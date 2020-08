شرکت «ادوبی» (Adobe) به صورت رسمی ثبت نام برای کنفرانس «مکس» (MAX) 2020 را آغاز کرد. در سال‌های قبل کاربرانی که می‌خواستند در این کنفرانس شرکت کنند باید ۱۰۰۰ دلار بابت هزینه‌ی ثبت نام در این کنفرانس می‌پرداختند.

به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، ادوبی قصد دارد تا کنفرانس امسال خود را به صورت آنلاین برگزار کند. برگزاری این کنفرانس به صورت آنلاین باعث شده است تا تمامی افراد بتوانند بدون پرداخت هزینه‌ی خاصی در آن شرکت کنند.

ادوبی اعلام کرده است که ۵۶ ساعت برنامه‌های متنوع در رابطه با یادگیری و افزایش خلاقیت را برای افرادی که در این کنفرانس شرکت می‌کنند، آماده کرده است. افراد شرکت کننده می‌توانند با استفاده از آموزش‌های موجود در این کنفرانس، سطح دانش خود از نرم‌افزارهای این شرکت را بالا ببرند.

این ۵۶ ساعت برنامه‌های متنوع شامل نشان دادن تولید محتوا در نرم‌افزار‌های این شرکت به صورت زنده، سخنرانی چهره‌های برجسته، پیش‌نمایش برخی قابلیت‌های منتشر نشده، حضور افراد مشهور و اجرای موسیقی خواهد بود. ادوبی در رابطه با این کنفرانس اعلام کرده است که برنامه‌ها به صورتی هستند که توصیه می‌کنیم آن‌ها از دست ندهید.

افراد شرکت کننده کنفرانس در مکس ۲۰۲۰ می‌توانند در کارگاه‌های آموزشی متنوعی شرکت کنند. ادوبی اعلام کرده است که در این کنفرانس به ۱۰ موضوع مختلف پرداخت خواهد شد که این ۱۰ موضوع روی هم رفته شامل ۳۵۰ کارگاه آموزشی هستند. به عنوان نمونه در موضوع عکاسی شاهد وجود ۴۳ کارگاه آموزشی هستیم.

آیا ویندوز ۱۰ به آنتی‌ویروس نیاز دارد؟

در در هنگام برگزاری این کنفرانس، افراد شرکت کننده در کارگاه‌های آموزشی می‌توانند با یکدیگر به صحبت بپردازند، به فایل‌های ارائه شده در این کارگاه‌ها دسترسی داشته باشند و با برخی چهره‌های مشهور شرکت ادوبی آشنا شوند.

علاوه بر این کارگاه‌های آموزشی متنوع، افراد شرکت کننده در این کنفرانس در قرعه کشی شرکت ادوبی برای برنده شدن تیشرت ادوبی مکس شرکت داده می‌شوند.

فیلم‌ساز مشهور برنده‌ی جایزه اسکار Ava DuVernay، ستاره سینما Keanu Reeves و عکاس مشهور Annie Leibovitz از جمله برخی از چهره‌های سرشناس امسال در کنفرانس مکس ادوبی هستند. لیست کامل سخنرانان این کنفرانس در ماه سپتامبر (شهریور ماه) منتشر خواهد شد.

۹۷% شرکت کنندگان کنفرانس ادوبی مکس ۲۰۱۹ که از ۶۸ کشور مختلف بودند؛ شرکت در این کنفرانس را به دیگران توصیه کرد‌ه‌اند.

این کنفرانس در تاریخ ۲۹ مهر ماه شروع خواهد شد و تا تاریخ ۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت. افراد علاقه‌مند می‌توانند از طریق صفحه کنفرانس در سایت ادوبی اقدام به ثبت‌ نام کنند.

مغز متفکر دوربین گوشی‌های گوگل پیکسل به شرکت ادوبی پیوست

منبع: Peta Pixel

The post امسال می‌توانید به صورت رایگان در کنفرانس ادوبی مکس شرکت کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala