در انتهای مراسم معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، سامسونگ به ارائه‌ی ۳ نسخه اندروید برای برخی از گوشی‌های خود اشاره کرد. در ابتدا گفته می‌شد که صرفا پرچم‌داران جدید این شرکت از چنین مزیتی بهره‌مند خواهند شد ولی حالا سامسونگ فهرست کامل گوشی‌های دریافت کننده ۳ نسخه اندروید را اعلام کرده است.

این شرکت با انتشار یک پست در وبلاگ رسمی خود، نام چندین گوشی و تبلت را ذکر کرده که مشمول این طرح خواهند بود. همانطور که قبلا اعلام شده بود، گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ و اس ۲۰، نوت ۱۰ و نوت ۲۰ این آپدیت‌ها را دریافت خواهند کرد. این فهرست در ادامه به نام برخی از گوشی‌های رده‌بالا سری گلکسی A هم اشاره کرده است. همچنین نباید تبلت‌های سری گلکسی اس ۶ و اس ۷ و تمام گوشی‌های تاشو سامسونگ را از قلم بیندازیم. در ادامه می‌توانید فهرست کامل گوشی‌ها و تبلت‌های واجد شرایط دریافت ۳ نسخه اندروید را مشاهده کنید:

گلکسی اس ۲۰ اولترا، اس ۲۰ پلاس، اس ۲۰

گلکسی اس ۱۰، اس ۱۰ پلاس، اس ۱۰ لایت، اس ۱۰ ای

گلکسی نوت ۲۰ اولترا، نوت ۲۰

گلکسی نوت ۱۰ پلاس، نوت ۱۰، نوت ۱۰ لایت

گلکسی Z Fold 2، گلکسی Z Flip، گلکسی فولد

گلکسی A71، گلکسی A51، گلکسی A90

گلکسی تب اس ۷ پلاس، تب اس ۷، تب اس ۶، تب اس ۶ لایت

همچنین طبق اعلام سامسونگ، از بین این گجت‌ها سری گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ زودتر از همه اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد.

۵ قابلیت‌ اندروید ۱۱ که تجربه کاربری موبایل‌تان را متحول می‌کنند

منبع: ۹To5Google

The post سامسونگ فهرست گوشی‌های دریافت کننده ۳ نسخه اندروید را اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala