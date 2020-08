به گزارش تعدادی از کاربران اینسایدر، ظاهرا آپدیت جدید ویندوز ۱۰ که در ماه مه سال جاری برای کاربران عرضه شده، می‌تواند حافظه‌ی SSD را دچار مشکل کند.

آن دسته از کاربرانی که به جای حافظه‌ی HDD از SSD استفاده می‌کنند، می‌دانند فرایند دیفرگ کردن بیش از حد حافظه (یکپارچه سازی هارد و مرتب کردن اطلاعات روی آن) برای آن پیشنهاد نمی‌شود. معمولا با انجام این فرایند، سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش پیدا می‌کند اما SSD به خودی خود سریع است و نیازی نیست چندین بار آن را دیفرگ کرد. اما دلیل اینکه این فرایند برای SSD توصیه نمی‌شود این است که این نوع حافظه‌ها محدودیت نوشتاری دارند و اگر آن را دیفرگ کنیم، این محدودیت شکسته می‌شود و در بلند مدت به سلامت آن آسیب می‌رسد.

حال به نظر می‌رسد آپدیت جدید ویندوز ۱۰ دقیقا همین مشکل را برای SSD به وجود می‌آورد. به گزارش کاربران، در این به‌روزرسانی، کاربران نتوانستند آخرین زمان دیفرگ شدن حافظه را مشاهده کنند. در واقع ویندوز اطلاعات مربوط به آن را ثبت نکرد. این یعنی ویندوز ۱۰ فرایند دیفرگ کردن را بارها و بیش از حد مجاز انجام داده که همین مسأله می‌تواند SSD را دچار مشکل کند. (البته این موضوع زمانی مشکل جدی خواهد بود که همیشه به همین صورت باشد.)

روش‌های مشاهده‌ی وضعیت سخت‌افزار در ویندوز ۱۰

مشکل دیفرگ کردن در ویندزو ۱۰

وقتی درایوی دیفرگ می‌شود، محتویات درون آن مجددا سازماندهی می‌شوند تا بدین ترتیب دسترسی به آن‌ها سریع‌تر شود. بنابراین دیفرگ کردن درایوی که پیش‌تر دیفرگ شده شاید دسترسی به اطلاعات در آن را سریع‌تر کند اما برای سلامت خود درایو مضر است.

معمولا ویندوز ۱۰ اطلاعات مربوط به آخرین زمان دیفرگ کردن درایو‌ها را ثبت می‌کرد تا کاربر با مشاهده‌ی آن، اقدام به انجام دوباره‌ی این عمل نکند. اما در مورد SSD این باور وجود دارد که اصلا این کار را انجام ندهید. اگر هم یک SSD به شدت از لحاظ نظم و ترتیب اطلاعات بهم ریخته، ماهی یک بار انجام این عمل باید بی‌خطر باشد.

اما نسخه‌ی ۲۰۰۴ ویندوز ۱۰، هر بار که ویندوز بوت می‌شود شروع به دیفرگ کردن درایوها می‌کند. این یعنی یک SSD به طور متوسط ۳۰ بار بیشتر از مقداری که توصیه شده دیفرگ می‌شود! مایکروسافت ضمن اشاره به اینکه از این مشکل آگاه است اعلام کرد برای کاربران اینسایدر، آپدیتی منتشر شده که مشکل دیفرگ شدن متعدد را حل می‌کند. بنابراین اگر شما هم از دسته‌ی اینسایدرها هستید و از SSD هم استفاده می‌کنید، حتما توصیه می‌شود به‌روزرسانی جدید را نصب کنید.

تا زمان دریافت این آپدیت توصیه می‌شود دیفرگ کردن خودکار ویندوز را غیرفعال کنید تا مشکل خاصی برای SSD شما ایجاد نشود. حتی‌الامکان توصیه می‌شود از حالت اینسایدر هم خارج شوید چون به نظر می‌رسد مشکلات بیلدهای مایکروسافت قرار نیست به این زودی‌ها به اتمام برسد.

در به‌روزرسانی بعدی ویندوز ۱۰ قابلیت‌های جدیدی به کلیپ‌بورد اضافه می‌شود

منبع: Tech Radar

The post آپدیت جدید ویندوز ۱۰ می‌تواند به SSD کامپیوتر آسیب بزند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala