کدام یک از این دو رابط تجربه بهتری را برای کاربران فراهم می‌کنند؟ One UI یا OxygenOS؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: Android Central

The post مقایسه رابط کاربری One UI سامسونگ با OxygenOS وان پلاس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala