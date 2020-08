اپل ششمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های iOS ۱۴ و iPadOS ۱۴ را منتشر کرد. یک هفته بعد از انتشار پنجمین نسخه‌ی بتا از این سیستم عامل‌ها، همچنین دو ماه بعد از مراسم آنلاین ۲۰۲۰ WWDC شاهد منتشر شدن ششمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل‌های iOS 14 و iPadOS 14 هستیم.

کاربرانی که از قبل جهت دریافت سیستم عامل‌های بتا ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند که این به‌روزرسانی جدید را با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) دستگاه خود، دانلود و سپس نصب کنند.

همان‌گونه که در رویداد آنلاین WWDC دیدم، اپل در سیستم عامل جدید تلفن‌های همراه خودش یعنی iOS ۱۴ برای اولین بار دست به تغییرات گسترده‌ای در در صفحه‌ی «هوم» (Home) زده است. در این سیستم عامل جدید، شاهد رونمایی از ویجت‌ها بودیم که می‌توان از آن‌ها با سه اندازه‌‌ی مختلف در صفحه‌ی هوم آیفون استفاده کرد.

برای مرتب شدن هر چه بیشتر صفحه‌ی هوم آیفون، اپل از قابلیتی به نام App Library در این نسخه استفاده کرده است. با استفاده از این قابلیت می‌توان، اپ‌های نصب شده بر روی آیفون را به شکل مرتبی و در یک جا مشاهده کرد. کاربران می‌توانند تنظیمات این صفحه جدید را به گونه‌ای تنظیم کنند که اپ‌ها را به ترتیب حروف الفبا یا که بر اساس دسته‌بندی آ‌ن‌ها نمایش دهد.

کاربران با استفاده از این قابلیت می‌توانند به انتخاب خود برخی از از صفحات هوم خود را برای هرچه مرتب شدن ظاهر آیفون‌شان مخفی کنند.

در iOS ۱۴ همچنین شاهد اضافه شدن قابلیتی بوده‌ایم که بسیاری از طرفداران این برند مدت‌ها است که مشتاق اضافه شدن آن به تلفن‌های همراه‌شان هستند. این قابلیت جدید باعث می‌شود که، زمانی که شما در حال کار با دستگاه خود هستید و تماسی با تلفن شما گرفته می‌شود، این تماس گرفته شده تمامی صفحه‌ی آیفون را به خود اختصاص ندهد.

با اضافه شدن این ویژگی شما می‌توانید، در صورت عدم پاسخگویی به تماس، به راحتی به ادامه کارهای خود بپردازید. علاوه‌بر این، در نسخه اپل دستی هم به سر و گوش دستیار صوتی خود یعنی سیری کشیده است. در نسخه‌ی جدید شاهد طراحی به روز این دستیار صوتی هستیم که در زمان استفاده تنها با اختصاص دادن اندازه‌ی کوچکی از نمایشگر خللی در هنگام کار با آیفون ایجاد نمی‌کند. همچنین این دستیار صوتی اکنون توانمندتر شده است و می‌توان با آن به فرستادن پیام‌های صوتی هم پرداخت.

یکی از قابلیت‌هایی که از بردار بزرگ‌تر آیفون یعنی آیپد به آیفون‌ها آمده است قابلیت تصویر در تصویر است. در iOS ۱۴ کاربران می‌توانند که هم‌زمان با تماشای فیلم مورد علاقه یا انجام تماس تصویری خود، به انجام کارهای دیگری هم بپردازند.

در iOS ۱۴ اپل از ویژگی App Clips رونمایی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد به جای دانلود کردن اپلیکیشن‌های مختلف برای انجام کارهایی مانند خرید قهوه، رزرو کردن میز در رستوران و اجاره کردن یک دوچرخه، تنها با استفاده از یک اپ تمامی این کارها را انجام دهند.

این اپ جدید تمامی این کارها را با اسکن کد QR، استفاده از دستگاه‌های NFC یا با استفاده از کد‌های مخصوص طراحی شده بر این کار توسط اپل، انجام می‌دهد.

در اپ Messages کاربران می‌توانند که گفتگوهای مهم خود را در قسمت بالایی این اپ قرار بدهند، از قابلیت «ذکر کردن نام» (Mention) در گروه‌ها استفاده کنند و همچنین می‌توانند که تنها به یک پیام خاص در گروه «پاسخ» (Reply) بدهند.

علاوه‌بر این‌ها، در این اپ شاهد قابلیت‌های جدید برای «میموجی» (Memoji) هستیم در iOS ۱۴ می‌توانید از میموجی یا ایموجی در نام گرو‌ه‌ها استفاده کنید.

اپ Health اکنون از قابلیت سنجش کیفیت خواب در اپل واچ پشتیبانی می‌کند. علاوه‌بر این، کاربران قادر هستند که با برخی از قابلیت‌های اضافه شده به این اپ به شکل بهتری سلامت خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

در اپ Weather شاهد اضافه شدن اطلاعات بیشتری در رابطه با پیش بینی وضع هوا هستیم. همچنین این اپ به شکل بهتری می‌تواند تا تغییرات ناگهانی در شرایط جوی را پیش بینی کند.

کاربرانی که برای رفت و آمد روزانه‌‌ی خود از دوچرخه استفاده می‌کنند، اکنون می‌توانند که از اپ Maps برای پیدا کردن بهترین مسیرهای دوچرخه سواری استفاده کنند. این اپ به این کاربران اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت ترافیک خیابان‌ها، وجود پله در مسیر و شیب خیابان می‌دهد.

ای اپ همچنین می‌تواند برای کسانی که از خودروهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، مسیر را به گونه‌ای انتخاب کند که در مسیر‌شان ایستگاه‌های شارژ باتری موجود باشد.

اپل در iOS ۱۴ قابلیت جدیدی را به این سیستم عامل اضافه کرده است که با استفاده از آن کاربران برخی از خودروها می‌توانند از تلفن همراه خود به عنوان سوئیچ خودرو استفاده کنند. این قابلیت در آینده‌ی نزدیک به خودروهای ساخت شرکت آلمانی BMW خواهد آمد. به احتمال زیاد در آینده شاهد گسترش آن به دیگر خودروها هم خواهیم بود. همچنین کاربران در CarPlay اپل ‌می‌توانند که از پس زمینه‌های مختلفی استفاده کنند.

اپ جدید ترجمه اکنون می‌تواند که به ترجمه همزمان متن یا صدا به ۱۱ زبان بپردازد.

علاوه بر این قابلیت‌های جدید، اپل ویژگی‌های بسیاری را برای حفظ حریم خصوصی کاربران به سیستم عامل جدید خودش اضافه کرده است. اکنون توسعه‌دهندگان برای دسترسی به دستگاه کاربر در شبکه‌های محلی، باید از کاربر اجازه بگیرند. علاوه‌بر این، اپل برای دسترسی اپ‌ها به عکس‌های موجود در آیفون دسترسی محدودتری را می‌دهد.

همچنین شاهد قرارگیری ویژگی در iOS 14 هستیم که با استفاده از آن کاربر می‌تواند به جای اشتراک گذاشتن موقعیت دقیق مکانی، از موقعیت حدودی خود در زمان استفاده از بعضی اپ‌ها استفاده کند.

در اپ «سافاری» (Safari) شاهد گزارش این اپ در رابطه با حریم خصوصی کاربران هستیم. این گزارش به کاربران نشان می‌دهد که کدام سایت‌ها به دنبال کردن رفتار کاربر در اینترنت می‌پردازند. علاوه‌بر این، در زمان استفاده یک اپ از دوربین یا میکروفون دستگاه شاهد نمایش نقطه‌ی در بالای نمایشگر هستیم که این موضوع را به کاربر اطلاع می‌دهد.

در iOS ۱۴ شاهد سنت شکنی اپل هم هستیم. در این سیستم عامل اپل به کاربر اجازه می‌دهد تا از اپ‌های مرورگر یا ایمیل دیگری به عنوان اپ پیش‌فرض در آیفون خود استفاده کند.

در iPadOS ۱۴ هم شاهد تغییرات بسیار زیادی هستیم. اکنون کاربران این دستگاه می‌توانند با استفاده از قلم اپل در تمام جاهایی که نیاز به نوشتن باشد، به نوشتن اطلاعات مورد نظر بپردازند و بعد از نوشتن دست خط آن‌ها به طور خودکار به متن تایپ شده تبدیل می‌شود.

اپل با منتشر کردن سومین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS ۱۴ تغییراتی ظاهری را در آیکون اپ Music ایجاد کرد، که شامل تغییر رنگ آیکون این اپ و استفاده از طراحی جدید برای قسمت کتابخانه این اپ بودند. همچنین شاهد اضافه شدن ویجت ساعت با طراحی جدید در این نسخه بودیم.

در چهارمین نسخه‌ی بتا شاهد رونمایی از ویجت Apple TV در کنار برخی بهبود‌ها برای قسمت جست‌وجوی iOS 14 بودیم. تغییراتی مانند اضافه شدن اندازه جدیدی برای ویجت «خبر» (News) و استفاده از حرکت چرخشی ساعت در زمان تغییر آن، نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ و قابلیت مخفی کردن پوشه‌ی عکس‌های مخفی شده در اپ Photos از جمله قابلیت‌های اضافه شده به پنجمین نسخه‌‌ی بتا iOS ۱۴ بودند.

در ششمین نسخه‌ی بتا از iOS 14 شاهد اضافه شدن قابلیت‌های زیر هستیم

استفاده از طراحی جدید در زمان تنظیم زمان در اپ Clock؛ در این نسخه زمانی که بخواهید ساعت را تغییر دهید مستطیل نارنجی رنگی به دور ساعت نشان داده می‌شود تا به شما به شکل بهتری نشان دهد که در حال تغییر زمان هستید.

اضافه شدن قابلیت Spatial Audio، این ویژگی باعث می‌شود که در زمان گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم، صداهای فراگیر به ایرپاد‌ پرو اپل بیایند. در نسخه‌های قبلی منتشر شده از iOS ۱۴ شاهد اضافه شدن این قابلیت نبودیم. در ششمین نسخه‌‌ی بتا شاهد اضافه شدن این قابلیت هستیم. حالا می‌توانید با رفتن به تنظیمات و سپس قسمت Accessibility شاهد اضافه شدن این ویژگی باشید.

در این قسمت همچنین شاهد اضافه شدن گزینه‌ی Follow iPhone هستیم که با فعال کردن آن، صدا از ایرپاد‌ پرو به گونه‌ای پخش می‌شود که آنگار از آیفون در حال پخش شدن هستند. در حال کلی این قابلیت صدای فراگیر را به توجه به حرکت‌های سر کاربر تنظیم می‌کند که با روشن کردن Follow iPhone شاهد غیر فعال شدن این ویژگی هستیم.

همچنین در اپ Maps شاهد اضافه شدن قابلیت‌های مختلفی مانند استفاده از مسسیر‌یابی در زمان دوچرخه سواری، نشان دادن دوربین‌های کنترل سرعت و پیشنهاد دادن مکان‌های مختلف تفریحی به کاربر در زمان استفاده از این اپ هستیم.

این ویژگی‌ها تنها بخشی از قابلیت‌های اضافه شده به سیستم عامل‌های iOS ۱۴ و iPadOS ۱۴ هستند. به طور حتم، با عرضه رسمی این سیستم عامل تمامی کاربران گوشی‌های آیفون یا آیپد‌های اپل می‌توانند تا از تمامی این ویژگی‌های جدید استفاده کنند.

