از همان زمانی که وارد محیط اینترنت می‌شوید، به احتمال زیاد ردیابی شما هم آغاز می‌شود و معمولا به راحتی نمی‌توان این ردیاب‌ها را تشخیص داد. اما خوشبختانه برای مرورگر ها در زمینه‌ی تشخیص ردیابی افزونه های مختلفی ارائه شده که می‌توانند در این زمینه اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار دهند.

تمام این افزونه‌های که در این فهرست به آن‌ها می‌پردازیم، می‌توانند تکنولوژی‌های مربوط به ردیابی که در صفحات وب تعبیه شده‌اند را شناسایی کنند و معمولا با متوقف کردن آن‌ها می‌توانید جلوی ادامه فعالیت آن‌ها را بگیرید. اگر می‌خواهید بدانید سایت‌های مختلف چگونه شما را ردیابی می‌کنند، کافی است از این افزونه های مرورگر های مختلف بهره ببرید.

Privacy Badger (کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج)

این افزونه از طرف بنیاد حریم الکترونیک (Electronic Frontier Foundation) ارائه شده و به همین خاطر کاربران با خیال راحت می‌توانند از آن بهره ببرند. عملکرد آن هم به این ترتیب است که ابتدا فهرستی از ردیاب‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد و سپس درخواستی برای توقف این کار به آن‌ها ارسال می‌کند. اگر یک ردیاب در سه سایت مختلف به این خواسته توجه نکند، Privacy Badger به طور خودکار آن‌ها را مسدود می‌کند.

Google Ads Transparency Spotlight (کروم، مایکروسافت اج)

حتی شرکت گوگل که همواره به دلیل نقض حریم خصوصی مورد انتقاد زیادی قرار می‌گیرد، در زمینه‌ی تشخیص ردیابی یک افزونه برای مرورگر های کروم و مایکروسافت اج معرفی کرده است. افزونه Ads Transparency Spotlight هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و به همین خاطر فعلا فقط می‌تواند منشأ تبلیغات گوگل آن هم فقط برای شرکت‌هایی که خواستار افشای هویت خود هستند، نمایش دهد.

اما همان‌طور که از نام این افزونه پیداست، هدف نهایی آن این است که تبلیغات گوگل و شرکت‌های پشت صحنه آن‌ها را شفاف‌تر کند ولی گوگل برای اینکه بتواند شرکت‌های موردنظر را ترغیب به انجام چنین کاری کند، راه طولانی در پیش دارد.

Ghostery (کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج، سافاری)

افزونه Ghostery در زمینه‌ی تشخیص ردیاب‌های سایت‌ها یکی از جامع‌ترین ابزارها محسوب می‌شود و اگرچه بخش‌های مختلف آن پولی به حساب می‌آید، ولی بدون پرداخت پول می‌توانید از بخش اصلی آن بهره ببرید. برای بهره‌گیری از این افزونه کافی است هنگام مراجعه به سایت موردنظر، Ghostery را باز کنید تا از جزییات ردیابی انجام شده در مرورگر خبردار شوید. این ردیاب‌ها می‌توانند مربوط به تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی یا ابزارهای تحلیلی و دیگر موارد باشند. همچنین در زمینه‌ی اجرای اسکریپت‌های مربوط به صفحات وب هم با بهره‌گیری از این مرورگر می‌توانید تصمیم‌گیری کنید.

Disconnect (کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج، سافاری)

اگر حریم خصوصی برای شما اهمیت زیادی دارد، می‌توانید به افزونه Disconnect نگاهی بیندازید که از سابقه چندین ساله در این حوزه بهره می‌برد. هنگام مراجعه به یک سایت، کافی است این افزونه را اجرا کنید تا با فهرستی از ردیاب‌های موجود در صفحه وب موردنظر مواجه شوید. این ردیاب‌ها در ۴ دسته تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل و محتوا نشان داده می‌شوند. سپس با بهره‌گیری از افزونه Disconnect می‌توانید به جستجوی بیشتر بپردازید تا ببینید کدام شرکت‌ها قصد دارند فعالیت شما را ردیابی کنند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به قابلیت مسدودسازی ردیاب‌های موردنظر اشاره کنیم.

Blur (کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج)

افزونه Blur در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی از امکانات مختلفی بهره می‌برد؛ از مدیریت پسوردها گرفته تا محافظت از آدرس ایمیل در برابر ارسال کنندگان اسپم. اما به غیر از این موارد باید به ابزار مربوط به تحلیل ردیابی سایت‌ها هم اشاره کنیم. با بهره‌گیری از این مشخصه می‌توانید ردیاب‌های موجود در سایت‌ها را مشاهده کنید و حتی می‌توانید ببینید که کدام شرکت‌ها بیشتر از باقی رقبا شما را ردیابی می‌کنند.

UltraBlock (کروم، مایکروسافت اج)

UltraBlock یک مسدودکننده تبلیغات حرفه‌ای است که در زمینه‌ی ردیاب سایت‌ها هم اطلاعات زیادی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این، می‌توانید ببینید که آیا وجود ردیاب موردنظر برای کارکرد سایت مذکور واجب است یا نه تا با خیال راحت بتوانید جلوی فعالیت آن را بگیرید. این ردیاب‌ها در دسته‌های مختلفی نمایش داده می‌شوند و افزونه UltraBlock نشان می‌دهد که کدام بخش‌های سایت حاوی این ردیاب‌ها هستند.

DuckDuckGo Privacy Essentials (کروم، فایرفاکس، مایکروسافت اج، سافاری)

در نهایت برای معرفی افزونه های مربوط به افشای ردیابی های سایت‌ها باید به DuckDuckGo Privacy Essentials بپردازیم که خوشبختانه برای تقریبا تمام مرورگر های معروف عرضه شده است. سایت DuckDuckGo یک موتور جستجو مشهور به حساب می‌آید که تمرکز اصلی آن حفظ حریم خصوصی کاربران است.

این افزونه هم نه‌تنها می‌تواند ردیاب‌های موجود در سایت‌ها را شناسایی کند، بلکه می‌تواند شرکت‌ها و سایت‌های مربوط به پشت صحنه آن‌ها را هم تشخیص بدهد. همچنین تلاش می‌کند قوانین مربوط به حریم خصوصی سایت‌ها را پیدا کند تا در این مورد اطلاعات بیشتری در اختیار کاربر دهد؛ همچنین این افزونه قادر به درجه‌بندی سایت‌ها در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی کاربران است.

