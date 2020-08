سیستم‌ عامل‌های اندروید و iOS هر دو به صورت مداوم به تکامل می‌رسند و اهمیت بیشتری به امنیت و حریم شخصی شما می‌دهند، اما این بدان معنا نیست که خودتان هم نمی‌توانید آستین بالا زده و امنیت موبایل هوشمندتان را بیش از پیش افزایش دهید. در این مقاله به معرفی ۹ اپلیکیشن امنیت موبایل معرکه می‌پردازیم که قابلیت‌هایی کمتر شناخته‌شده را در اختیارتان قرار داده و باعث می‌شوند بهتر بتوانید از موبایل‌تان و اطلاعات حساس درون آن محافظت کنید.

پیش از اینکه به سراغ معرفی اپلیکیشن‌ها برویم، باید بگوییم که این لیست شامل گزینه‌های بیشتری برای کاربران اندرویدی است و موضوع، به ماهیت اندروید و iOS بازمی‌گردد. اپل معمولا کنترل وسیع‌تری بر امنیت سیستم عامل iOS دارد و گوگل از سوی دیگر، به اشخاص ثالث اجازه داده که وارد میدان شوند. iOS خیلی ساده اجازه اسکن دستگاه برای یافتن ویروس، آنالیز شبکه‌ها، دستکاری جوازهای کاربر یا دسترسی به لایه‌های عمیق‌تر نرم‌افزاری را نمی‌دهد و تمامی این امکانات، برای یک اپلیکیشن امنیتی ضروری تلقی می‌شوند.

Access Dots

iOS 14 قرار است قابلیتی جدید به آیفون‌ها اضافه کند که وقتی یک اپلیکیشن در حال استفاده از دوربین یا میکروفون دستگاه باشد، یک هشدار روی صفحه موبایل به نمایش درمی‌آید. درست مانند چراغی که ممکن است بغل وبکم لپتاپ‌تان تعبیه شده باشد و هنگام فیلم‌برداری، روشن شود. Access Dots همین قابلیت را به موبایل‌های اندرویدی می‌رود، آن هم به شکلی بسیار کارآمد و سریع.

به جز این، نکته خاصی راجع به اپلیکیشن وجود ندارد، اما همین قابلیت واحد می‌تواند حسابی کارآمد باشد. اگر یک اپلیکیشن به صورت مخفیانه دوربین یا میکروفون را به کار انداخته باشد، یک اعلان در نوار وضعیت موبایل مشاهده خواهید کرد. این اپلیکیشن به صورت رایگان قابل دانلود است و تنها هزینه احتمالی، مربوط به زمانیست که بخواهید محل قرارگیری یا ابعاد اعلان را تغییر دهید.

لینک دانلود از گوگل پلی

Jumbo

سر درآوردن از تنظیمات حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی معمولا کار آسانی نیست، خصوصا به این خاطر که تنظیمات مورد نظر، دائما تغییر نیز می‌کنند. اما اپلیکیشن Jumbo تمام کارهای دشوار را برایتان انجام داده و اطمینان حاصل می‌کند که هیچ اطلاعات اضافه‌ای مربوط به شما منتشر نشود. ضمنا می‌توانید از این اپلیکیشن برای قفل کردن اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید.

اپلیکیشن Jumbo به صورت مستقیم به اکانت‌های آنلاین شما متصل می‌شود و مجموعه‌ای از سرویس‌های کاربردی را در اختیارتان قرار می‌دهد: برای مثال می‌توانید توییت‌های قدیمی‌تان را به صورت خودکار پاک کنید، می‌توانید کاری کنید که گوگل دسترسی کمتری به اطلاعات شخصی‌تان داشته باشد یا می‌توانید تبلیغات شخصی‌سازی شده در فیسبوک را محدود کنید. گزینه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد که می‌توانید با دانلود رایگان اپلیکیشن، از آن‌ها سر در بیاورید.

لینک دانلود از گوگل پلی | لینک دانلود از اپ استور

GlassWire

اپلیکیشن GlassWire طراحی شده تا همواره حواسش به مصرف دیتا از سوی اپلیکیشن‌های مختلف باشد. به این ترتیب، می‌توانید ببینید که کدام اپلیکیشن‌های موبایل‌تان بیشترین دیتا (هم از نظر دانلود و هم آپلود) مصرف می‌کنند، هنگامی که یک اپلیکیشن به اینترنت متصل می‌شود یک اعلان دریافت کنید و چیزهایی از این دست.

چه نگران میزان مصرف اینترنت در زمانی که به وای‌فای دسترسی ندارید باشید و چه اینکه کدام اپلیکیشن‌ها در حال ارسال دیتاهای ناخواسته برای افرادی هستند که نمی‌خواهید اطلاعات شخصی شما را داشته باشند، GlassWire به کمک‌تان خواهد آمد. ضمنا این اپلیکیشن، یک فایروال داخلی هم دارد که می‌تواند امنیت موبایل را یک سر و گردن بالاتر ببرد.

لینک دانلود از گوگل پلی

Norton App Lock

اپلیکیشن‌های قفل‌گذاری، یک لایه امنیتی دیگر به گوشی هوشمند شما اضافه می‌کنند و اگر موبایل‌تان همواره در دسترس همکاران، دوستان و کودکان فامیل باشد، حسابی کاربردی ظاهر می‌شوند. در واقع کار این اپلیکیشن‌ها اینست که از باز شدن اپلیکیشن‌های مختلف از سوی افراد دیگر جلوگیری کنند.

یکی از بهترین گزینه‌ها در میان این اپلیکیشن‌ها، Norton App Lock است و برند سازنده آن هم یکی از مورد احترام‌ترین شرکت‌های حوزه امنیت موبایل و کامپیوتر به حساب می‌آید. استفاده از این اپلیکیشن آسان است، به صورت کاملا رایگان در دسترس قرار گرفته و از پین، پسوورد و پترن برای قفل‌گذاری روی اپلیکیشن‌ها پشتیبانی می‌کند.

لینک دانلود از گوگل پلی

Fing



آیا تمام دیوایس‌های متصل به شبکه خانگی متعلق به خودتان هستند یا اینکه یکی از همسایه‌ها هم دارد به صورت مخفیانه از پهنای باندتان استفاده می‌کند؟ اپلیکیشن Fing می‌تواند در هر لحظه به صورت دقیق بگوید که چه دیوایس‌هایی به شبکه متصل شده‌اند. چنین قابلیتی هم هنگام یافتن مشکلات احتمالی شبکه کاربردی خواهد بود و هم برای امن نگه داشتن شبکه وای‌فای خانگی.

Fing البته گزینه‌های بسیار بیشتری نیز در اختیارتان می‌گذارد: می‌توانید سرعت اتصالات وب را مشاهده کنید، می‌توانید دوربین‌های مخفی درون اتاق‌های هتل‌ها را بیابید، می‌توانید از قطعی اینترنت باخبر شوید و تمام دیوایس‌هایی که به شبکه متصل می‌شوند را پایش کنید.

لینک دانلود از گوگل پلی | لینک دانلود از اپ استور

Alfred Home Security Camera



آیا می‌دانستید که در صورت استفاده از اپلیکیشن درست، می‌توانید یک موبایل یا تبلت قدیمی را تبدیل به دوربین امنیتی کنید؟ چه بخواهید رفت و آمد در پارکینگ منزل را پایش کنید و چه خواب نوزاد تازه به دنیا آمده، اپلیکیشن Alfred Home Security Camera راه‌اندازی دوربین و تنظیم آن را برایتان بسیار آسان می‌کند.

البته برای اینکه دستگاه قدیمی‌تان تبدیل به دوربین امنیتی شود، در واقع نیاز به دو دیوایس دارید: یکی برای ضبط ویدیو و دیگری برای اینکه فید ویدیوهای ضبط شده را تماشا کنید. اما Alfred حاوی تمام گزینه‌هاییست که ممکن است به آن‌ها نیاز پیدا کنید: چیزهایی نظیر تشخیص حرکت، صدای دو طرفه و یک آژیر داخلی.

لینک دانلود از گوگل پلی | لینک دانلود از اپ استور

Twilio Authy

احتمالا بارها و بارها راجع به اهمیت استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای شنیده باشید، اما هرچقدر راجع به این ویژگی صحبت کنیم، باز هم کم است. احراز هویت دو مرحله‌ای تفاوتی اساسی در امنیت موبایل و اکانت‌های آنلاین شما ایجاد می‌کند و Authy هم یکی از بهترین اپلیکیشن‌های موجود در این زمینه است.

افزودن اکانت‌های جدید به آسانی انجام می‌شود و این موضوع درباره جنریت شدن کدهای ورود جدید نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، می‌توانید از اکانت Authy خود روی چند دستگاه مختلف استفاده کنید و بنابراین دسترسی به کدهای احراز هویت، آسان‌تر از هر زمان دیگر خواهد بود. این اپلیکیشن با انوهی از اکانت‌های مختلف نظیر گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، اورنوت و دراپ‌باکس سازگاری دارد.

لینک دانلود از گوگل پلی | لینک دانلود از اپ استور

Firefox Focus

تا به امروز بی‌شمار مرورگر مختلف داشته‌ایم که همگی امنیت و محافظت از حریم شخصی را در اولویت قرار داده‌اند. اما هیچ‌کدام به اندازه Firefox Focus قدرتمند نبوده‌اند. این مرورگر می‌تواند تبلیغات و پایشگرهای پیش‌فرض را بلاک کند و تجربه‌ای سریع و امن از گشت‌وگذار در اینترنت به ارمغان آورد.

از این بهتر، یک آیکن سطل زباله در بالای صفحه Firefox Focus وجود دارد که تاریخچه فعالیت‌های شما در مرورگر، پسووردهای ذخیره شده و کوکی‌های سایت‌ها را تنها با فشار یک دکمه حذف می‌کند.

لینک دانلود از گوگل پلی | لینک دانلود از اپ استور

‌Bouncer

پایش جوازهایی که اپلیکیشن‌های مختلف از شما طلب می‌کنند هیچوقت کار آسانی نیست، اما Bouncer اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری بر کارهایی که اپلیکیشن‌های مختلف می‌توانند روی موبایل اندرویدی شما انجام دهند داشته باشید. این اپلیکیشن اساسا به شما اجازه می‌دهد که جوازهایی موقتی یا یک مرتبه‌ای به اپلیکیشن‌ها بدهید و از جمع‌آوری همیشگی اطلاعات شخصی جلوگیری کنید.

بیایید فرض کنیم که می‌خواهید به فیسبوک اجازه تگ کردن یک تصویر را بدهید، اما نمی‌خواهید که این اپلیکیشن همواره به موقعیت مکانی‌تان دسترسی داشته باشد. اینجاست که ‌‌‌Bouncer وارد میدان می‌شود. جوازهای اپلیکیشن‌ها می‌توانند بعد از گذشت مدت‌زمانی خاص یا هنگام بستن اپلیکیشن باطل شوند و ضمنا می‌توانید تاریخچه فعالیت جوازهای اپلیکیشن‌ها را نیز مشاهده کنید.

لینک دانلود از گوگل پلی

چگونه مثل جف بزوس هک نشویم؛ ۵ توصیه امنیتی برای محافظت از گوشی

منبع: Wired

The post ۹ اپلیکیشن که از امنیت موبایل و حریم شخصی شما محافظت می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala