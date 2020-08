گوگل یکی از زبانه‌های پرکاربرد در گوگل مپ را به‌روزرسانی کرده تا دسترسی به مکان‌های مورد علاقه آسان‌تر شود. زبانه‌ی «ذخیره‌شده» (Saved) به کاربران امکان می‌دهد مکان‌هایی را که دوست دارند، برای بررسی یا بازدید دوباره ذخیره کنند.

در هفته‌های گذشته بود که گوگل چندین به‌روزرسانی برای اپلیکیشن نقشه‌ی خود ارائه داد. از جمله قابلیت فالو کردن کاربران را افزود و رنگ‌بندی عوارض طبیعی را دقیق‌تر کرد. اکنون گوگل تغییرات تازه‌ای نیز در این نرم‌افزار انجام داده تا کاربران تعامل آسان‌تر و بیشتری با آن داشته باشند.

طبق اعلام گوگل، مردم بیش از ۷ میلیارد مکان را با استفاده از ویژگی «ذخیره‌شده» در گوگل مپ ذخیره کرده‌اند که از رستوران‌های نزدیک تا دورترین نقاط را دربر می‌گیرد. حتی در این دوران که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، مردم کم‌تر مسافرت می‌کنند، بخش «ذخیره‌شده» در این اپلیکیشن هم‌چنان کاربردی است.

برخی از مکان‌هایی که بیشترین شمار ذخیره شدن را در گوگل مپ داشته‌اند عبارتند از:

۱. برج ایفل (فرانسه) ۲. موزه‌ی لوور (فرانسه) ۳. کیومیزو-درا (ژاپن) ۴. کولوسئوم (ایتالیا) ۵. ساگرادا فامیلیا (اسپانیا) ۶. معبد فوشیمی‌ایناری (ژاپن) ۷. طاق پیروزی (فرانسه) ۸. فواره تروی (ایتالیا) ۹. پانتئون (ایتالیا) ۱۰. کاخ باکینگهام (انگلستان)

هم‌چنین نوع مکان‌هایی که در سال گذشته (از جولای ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰) بیشترین کاربری را برای ذخیره کردن داشته‌اند شامل جنگل‌های ملی، رودخانه‌ها، بستنی‌فروشی‌ها، فروشگاه‌ها قهوه، آبشارها، استراحتگاه‌های بین جاده‌ای، فروشگاه‌های دوچرخه، فضاهای پارکینگ‌ رایگان و پارک‌های کاروانی بوده است.

اکنون گوگل زبانه‌ی «ذخیره‌شده» در گوگل مپ را به‌روزرسانی کرده است تا یافتن مکان‌های مورد علاقه‌ی کاربران آسان‌تر باشد. این تغییرات شامل این موارد می‌شود:

۱. مکان‌های تازه ذخیره‌شده را ببینید

زمانی که مکانی را ذخیره می‌کنید که تنها چند روز یا چند هفته از آن گذشته است و آشنایی کاملی با آن نداشته‌اید، شاید به یاد آوردن نام آن یا فهرستی که در آن ذخیره کرده‌اید دشوار باشد. اکنون مکان‌های تازه ذخیره‌شده در بالای صفحه‌ی ذخیره‌شده‌ها نمایش داده می‌شود تا یافتن آن‌ها آسان‌تر باشد.

۲. بدانید چقدر به مکان‌های ذخیره‌شده نزدیک هستید

هنگامی که مکان‌های ذخیره‌شده‌ی زیادی در منطقه‌ی فعلی خود دارید، این‌که مکان مورد نظرتان در کجا قرار دارد، می‌تواند یک چالش باشد. اکنون هنگامی که موقعیت مکانی (معمولاً GPS) دستگاه شما فعال باشد، می‌توانید مکان‌های ذخیره‌شده را که بر اساس فاصله و به صورت چرخشی مرتب شده‌اند، ببینید تا به آسانی تصمیم بگیرید.

۳. جاهایی را که قبلاً بوده‌اید ببینید

اگر سابقه‌ی مکانی خود را در تنظیمات روشن کرده باشید، می‌توانید از «خط زمان» خود کمک بگیرید تا مکان‌هایی را که رفته‌اید یا مسیرهایی را که پیموده‌اید ببینید. همه‌ی این موارد از طریق بخش «بازدیدشده» (Visited) در زبانه‌ی «ذخیره‌شده» در دسترس است که بر اساس زمان، شهر، منطه و کشور مرتب شده‌اند.

لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به غیرفعال بودن کامل ویژگی «خط زمان» (Timeline) در ایران، این بخش برای کاربران ایرانی کاربردی نیست و راهی نیز برای فعال‌سازی آن وجود ندارد.

به جز این موارد بخشی برای دیدن همه‌ی فهرست‌ها شامل فهرست‌هایی که کاربر ایجاد کرده و فهرست‌هایی که دنبال می‌کند، در زبانه‌ی «ذخیره‌شده» وجود دارد.

این به‌روزرسانی تازه به تدریج و طی روزهای آینده برای همه‌ی کاربران در دسترس خواهد بود. اکنون باید ببینیم آیا گوگل باز هم قصد دارد روند به‌روزرسانی‌های پیوسته‌ی خود را برای نقشه ادامه دهد و ویژگی‌های تازه‌ای را در آن بگنجاند؟

The post بخش مکان‌های «ذخیره شده» در گوگل مپ به‌روزرسانی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala