معمولا آنتی ویروس یکی از اولین اپلیکیشن‌هایی است که بلافاصله بعد از نصب ویندوز جدید، اقدام به نصب آن روی سیستم می‌کنیم. اما با بروزرسانی‌های زیاد ویندوز دیفندر، برخی از کاربران معتقدند دیگر نیازی به آنتی ویروس در ویندوز ۱۰ نداریم. اما آیا این ادعا درست است؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

دلایل زیادی برای نصب آنتی ویروس روی ویندوز وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، محبوبیت بالای این سیستم عامل و کاربران زیاد آن است که باعث می‌شود به هدفی برای هکرها یا سازندگان بدافزار تبدیل شود. با ورود ویندوز ۱۰، مایکروسافت قول امنیت بالای آن را داد. این سیستم عامل با اپلیکیشن ویندوز دیفندر، آنتی ویروس اختصاصی مایکروسافت محافظت می‌شود که امنیت خوبی دارد. اما آیا این آنتی ویروس برای امنیت ویندوز کافی است یا باید سراغ آنتی ویروس‌های بهتر برویم؟ سوا از این مسئله، آیا ویندوز ۱۰ به آنتی ویروس نیاز دارد؟

در حال حاضر ویندوز ۱۰ بیشترین کاربران را در بین سیستم عامل‌های کامپیوتر شخصی دارد. بسیاری از کاربران، خواه حرفه‌ای و خواه معمولی، این سیستم عامل را برای سیستم خود انتخاب می‌کنند چرا که هم از برنامه‌های زیادی پشتیبانی می‌کند و هم چندین سال است که در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته. اگرچه سیستم عامل مک هم در طول سال‌های اخیر بسیار مورد هدف هکرها قرار گرفته و حتی سال گذشته تعداد حملات بدافزاری به مکینتاش برای اولین بار از ویندوز بیشتر شد اما همچنان ویندوز است که از این حیث در صدر قرار دارد.

محبوبیت بالا، دردسرهای خاص خود را دارد. برای ویندوز ۱۰، هکرها و سازندگان بدافزار دقیقا همان دردسری هستند که هر لحظه ممکن است کاربران زیادی را تهدید کنند. مثلا اگر یک بدافزار برای ویندوز ۱۰ نوشته شود، فرقی نمی‌کند از چه سیستمی استفاده می‌کنیم، مادامی که ویندوز ۱۰ روی آن سیستم نصب باشد، خطر آلوده شدن تهدیدمان می‌کند. بنابراین تعجبی ندارد که ویندوز در معرض خطری جدی قرار دارد. خصوصا آن دسته از کاربرانی که علی‌رغم هشدار مایکروسافت، همچنان از ویندوز ۷ استفاده می‌کنند چون این سیستم عامل دیگر بروزرسانی امنیتی دریافت نمی‌کند.

چگونه ویروس یا بدافزار را از طریق ویندوز دیفندر در ویندوز ۱۰ پاک کنیم؟

در سال ۲۰۱۹، اپلیکیشن Malwarebytes، که وظیفه آن شناسایی و پاکسازی بدافزارها است، بدافزار بیشتری به نسبت سال گذشته پیدا نکرد اما تعداد آن‌هایی که همچنان می‌توانند کاربران را به دردسر بیندازد بسیار زیاد است. (البته نرم افزارهای امنیتی دیگر، تعداد بدافزارها را در سال ۲۰۱۹ بیشتر از گذشته تخمین‌ زده‌اند). مشکل اصلی اینجاست که این بدافزارها بسیار پیجیده‌تر شده‌اند و به همین خاطر فرایند کشف و از بین بردن آن‌ها نیز به مراتب سخت‌تر شده.

در حال حاضر بدافزارها، تروجان، نرم‌افزارهای حاوی تبلیغات که به ظاهر قانونی و بدون مشکل هستند، از بزرگ‌ترین تهدید‌های سیستم عامل ویندوز به حساب می‌آیند. همچنین بسامد استفاده از HackTools (ابزار نفوذ) نیز با نرخ سالانه ۴۲ درصد در حال افزایش بوده و این آمار بسیار نگران کننده است. البته این ابزارها لزوما به این معنا نیستند که کامپیوتر به ویروس آلوده شده بلکه می‌تواند برای ورود به سیستم و کشف مشکلات آن توسط خود کاربر به صورت آگاهانه نصب شود.

بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا ویندوز ۱۰ به آنتی ویروس نیاز دارد؟ قطعا «بله» است. شاید این تفکر اشتباه را داشته باشید که هکرها کاری با سیستم ما ندارند، اما وقتی صحبت از ویروس، خرابی فایل‌ها یا مواردی از این دست می‌شود، لزوما منظور این نیست که شخصی مستقیما در حال ورود به سیستم شماست. در واقع هدف از بیان این مطلب، آگاه سازی کاربران از وجود یک سری نرم‌افزارهایی است که به ظاهر قانونی اما در حقیقت یک بدافزار هستند و می‌توانند سلامت سیستم را به خطر بیندازند.

بسیاری از کاربران گزارش داده‌اند که هنگام دانلود یک نرم‌افزار، وب‌سایت مربوطه از آن‌ها خواسته ابتدا فایل دیگری را دانلود و روی سیستم خود نصب کنند. کاربر با انجام این کار، در واقع یک بدافزار را وارد سیستم خود کرده و می‌تواند باعث مشکلات زیادی شود. یکی از این مشکلات می‌تواند افزایش صددرصدی فشار روی منابع سخت‌افزاری سیستم و در نتیجه تولید گرمای بیش از حد باشد. مشکل دیگر می‌تواند پاک شدن نرم‌افزارها یا فایل‌های شخصی باشد و بسیاری موارد دیگر.

بنابراین حتما از یک آنتی ویروس خوب برای حفاظت از ویندوز ۱۰ یا هر ویندوز دیگر استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید صرفا نصب آنتی ویروس نمی‌تواند شما را از هرگونه خطری محافظت کند چرا که بدافزارها هر لحظه پیشرفته‌تر شده و لذا کاربر باید هر ماه، یا هر هفته آنتی ویروس خود را نیز بروزرسانی کرده تا بتواند در مقابل تهدیدها مقابله کند.

آموزش فعال سازی و استفاده از تاریخچه کلیپ ‌بورد در ویندوز ۱۰

آیا آنتی ویروس ویندوز ۱۰ (ویندوز دیفندر) برای محافظت از اطلاعات مناسب است؟

اکنون که به این نتیجه رسیدیم ویندوز ۱۰ به آنتی ویروس نیاز دارد، سوال مهم‌تر این است که چه اپلیکیشنی می‌تواند برای این کار مناسب باشد. مایکروسافت برای سیستم عامل خود از ویندوز دیفندر استفاده کرده و به طور مرتب آن را بروزرسانی می‌کند تا امنیت کاربران تضمین شود. اما آیا این آنتی ویروس به اندازه کافی قدرتمند است؟

در واقع پاسخ این سوال هم می‌تواند بله باشد و هم خیر. بسیاری‌ها گمان می‌کنند سطح امنیتی آنتی ویروس مایکروسافت پایین است و خب اشتباه می‌کنند چرا که این اپلیکیشن به نسبت گذشته بسیار پیشرفته‌تر شده. این آنتی ویروس می‌تواند به خوبی از اطلاعات شما مراقبت کند اما خب بدیهی است نمی‌تواند به خوبی برخی از اپلیکیشن‌های شخص ثالث باشد.

در حال حاضر نسخه رایگان آنتی ویروس‌های قدرتمندی چون بیت دیفندر، اویرا و کسپراسکای در دسترس قرار دارد که همه آن‌ها عملکرد بهتری از ویندوز دیفندر از خود به نمایش خواهند گذاشت. اما خب باید این نکته را هم به خاطر داشته باشید که نسخه رایگان این برنامه‌ها به شما اجازه استفاده از تمام پتانسیل و امکانات آن‌‌ها را نمی‌دهد. حتی اگر به دنبال امنیت بسیار بالای سیستم خود هستید، می‌توانید به گزینه‌های پولی نیز فکر کنید. البته این در صورتی است که کاربر معمولی نباشید. در غیر این صورت ویندوز دیفندر به خوبی پاسخ‌گوی نیازتان خواهد بود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ویندوز ۱۰ به آنتی ویروس شخص ثالث نیاز دارد یا ویندوز دیفندر به خوبی از پس وظایف خود بر می‌آید؟

لیستی از کاربردی‌ترین میانبرهای کیبورد در ویندوز ۱۰ که باید بدانید

منبع: TechRadar

The post آیا ویندوز ۱۰ به آنتی ویروس نیاز دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala