به نظر می‌رسد مشکلات هواوی تمامی ندارند. اگر پیگیر خبرهای مربوط به تحریم های آمریکا علیه هواوی بوده باشید، احتمالا می‌دانید که دولت آمریکا چند بار مجوز موقتی برای این شرکت صادر کرده که یکی از بندهای آن مربوط به امکان آپدیت گوشی‌های عرضه شده قبل از آغاز تحریم‌ها است. حالا با توجه به اینکه دولت آمریکا دیگر این مجوز موقتی را تایید نکرده، وضعیت آپدیت گوشی‌های هواوی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در حال حاضر اگرچه بخش موبایل هواوی به طور غیر رسمی ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری برای گوشی‌های موردنظر را تایید کرده، ولی گوگل هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است. روی هم رفته وضعیت اندروید گوشی‌های هواوی بسیار پیچیده است. از یک طرف بعد از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه هواوی در سال ۲۰۱۹، بسیاری از گوشی‌های عرضه شده بعد از این تاریخ از سرویس‌های گوگل بهره نمی‌برند. اما از طرف دیگر، تعداد زیادی از گوشی‌های هواوی مجهز به سرویس‌های گوگل هستند و مشمول پشتیبانی ۲ ساله مربوط به آپدیت اندروید به حساب می‌آیند.

سوال اصلی این است که آیا دسته دوم گوشی‌ها به‌روزرسانی می‌شوند یا نه که توییت بخش موبایل هواوی تا حدی به این سوال پاسخ داده است. در این توییت آمده که تحریم های جدید هیچ تاثیری بر روی گوشی‌های موجود هواوی ندارند آن‌ها همچنان به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و امنیتی دریافت خواهند کرد. با این حال، احتمالا این به‌روزرسانی‌ها مربوط به پروژه متن باز اندروید خواهد بود که هواوی برای بهره‌گیری از آن‌ها منع قانونی ندارد.

اما زمانی که صحبت از برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل می‌شود، ابهام قضیه افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست که آیا مثلا خود گوگل پلی استور و سرویس‌های گوگل در این گوشی‌ها می‌توانند آپدیت شوند یا نه. با توجه به سکوت گوگل در قبال این موضوع، هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.

روی هم رفته فشار دولت ترامپ بر روی شرکت هواوی همچنان رو به افزایش است و در این زمینه می‌توانیم به تحریم جدید مربوط به تراشه هم اشاره کنیم که خرید تراشه‌های ساخت دیگر شرکت‌ها را برای هواوی بسیار مشکل‌تر از گذشته می‌کند.

