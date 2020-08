گوگل کروم به زودی ناامن بودن فرم‌ها را به‌طور واضح‌تری به اطلاع کاربران می‌رساند. از نسخه ۸۶ این مرورگر، فرم هایی که در سایت‌های HTTPS قرار دارند ولی اطلاعات موردنظر را به صورت ایمن به سرور ارسال نمی‌کنند، تشخیص داده می‌شوند و کاربران هنگام استفاده از آن‌ها با هشدار مواجه خواهند شد.

در حال حاضر گوگل کروم برای اینکه نشان دهند فرم موردنظر امنیت کافی را ندارد، فقط آیکون قفل موجود در نوار آدرس که نشان‌دهنده‌ی امنیت سایت است را حذف می‌کند. یکی از اعضای تیم امنیتی گوگل کروم در این رابطه نوشته: «ما دیدیم که کاربران با این مشخصه نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند و بسیاری از آن‌ها از خطرات مربوط به ارسال داده‌ها از طریق فرم‌های ناامن خبردار نمی‌شوند.»

در ابتدا که می‌خواهید در چنین فرم‌هایی تایپ کنید، یک هشدار مشابه تصویر زیر نمایش داده می‌شود:

اما اگر به هر دلیلی با ناامن بودن فرم موردنظر مشکلی نداشته باشید و می‌خواهید اطلاعات موردنظر را ارسال کنید، بار دیگر یک هشدار بزرگ مشابه تصویر زیر نمایش داده می‌شود تا تصمیم خود را تایید کنید.

همچنین در نسخه جدید، گوگل کروم برای چنین فرم‌هایی دیگر به صورت خودکار اطلاعات کاربران را قرار نمی‌دهد. البته اگر چنین فرمی مربوط به نام کاربری و رمز عبور باشد، همچنان قادر به بهره‌گیری از ابزار مدیریت رمز عبور کروم خواهید بود. چنین مشخصه‌ای به کاربران اجازه می‌دهد که برای اکانت موردنظر از رمز عبور منحصر به فردی استفاده کنند تا حتی در بدترین حالت هم دیگر اکانت‌های آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

