قابلیت Find My Mobile یکی از قابلیت‌هایی است که تاکنون باعث پیدا شدن بسیاری از تلفن‌های همراه گمشده شده است. در آخرین به‌روز‌رسانی این قابلیت، شاهد اضافه شدن یک ویژگی جدید به Find My Mobile هستیم. این ویژگی جدید باعث می‌شود که حتی زمانی که تلفن همراه گمشده به اینترنت Wi-Fi یا سیم کارت دسترسی ندارد، بتوان محل آن را پیدا کرد.

در این حالت جدید، تلفن همراه گمشده از شبکه‌‌های ارتباطی تلفن‌های همراه گلکسی که در نزدیکی آن قرار دارند، استفاده می‌کند. اگر تلفن همراه گم شده شما به شبکه اینترنتی Wi-Fi یا سیم کارت متصل نباشد، می‌تواند با استفاده از تلفن‌های همراه گلکسی که در نزدیکی آن قرار دارند، محل خودش را به شما نشان دهد.

زمانی که این قابلیت را فعال کنید، اگر تلفن همراه گمشده به اینترنت دسترسی نداشته باشد به بررسی محیط اطراف خود برای پیدا کردن تلفن‌های همراه دیگر می‌پردازد تا با استفاده از آن‌ها بتواند محل خود را به شما نشان دهد. فعال کردن این قابلیت همچنین به تلفن‌های همراه گمشده در نزدیکی شما کمک می‌کند تا با استفاده از شبکه‌ی ارتباطی تلفن همراه شما محل خود را به صاحب‌شان نشان دهند.

علاوه‌بر تلفن همراه، با این قابلیت جدید می‌توانید که ساعت هوشمند گمشده یا ایربادهای گمشده‌ای که در نزدیکی شما قرار دارند، را هم پیدا کنید.

البته این قابلیت به صورت خودکار فعال نمی‌شود و شما باید که با استفاده از قسمت «تنظیمات» (Settings) تلفن همراه خود، قابلیت پیدا شدن تلفن همراه در حالت آفلاین را فعال کنید. برای حفظ حریم خصوصی، می‌توانید با فعال کردن رمز گذاری بر روی مکان در این قابلیت، اطلاعات مکانی تلفن همراه در حالت آفلاین را به صورت یک فایل رمز گذاری شده در بیاورید تا حریم خصوصی‌تان حفظ شود.

البته هنوز مشخص نیست که سامسونگ در این ویژگی جدید از چه تکنولوژی استفاده کرده است. علاوه‌بر این، هنوز این شرکت کره‌ای اعلام نکرده است که با استفاده از این قابلیت می‌توان چه مدل‌هایی از ساعت‌های هوشمند یا ایرباد‌های گم شده را پیدا کرد.

نشریه‌های معتبر تکنولوژی زمانی‌ که از خود سامسونگ درخواست اطلاعات بیشتری را در رابطه با این موضوع را کردند، سامسونگ اعلام کرده است که اطلاعات بیشتری را در رابطه با این ویژگی منتشر خواهد کرد.

چالش جدید سامسونگ؛ سری گلکسی بادز بیش از حد داغ می‌شوند

اضافه شدن این قابلیت باعث خواهد شد که شاهد افزایش کارایی Find My Mobile باشیم. به‌خصوص، اگر شما در زمان مسافرت به خارج از کشور که به طور معمول دسترسی به Wi-Fi یا اینترنت سیم کارت خود ندارید، تلفن همراه خود را گم کنید، شاید این قابلیت بتواند به شما در پیدا شدن تلفن همراه‌تان کمک کند. به طور حتم گم شدن تلفن همراه در زمان مسافرت یکی از بدترین اتفاق‌ها خواهد بود.

به نظر می‌رسد بعد از از نصب این به‌روزرسانی، سامسونگ با فرستادن نوتیفیکیشنی بر روی تلفن‌های همراه گلکسی، اضافه شدن این قابلیت را به صاحبان این تلفن‌های همراه اطلاع می‌دهد. شما می‌توانید بعد از دیدن نوتیفیکیشن، با زدن بر روی آن به قسمت Offline finding در تنظیمات بروید و در آنجا می‌توانید این قابلیت را فعال کنید.

۳ ساله شدن آپدیت اندروید گوشی‌های سامسونگ انتظارات را بالا می‌برد

منبع: The Verge

The post اکنون می‌توانید گوشی سامسونگ گمشده را در حالت آفلاین پیدا کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala