معرفی بهترین ابزار آنلاین برای تبدیل فایل

بدون شک بارها شده فایلی را در اختیار داشته یا اخیرا دانلود کرده باشید که فرمت (پسوند) آن مطابق با سلیقه یا پلتفرم شما نباشد. مثلا ویدیویی دریافت کنید که داخل دستگاه پخش کننده قابلیت اجرا نداشته باشد، یا بخواهید برای کاری اداری فایل رزومه خودتان را از حالت PDF به DOC تبدیل کنید.

برای این منظور لزوما مجبور نیستید نرم افزارهایی حجیم و سنگین را دانلود کرده و روی سیستم خودتان نصب کنید، چرا که معمولا در سطح اینترنت وب‌سایت‌های متعددی در دسترس هستند که با یک کلیک ساده می‌توانند فرمت‌های مختلفی را به دیگر فرمت‌های مشابه تبدیل کنند. از JPG به BMP گرفته تا MP3 به WAV.

اما تمام آنها بهره‌وری کافی و کیفیت مناسبی ندارند و شاید برخی از وب‌سایت‌ها برای در اختیار قرار دادن ابزارهایشان طلب پول یا عضویت کنند. بنابراین چند نمونه از سایت‌های تبدیل فرمت آنلاین را انتخاب کردیم که در حقیقت با بهترین کیفیت، کوتاه‌ترین زمان و به صورت کاملا رایگان تمام نیازها را برطرف خواهند کرد. یکی از آنها را انتخاب کرده و اجازه ندهید یک فرمت ساده سد راهتان شود.

۱. Online-Convert

قبل از اینکه کارتان را شروع کنید، در این وب‌سایت می‌توانید خیلی راحت فرمت‌های قابل تبدیل به یکدیگر را شناخته و بفهمید دقیقا چه روش‌هایی امکان‌پذیر هستند و چه ترفندهایی خارج از تصور خواهند بود. در قسمت بالا سمت راست این سایت می‌توانید فرمت مبدا و مقصد مد نظرتان را انتخاب کرده و ببینید آیا می‌توان آن را تبدیل کرد یا خیر.

اگر امکان‌پذیر بود، بسته به نیازتان وارد یکی از بخش‌های تبدیل صدا، ویدیو، تصویر، اسناد، کتاب‌های الکترونیکی و غیره شده و یا گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید. پس از آن می‌بایست فایل مورد نظرتان را آپلود کنید یا آدرس صفحه وب آن از لینک دیگری را وارد کرده و عملیات تبدیل را انجام دهید. ناگفته نماند این وب‌سایت می‌تواند فایل‌های شما را رمزگذاری و فشرده‌سازی هم بکند.

۲. Convert.Files

روشی ساده برای تبدیل انواعی از فرمت‌های فایل. کافی است هر فایل، عکس، ویدیو، صدا یا کتاب الکترونیکی که دارید را انتخاب کرده، آن را روی سرورهای وب‌سایت آپلود کنید تا به فرمت دلخواه تبدیل شوند.

یکی از امکانات جالب این وب‌سایت این است که بعد از آپلود فایل، به صورت خودکار لیستی از فرمت‌های قابل تبدیل پیش رویتان پدیدار خواهد شد و به دلخواه می‌توانید هر کدام از آنها را انتخاب کنید. پس از آن خیلی ساده روی گزینه «Convert» کلیک کرده و فایل مقصد را بعد از اتمام فرآیند تبدیل دانلود کنید. اگر دنبال تغییر فرمت خاصی هستید، احتمالا این سایت کارتان را راه خواهد انداخت.

۳. Convertio

اگر ظاهر و ابزار وب‌سایت‌های قبلی برایتان فاقد اعتبار یا جذابیت لازم است، کانورتیو احتمالا بهترین گزینه خواهد بود. این وب‌سایت نه تنها می‌تواند فایل‌های متنوعی را مستقیم آپلود کند یا از آدرس تحت وب بخواند، بلکه امکان اتصال به دراب‌باکس، گوگل درایو و انواعی از شبکه‌های ابری را هم دارد.

فایل مورد نظرتان را انتخاب کنید و مجموعه‌ای از ابزار را برای تغییر فرمت فایل‌های متنی، صوتی، تصویری، ویدیویی و حتی وکتورهای گرافیکی در اختیار داشته باشید. یکی از قابلیت‌های مناسب این وب‌سایت امکان آپلود و تبدیل همزمان چند فایل است که می‌توانند به صورت مستقیم در سیستم یا سرویس‌های ابری ذخیره شوند. با کلیک روی گزینه Convert تمام فایل‌ها تبدیل می‌شود و سپس می‌توانید هر کدام از آنها را به تفکیک یا به صورت دسته جمعی در قالب یک فایل ZIP یا RAR دانلود کنید.

۴. Zamzar

این وب‌سایت از حدود ۱۱۰۰ فرمت گوناگون پشتیبانی می‌کند تا تقریبا تمام نیازهای کاربر را پوشش دهد. می‌توانید محبوبترین روش‌های تبدیل فرمت را در همان صفحه اصلی بررسی و کرده و گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

پس از آن فایل را انتخاب کرده و فرمت خروجی را تعیین می‌کنید. می‌توانید در این بخش انواعی از فرمت‌های عکس، سند، موزیک، ویدیوی، کتاب الکترونیکی و حتی فایل‌های فشرده شده را تبدیل کنید. یکی از تفاوت‌های Zamzar این است که برای دریافت فایل خروجی باید حتما ایمیل خود را وارد کنید. علاوه بر این امکان ذخیره و نگه‌داری آن روی سرور هم وجود دارد، منتها برای دسترسی به این قابلیت باید کمی هزینه کنید.

۵. FileZigZag

این وب‌سایت هم عملکردی کاملا مشابه با Zamzar دارد؛ در چهار مرحله واضح فایل را انتخاب یا آپلود کرده، به فرمت دلخواه تبدیل می‌کنید، ایمیل خودتان را در اختیار آنها قرار داده و در نهایت خروجی را تحویل می‌گیرید. بعد از آنکه ایمیلتان مورد تایید قرار گرفت، تازه می‌‌توانید فایل نهایی و تبدیل شده را دانلود کنید.

اغلب سایت‌های تبدیل فایل‌های تبدیل شده را صرفا در لحظه نگه‌داری می‌کنند؛ یعنی حتی اگر شما صفحه را از نو بارگذاری کنید، فایل قبلی را از دست خواهید داد. اما FileZigZag بعد از تبدیل نهایی گزینه‌هایی کاربردی را در اختیارتان قرار می‌دهد از جمله امکان ذخیره فایل تا سه روز. بنابراین اگر فایل خود را بعد از تبدیل از دست دادید، می‌توانید دوباره وارد سایت شده و همان نسخه را دانلود کنید.

۶. FreeFileConvert

این وب‌سایت ترکیبی از ۸۷۰۰ تبدیل مختلف را امکان‌پذیر کرده است. بنابراین اگر فایلی غیرمعمول داشتید که می‌خواستید به فرمت عجیب دیگری تبدیلش کنید، احتمالا FreeFileConvert بهترین گزینه خواهد بود. این سایت هم اجازه می‌دهد تا پنج فایل مختلف را به صورت همزمان تبدیل کنید؛ به محض آماده شدن هر کدام از آنها می‌توانید فایل مورد نظر را به صورت تفکیک شده یا دسته جمعی دانلود کنید.

با این وب‌سایت می‌توان انواعی از فرمت‌های مختلف تصویری، ویدیویی، صوتی، متنی و حتی فایل‌های وکتور، اتوکد و فونت را هم تبدیل کرد. با ورود به این سایت لیستی از تمام ترکیب‌های احتمالی جهت تبدیل فایل در دسترس خواهد بود که کار را ساده می‌‌کند.

۷. File-Converter-Online

تبدیل فایل‌های مختلف به یکدیگر از این ساده‌تر نمی‌شود. تنها کافی است بعد از ورود به این وب‌سایت فایل را انتخاب کرده یا آپلود کرده، فرمت مقصد را تعیین و روی دکمه شروع تبدیل کلیک کنید. بعد از آن هم به سادگی می‌توان فایل نهایی را دانلود کرد.

File-Converter-Online به طور کامل از فرمت‌های عمومی صدا، ویدیو، تصویر و متن پشتیبانی کرده و حتی برخی فایل‌های کمتر شناخته شده را نیز شناسایی می‌کند. علاوه بر این بخش مجزایی برای تبدیل کتاب‌های الکترونیکی مانند EPUB و MOBI نیز تدارک دیده شده تا علاقه‌مندان به مطالعه آنلاین بتوانند به سادگی روی انواعی از دستگاه‌های خودشان به کتاب‌های متنوع دسترسی پیدا کنند. ناگفته نماند ابزاری برای فشرده‌سازی PDF، گیف و ویدیو نیز در این وب‌سایت وجود دارد.

منبع: MakeUseOf

The post معرفی بهترین ابزار آنلاین برای تبدیل فایل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala