مرورگر گوگل کروم با وجود قابلیت‌های فراوان دارای معایبی مانند مصرف باتری زیاد است. به نظر می‌رسد که گوگل قصد دارد تا با استفاده از روش‌هایی مصرف باتری این مرورگر محبوب را کاهش دهد.

به گزارش The Windows Club گوگل در حال امتحان کردن قابلیتی است که به سایت‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت بهینه‌تری از انرژی موجود در باتری لپ‌تاپ استفاده کنند.

با استفاده از این قابلیت وب سایت‌ها می‌توانند با استفاده از یک برچسب مشخص، به لپ‌تاپ شما بگویند که برخی از قابلیت‌ها را به جهت بالا بردن مدت زمان استفاده از باتری دستگاه، خاموش کنند.

به عنوان نمونه سایت‌ها می‌توانند کاری کنند که محتوای سایت با نرخ به‌روزرسانی کمتری نمایش داده شود یا که سایت در زمان اجرای کد مربوطه، آن را با سرعت کمتری اجرا کنند. علاوه‌بر این، سایت‌ها می‌توانند با تغییرات برخی از تنظیمات و بهینه سازی شرایط باعث شوند که مصرف باتری شما کمتر شود.

می‌توان این قابلیت جدید را به گونه‌ای تنظیم کرد که با توجه به میزان باتری موجود در لپ‌تاپ یا تنظیمات قرار داده شده برای مصرف باتری از سوی کاربر، کم مصرف‌ترین حالت ممکن را در کنار کارایی مناسب ارائه دهد.

این قابلیت جدید باعث می‌شود که بتوان به مدت زمان بیشتری به انجام کارهایی مانند تماس‌های تصویری پرداخت. همچنین در زمان‌هایی که سرعت بالا تاثیر چندانی بر روی تجربه‌ی کاری کاربر ندارد، می‌توان با اجرای اپ‌ سایت‌ها با سرعت کمتر، انرژی بیشتری را در باتری ذخیره کرد.

به نظر می‌رسد که گوگل از نسخه ۸۶ مرورگر کروم در حال امتحان کردن این قابلیت جدید است و ممکن است که مدت زمان زیادی طول بکشد تا این قابلیت به صورت فراگیر و برای همه کاربران عرضه شود.

تبدیل شدن این قابلیت به یک قابلیت استاندارد در این مرورگر، کروم را به یک مرورگر دوست‌دار باتری تبدیل خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که این قابلیت وابستگی زیادی به برچسب خاص استفاده شده در سایت‌ها دارد.

منبع: Engadget

