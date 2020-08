فیسبوک اولین قدم را برای ادغام اینستاگرام و مسنجر برداشت

شرکت فیسبوک از گذشته قصد داشته است تا بخش پیام‌رسان‌ اپ‌های خود مانند واتساپ، اینستاگرام و مسنجر را برای مدت زمان محدودی با یکدیگر ادغام کند. حالا به نظر می‌رسد که این شرکت اولین قدم را برای انجام این کار برداشته‌ است.

در شب گذشته به‌روزرسانی جدیدی برای اپ اینستاگرام منتشر شد که با خود تغییرات بنیادی را به قسمت پیام‌رسان این اپ آورد. کاربران بعد از نصب این به‌روزرسانی جدید متوجه شده‌اند که قابلیت‌های پیام‌رسان مسنجر به این اپ اضافه شده است.

بعد از نصب این به‌روزرسانی جدید برای اپ اینستاگرام، کاربران این اپ با پیغامی رویه‌رو می‌شدند که از آنها می‌خواست به اکانت مسنجر خود وارد شوند. بعد از وارد شدن به اکانت مسنجر، مکالمات قبلی کاربر در این اپ و همچنین قابلیت‌های این اپ پیام‌رسان به اینستاگرام اضافه می‌شد. این پیغام در حالی که دو اپ اینستاگرام و مسنجر را نشان می‌داد، در ادامه به کاربران می گفت که راه جدیدی برای فرستادن پیام به اینستاگرام آمده است.

علاوه بر ادغام کردن بخش پیام‌رسان در این دو اپ، این به‌روزرسانی جدید همچنین برخی ویژگی‌های موجود در مسنجر را به اینستاگرام اضافه کرده است. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به تم‌های رنگی جدید برای مکالمات، نشان دادن واکنش با استفاده از ایموجی و قابلیت «پاسخ دادن» (Replay) به یک پیام مشخص اشاره کرد.

اینستاگرام در رابطه با این موضوع اعلام کرده است که استفاده از قابلیت‌های مسنجر در اینستاگرام به صورت اختیاری بوده و کاربران می‌توانند که به انتخاب خود از آن استفاده کنند.

نشریه معتبر The Verge در رابطه با این موضوع اعلام کرده است که بعضی از کاربران بعد از نصب به‌روزرسانی جدید، شاهد اضافه شدن قابلیت‌های اپ مسنجر به اینستاگرام خود نبوده‌اند. به احتمال بالا اینستاگرام قصد دارد تا در چند روز آینده این قابلیت جدید را رفته‌رفته به اپ تمامی کاربرانی که به‌روزرسانی جدید را نصب کرده‌اند، اضافه کند.

اگر همه چیز خوب پیش برود، به احتمال بالا، قدم بعدی فیسبوک ادغام کردن این دو اپ با اپ واتساپ خواهد بود. در سال گذشته گزارش منتشر شده‌ای نشان داد که کارمندان واتساپ در رابطه با این اقدام فیسبوک جهت یکپارچه سازی اپ‌های واتساپ، اینستاگرام و مسنجر نگران هستند. این كارمندان درباره‌ی علت نگرانی خود گفته‌ بودند که ادغام شدن این اپ‌ها با یکدیگر موجب ضعیف شدن الگوریتم رمزگذاری موجود در واتساپ می‌شود.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا فکر می‌کنید که در نهایت شرکت فیسبوک همه‌ی سرویس‌های خود را در یک اپ ارائه می‌دهد یا که همانند گذشته از اپ‌های مجزایی برای ارائه سرویس‌هایش استفاده می‌کند؟

