بعد از انتشار پنجمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های iOS 14، iPadOS14 و tvOS 14، اپل دومین نسخه‌‌ی بتا از سیستم عامل macOS Big Sur را به صورت عمومی منتشر کرد. با انتشار این نسخه، کاربرانی که نسخه‌‌‌ی بتا را بر روی دستگاه خود نصب کرده‌اند، می‌توانند تا قبل از عرضه نهایی این سیستم عامل به صورت عمومی، نگاهی به قابلیت‌های جدید آن داشته باشند.

این به‌روزرسانی منتشر شده دارای ویژگی‌هایی مشابه با پنجمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های iOS 14، iPadOS14 و tvOS 14 است که به بررسی ویژگی‌های جدید اضافه شده به این سیستم عامل‌ها پرداختیم. قبل از ارائه این به‌روزرسانی جدید، اپل اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل macOS Big Sur را در تاریخ ۶ آگوست (۱۶ مرداد ماه) منتشر کرده بود.

اگر که اولین نسخه‌‌ی بتا را بر روی مک خود نصب کرده‌اید، اکنون می‌توانید با رفتن به بخش «به‌روزرسانی نرم‌افزاری» (Software Update) در قسمت «تنظیمات» (System Preferences) این به‌روزرسانی جدید را دریافت کنید.

اگر که تاکنون نسخه‌ی بتا را بر روی مک خود نصب نکرده‌اید و علاقه‌مند هستید تا قبل از رونمایی رسمی نگاهی به قابلیت‌های جدید این سیستم عامل داشته باشید، می‌توانید با استفاده از سایت اپل در برنامه‌ی دریافت سیستم عامل‌های بتای عمومی ثبت نام کنید.

مهم‌ترین ویژگی‌های iOS 14 که آیفون شما را دگرگون خواهند کرد

در به‌روزرسانی منتشر شده از سیستم عامل جدید macOS Big Sur شاهد تغییرات ظاهری در محیط کاربری سیستم عامل هستیم. اپل در این به‌روزرسانی جدید، در طراحی پنجره‌های سیستم عاملش از طراحی گرد در گوشه‌ها همراه با شفافیت بیشتر این پنجره‌ها استفاده کرده است.

علاوه‌بر این، از جمله قابلیت‌های جدیدی که در این به‌روزرسانی جدید در دسترس کاربران قرار گرفته است می‌توان به «مرکز کنترل» (Control Center) جدید، ایجاد برخی به‌روزرسانی‌ها در اپ «سافاری» (Safari) و رونمایی از نسخه‌‌ی «کاتالیست» (Catalyst) اپ Messages اشاره کرد. به‌روزرسانی اپ Messages باعث شده است که این اپ بیشتر از پیش، شبیه به نسخه‌ی iOS خود شود.

البته این تغییرات تنها ویژگی‌های جدید اضافه شده به این سیستم عامل نیستند، بلکه اپل سعی دارد با ارائه‌ این سیستم عامل خود را برای یک تغییر بزرگ یعنی جایگزینی پردازنده‌های اینتل با اپل سیلیکون آماده کند. با توجه به این موضوع، تغییرات بسیار زیادی در ساختار این سیستم عامل ایجاد شده است تا برای این تغییر آماده باشد.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، همچنین اپل قصد دارد تا در سومین نسخه‌ی بتای از سیستم عامل macOS Big Sur ویژگی‌های جدید‌تر و بیشتری را برای بررسی کاربران به این سیستم عامل اضافه کند. وجود این به‌روزرسانی‌های تدریجی به طور حتم برای کسانی که نمی‌خواهند به یک‌باره حجم بسیار زیادی را دانلود کنند، مناسب خواهد بود.

اگر قصد دارید تا نسخه‌ی بتای macOS Big Sur را بر روی دستگاه خود نصب کنید، قبل از نصب حتما از دستگاه خود بک‌آپ تهیه کنید و در آخر توصیه می‌کنیم که سیستم عامل‌های بتا را بر روی دستگاه‌های ثانویه خود نصب کنید.

هزینه‌ی قطعات ۵G موجود در آیفون ۱۲ فاش شد

منبع: AppleInsider

The post اپل دومین نسخه‌ی بتای از سیستم عامل macOS Big Sur را منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala