سامسونگ به تازگی با اعلام خبر ۳ ساله شدن آپدیت اندروید برای پرچم‌داران، گوشی‌های تاشو، تبلت‌ها و تعدادی از گوشی‌های میان‌رده جدید خود سروصدای زیادی راه انداخته است. این قانون جدید شامل خانواده گلکسی اس ۱۰ به بعد، گلکسی نوت ۱۰ به بعد، گلکسی تب اس ۶ به بعد، گوشی‌های تاشو و گلکسی A51 و مدل‌های بعد از آن می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ را خریداری کنید، بعد از عرضه اندروید ۱۳ می‌توانید از این نسخه بهره ببرید.

حل کردن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اندروید

اهمیت چنین تصمیمی را نمی‌توان دست کم گرفت. بسیاری از سازندگان گوشی‌های اندرویدی در بهترین حالت تا ۲ سال آپدیت اندروید را برای گوشی‌های خود ارائه می‌کنند ولی حالا سامسونگ قصد دارد در اکوسیستم اندروید تحول ایجاد کند.

به غیر از گوگل که توسعه‌دهنده اندروید محسوب می‌شود، به سختی می‌توان شرکت‌هایی را پیدا کرد که به مدت ۳ سال آپدیت اندروید را برای گوشی‌های خود عرضه می‌کنند. وان‌پلاس از جمله این شرکت‌ها محسوب می‌شود که مثلا مدتی قبل برای وان‌پلاس ۵ و ۵T به‌روزرسانی منتشر شد. این دو گوشی ۳ نسخه اندروید را دریافت کرده‌اند که در اکوسیستم اندروید چنین چیزی به ندرت دیده می‌شود. اما در کل ارائه‌ی نسخه‌های جدید اندروید برای بسیاری از شرکت‌ها اهمیت چندانی ندارد.

سازندگان تراشه‌ها چه نقشی در آپدیت اندروید گوشی‌های هوشمند دارند؟

یکی از مثال‌های ناامیدکننده در این زمینه، گوشی موتورولا اج پلاس است که این شرکت در ابتدا اعلام کرد این گوشی تنها یک نسخه اندروید را دریافت خواهد کرد؛ اما بعد از اینکه از جانب رسانه‌ها و کاربران تحت فشار قرار گرفت، نظرش را تغییر داد و در نهایت وعده داد که ۲ نسخه اندروید برای آن منتشر می‌شود. همین موضوع که شرکت سازنده یک گوشی ۱۰۰۰ دلاری فکر می‌کند انتشار فقط ۱ نسخه اندروید جدید برای کاربران کافی است، جدی بودن مشکل را نشان می‌دهد.

در این میان باید به اپل اشاره کنیم که همچنان در این زمینه حرف اول را می‌زند و آیفون‌ها تا ۵ سال به‌روزرسانی دریافت می‌کنند؛ این یعنی آیفون ۱۱ یا نسل جدید آیفون SE در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ هم می‌توانند نسخه جدید iOS را دریافت کنند. اما در اکوسیستم اندروید اینکه در سال ۲۰۲۰ یک گوشی بخرید و در سال ۲۰۲۱ روند دریافت به‌روزرسانی برای آن متوقف شود، اصلا موضوع عجیبی محسوب نمی‌شود.

موانع بر سر انتشار آپدیت های اندروید

در رابطه با این ضعف گوشی‌های اندرویدی می‌تواند به دلایل مختلفی اشاره کرد. به‌روزرسانی‌ها از هوا روانه‌ی گوشی‌ها نمی‌شوند و نیازمند توسعه، آزمایش، زمان، پول و نیروی کار هستند. به همین خاطر برخی شرکت‌های کوچک‌تر احتمالا بودجه یا نیروی کار کافی برای این موضوع ندارند.

یکی دیگر از موانع موجود، بحث تنوع بسیار زیاد گوشی‌های اندرویدی است. یک تولیدکننده احتمالا ناچار می‌شود که گوشی‌های خاصی را اولویت‌بندی کند زیرا محبوب‌تر یا قدرتمندتر هستند و در نتیجه می‌توانند تجربه کاربری بهتری را ارائه کنند.

آیا هنوز رابط کاربری اندروید بی‌کیفیت وجود دارد؟

در همین زمینه می‌توانیم به وان‌پلاس اشاره کنیم که تا مدتی قبل، هر ساله فقط دو سری گوشی عرضه می‌کرد. از طرف دیگر با شرکتی مانند شیائومی مواجه هستیم که فقط در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ گوشی شیائومی و ردمی روانه‌ی بازار شده‌اند که با احتساب گوشی‌های پوکو این آمار بیشتر هم می‌شود.

چالش‌های فنی مرتبط با توسعه آپدیت‌های اندروید دلیل دیگری است که ما تعهد طولانی‌مدت شرکت‌ها برای انتشار آن‌ها را نمی‌بینیم. البته به لطف برخی اقدامات گوگل مانند پروژه Mainline و پروژه Treble فرایند به‌روزرسانی گوشی‌های اندرویدی تا حد زیادی ساده‌تر شده است. با این وجود، به دلیل اختلاف سخت‌افزار گوشی‌ها و تفاوت‌های بین رابط‌های کاربری باید اقدامات مختلفی برای آماده‌سازی این آپدیت‌ها انجام شود. البته گوشی‌های عضو پروژه اندروید وان و آن‌هایی که از اندروید خام بهره می‌برند، معمولا از لحاظ آپدیت با چالش‌های بسیار کمتری مواجه می‌شوند.

نقش مهم سامسونگ در تحول اکوسیستم اندروید

با وجود تمام این چالش‌ها، سامسونگ نشان داده که شرکت‌ها می‌توانند بیش از ۲ سال آپدیت اندروید را برای گوشی‌های خود عرضه کنند. بار دیگر باید خاطرنشان کنیم که فقط پرچم‌داران سامسونگ از این ویژگی جدید بهره‌مند نخواهند شد بلکه حتی گوشی میان‌رده گلکسی A51 هم قرار است به مدت سه سال آپدیت اندروید را دریافت کند.

البته فراموش نکنید که سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان است و به همین خاطر می‌تواند تعداد زیادی از کارکنان خود را به توسعه آپدیت های اندروید برای گوشی­‌ها اختصاص دهد. این رویکرد یک زنگ خطر برای دیگر شرکت‌های بزرگ مانند هواوی، شیائومی و ال‌جی خواهد بود زیرا آن‌ها هم باید در این رابطه تلاش خود را بیشتر کنند.

سامسونگ با این تصمیم خود به کاربران جدید و قدیمی گوشی‌های خود می‌گوید که با خیال راحت برای مدت طولانی می‌توانند از گوشی‌های این شرکت استفاده کنند. این موضوع به‌خصوص در سال ۲۰۲۰ اهمیت زیادی دارد زیرا کاربران طولانی‌تر از گذشته از گوشی‌های خود بهره می‌برند. همچنین باید بگوییم که چنین کاری وفاداری برند سامسونگ را در بین کاربران افزایش می‌دهد و این افراد احساس می‌کنند که سامسونگ نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در اکوسیستم اندروید اهمیت بیشتری به کاربران خود می‌دهد.

سامسونگ به‌عنوان بزرگ‌ترین نام در اکوسیستم اندروید، قدرت زیادی دارد و بسیار تأثیرگذار محسوب می‌شود. زمان نشان خواهد داد که آیا در آینده نزدیک دیگر شرکت‌ها هم زمان انتشار آپدیت اندروید را بیشتر خواهند کرد یا نه ولی در هر صورت این تصمیم سامسونگ یک گام مهم در مسیر درست محسوب می‌شود.

شما در مورد ۳ ساله شدن آپدیت اندروید تعداد زیادی از گوشی‌های سامسونگ چه فکر می‌کنید؟ آیا چنین کاری باعث می‌شود که به فکر خرید یک گوشی سامسونگ بیفتید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

کدام شرکت‌ها اندروید ۱۰ را زودتر برای گوشی‌های خود عرضه کرده‌اند؟

منبع: Android Authority

The post ۳ ساله شدن آپدیت اندروید گوشی‌های سامسونگ انتظارات را بالا می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala