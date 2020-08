مدیرعامل تسلا حمله‌ی بدافزار علیه این شرکت را جدی خواند و اشاره کرد که هدف این بدافزار کارخانه‌ی عظیم تسلا در نزدیکی شهر رینو نوادا بوده است.

در حالی که به دنبال موفقیت‌های اخیر از جمله بازگرداندن موفق فضانوردان ناسا از ایستگاه فضایی بین‌المللی، سهام اسلان ماسک به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است، حمله‌ی نرم‌افزاری خرابکارنه به یکی از تأسیسات شرکت تسلا خنثی شد.

وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته شکایتی را منتشر کرد که در آن حمله‌ی خنثی شده علیه یک شرکت در اسپارکس نوادا شرح داده شده بود. در این شکایت نامی از شرکت خاصی برده نشده بود اما با توجه به اینکه تسلا کارخانه‌ای برای تولید باتری‌ها و موتورهای الکتریکی در اسپارکس دارد، چندین خبرگزاری گزارش دادند که هدف بدافزارها این شرکت بوده است.

به گفته‌ی این وزاتخانه ایگور ایگورویچ روس (Egor Igorevich Kriuchkov) برای پخش بدافزار در شبکه‌ی شرکت، تلاش کرده یکی از کارکنان تسلا را استخدام و به او رشوه دهد.

این بدافزار برای نصب یک باج‌افزار طراحی شده بود و پرونده‌های قربانی را رمزگذاری می‌کرد. به گفته‌ی دادستان، این بدافزار، از یک روش جدید استفاده می‌کند به طوری که علاوه بر رمزگذاری فایل‌های قربانی، آن‌ها را به سرور هکر انتقال می‌داد.

گفتنی است باج‌افزارها، نرم‌افزارهایی مخرب برای دریافت باج در ازای واگردانی اقدام خدابکارانه هستند و معمولاً هکرها تهدید می‌کنند که در صورت عدم پرداخت باج، اطلاعات را منتشر می‌کنند.

نام کارمندی که هکر برای پخش باج‌افزار در کارخانه‌ی تسلا که با نام گیگافکتوری شناخته می‌شود، به دنبال او بوده اعلام نشده اما گفته می‌شود که برای این کار ۱ میلیون دلار به او پیشنهاد شده بود. پس از آن، کارمند به تسلا اطلاع داده و سپس FBI در جریان قرار گرفته است و از او برای به دام انداختن هکر کمک گرفته و در ۲۲ آگوست (۱ شهریور) موفق به دستگیری او شده است.

عکس کاور: گیگافکتوری تسلا

