تلگرام قابلیت تماس تصویری را به اپلیکیشن خود اضافه کرد

پیام رسان تلگرام در هفتمین سالگرد تولدش قابلیت تماس تصویری را به اپلیکیشن خود اضافه کرد. اکنون کاربران همه نسخه‌های این اپ مانند نسخه‌های تلفن همراه و دسکتاپ می‌توانند که از این ویژگی جدید در پیام رسان تلگرام استفاده کنند.

این ویژگی جدید تلگرام، هنوز در مرحله‌ی آلفا قرار دارد. تلگرام اعلام کرده است که همانند قابلیت تماس صوتی، از رمز گذاری مخصوص خودش جهت بالا بردن امنیت کاربران در هنگام برقراری تماس تصویری استفاده کرده است.

برای اطمینان از امنیت تماس تصویری، این اپ به شما و شخصی که با آن در حال مکالمه هستید چهار ایموجی خاص را نشان می‌دهد. در صورتی این چهار ایموجی نمایش داده شده، برای شما و شخص دیگر به‌طور کامل یکسان باشند تماس تصویری در امنیت کامل در حال انجام است.

قابلیت تماس تصویری تلگرام، از ویژگی تصویر در تصویر هم بهره می برد. در این حالت شما می توانید با کوچک کردن تماس تصویری، به انجام کارهای دیگر خود در این اپ بپردازید. همچنین شما می توانید هر زمان که بخواهید تماس تصویری را به تماس صوتی تبدیل کنید.

تلگرام می‌خواهد قابلیت‌های بیشتری را هم در آینده به این اپ پیام‌ رسان اضافه کند. از جمله‌ی این قابلیت‌ها می‌توان به انجام تماس تصویری به صورت گروهی در این اپ اشاره کرد.

علاوه‌بر اضافه کردن تماس تصویری، تلگرام همچنین انیمیشن‌های جدیدی را برای برخی از ایموجی‌هایی که به صورت مکرر در این اپ استفاده می‌شوند، اضافه کرده است. در صورتی که از این ایموجی‌های جدید در هنگام مکالمه استفاده کنید، ایموجی به شکل جذاب‌تری و همراه با انیمیشن خاصی نمایش داده می‌شود.

شما می‌توانید این به‌روزرسانی جدید را هم اکنون بر روی دستگاه‌های خود نصب کنید.

