با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در جهان، بسیاری از افراد برای حفظ سلامتی خود به استفاده از تلفن همراه خود برای ارتباط با دیگران روی آوردند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در این زمان، استفاده از قابلیت‌هایی مانند تماس تصویری و فرستادن پیام در اپ‌های پیام‌رسان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

در این زمان، همچنین شرکت‌های مختلفی به ارائه‌ی اپ‌هایی برای انجام تماس‌های تصویری پرداختند و برخی از شرکت‌های با‌سابقه هم قابلیت انجام تماس تصویری را به اپ پیام‌رسان خود اضافه کردند.

چند روز پیش تلگرام در به‌روزرسانی جدیدی که به مناسبت تولد هفت سالگی‌اش منتشر کرد، از اضافه شدن قابلیت تماس تصویری به اپ پیام‌رسان خود خبر داد.

این قابلیت تلگرام از رمزگذاری خاص این اپ هم بهره می‌برد تا کاربران در زمان انجام تماس تصویری، نگران سو استفاده هکر‌ها و سایر اشخاص از اطلاعات خود نباشند (تلگرام جهت اطمینان از امنیت تماس‌های تصویری، چهار ایموجی خاص را به طرفین در حال مکالمه نشان می‌دهد).

با وجود اینکه کاربران اندرویدی این پیام‌رسان هم اکنون می‌توانند از این قابلیت که هنوز در مرحله‌ی آلفا قرار دارد، استفاده کنند. متأسفانه برای کاربران اکوسیستم اپل خبر بدی را داریم و باید بگوییم که این قابلیت تلگرام فعلا در این پلتفرم قابل استفاده نیست.

با وجود اینکه تلگرام این به‌روزرسانی جدید را اول برای کاربران اپلی خود در اپ استور منتشر کرد. اما به دلیل عدم تأیید اپل، کاربرانی که این به‌روزرسانی جدید را نصب کرده‌اند، هنوز نمی‌توانند از این قابلیت جدید استفاده کنند. انتظار می‌رود که تأییدیه اپل در رابطه با قابلیت جدید تلگرام به زودی منتشر شود.

برخلاف تلگرام، رقیب دیرینه‌ی این پیام‌رسان یعنی واتساپ قابلیت تماس‌ تصویری به صورت گروهی تا هشت نفر را ارائه می‌دهد. قابلیت جدید تلگرام هنوز از تماس‌ تصویری گروهی پشتیبانی نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که تلگرام قصد دارد تا تماس تصویری گروهی را طی ماه‌های آینده و به اپ خود اضافه کند.

تلگرام در سرتاسر دنیا در حدود ۴۰۰ میلیون کاربر دارد که باعث شده است این اپ پیام‌رسان در لیست ده اپ پیام‌رسان برتر در دنیا قرار بگیرد.

شما هم اکنون می‌توانید برای نصب به‌روزرسانی تلگرام و بهره‌مندی از قابلیت جدید با استفاده از گوگل پلی یا اپ استور آخرین نسخه از این اپ را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala