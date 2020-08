طبق گزارش سایت ZDNet، موزیلا و گوگل بر سر تمدید قرارداد مربوط به موتور جستجوی پیش‌فرض فایرفاکس به توافق رسیده‌اند و گوگل تا حداقل سال ۲۰۲۳ عهده‌دار این وظیفه در مرورگر فایرفاکس خواهد بود. این دو شرکت هنوز این موضوع را رسما اعلام نکرده‌اند اما طبق این گزارش، ارزش این قرارداد حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار در هر سال محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم قرارداد فعلی بین این دو شرکت در پایان سال ۲۰۲۰ به اتمام می‌رسد.

چند روز قبل خبر اخراج ۲۵۰ نفر از کارکنان موزیلا منتشر شد که به گفته مدیرعامل این شرکت نتیجه بحران کرونا است.

در همین رابطه باید به تصمیم موزیلا برای اخراج ۲۵۰ نفر از کارکنان خود اشاره کنیم که حدود یک چهارم کل کارمندان این شرکت را تشکیل می‌دهند. مدیرعامل موزیلا در همین رابطه پستی منتشر کرده که در آن به تاثیر بحران کرونا بر درآمد این شرکت اشاره شده و در ادامه افزوده که این شرکت می‌خواهد بر روی توسعه محصولات جدیدی تمرکز کند که کاربران دوست دارند و خواهان استفاده از آن‌ها هستند. به همین خاطر این شرکت قصد دارد منابع درآمدی جدیدی را برای خود ایجاد کند. شرکت موزیلا همچنین در ماه ژانویه حدود ۷۰ نفر از کارکنان خود را اخراج کرده بود.

بیشتر درآمد موزیلا از طرف شرکت‌های فعال در زمینه‌ی موتور جستجو مانند گوگل، یاندکس در روسیه و بایدو در چین به دست می‌آید؛ این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض فایرفاکس انجام وظیفه کنند، سالانه مبلغی را به موزیلا می‌پردازند. طی یک دهه گذشته، سهم فایرفاکس در حوزه مرورگرها کاهش پیدا کرده و همچنین برخی محصولات این شرکت مانند گوشی فایرفاکس و سیستم‌عامل فایرفاکس با شکست مواجه شده‌اند.

