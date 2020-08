اپل سومین نسخه‌‌ی بتا از سیستم عامل watchOS 7 را منتشر کرد. اکنون توسعه دهندگان و کسانی که در برنامه‌ی دریافت نسخه‌های بتای عمومی ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند که این نسخه جدید را بر روی ساعت هوشمند خود نصب کنند.

بعد از منتشر شدن ششمین نسخه‌‌ی بتا از سیستم‌ عامل‌های iOS 14، iPadOS 14 و tvOS 14، اپل سومین نسخه‌ی بتا از سیستم‌ عامل ساعت هوشمند خود یعنی watchOS 7 را منتشر کرد.

این نسخه‌ی جدید، یک هفته بعد از دومین نسخه‌ی بتای این سیستم عامل که اپل آن را در تاریخ ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد ماه) عرضه کرده بود، منتشر شد.

بعد از منتشر شدن نسخه‌‌های بتای عمومی از سیستم عامل دستگاه‌های مختلف، اکنون شاهد منتشر شدن نسخه‌ی بتای عمومی جدیدی برای آخرین دستگاه اپل یعنی اپل واچ هستیم. اپل به‌روزرسانی‌های نسخه‌های بتای عمومی مربوط به این ساعت هوشمند را نسبت به سایر دستگاه‌های خود، به صورت آهسته‌تری منتشر می‌کند.

با وجود اینکه سیستم عامل مخصوص توسعه دهندگان این پوشیدنی هوشمند، در نسخه‌ی ششم بتا قرار دارد. اپل به تازگی سومین نسخه‌ی بتای عمومی را برای اپل واچ منتشر کرده است. علاوه‌بر این، منتشر شدن نسخه‌های بتای عمومی برای این ساعت‌ هوشمند در مقایسه با دیگر دستگاه‌های ساخت این شرکت مانند آیفون و آیپد، با سرعت کمتری صورت می‌گیرد.

نسخه نهایی watchOS 7 که همزمان با دیگر سیستم عامل‌های اپل مانند iOS 14 و iPadOS 14 در پاییز امسال به صورت نهایی و عمومی عرضه خواهد شد، شامل تغییراتی مانند قابلیت‌های جدید برای بررسی کیفیت خواب کاربر است. همچنین، ویژگی‌هایی مانند نمایش دادن نوتیفیکیشن هشدار در زمان قرارگیری در معرض صدای بیش از حد بلند برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم شنوایی، در این نسخه‌ی جدید قرار داده شده است.

اپل در این نسخه‌ی جدید، قابلیت‌های جدیدی را هم برای طرفداران ورزش در نظر گرفته است. با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و توصیه به شستن مکرر دست‌ها حداقل به مدت ۲۰ ثانیه، ویژگی جدیدی به اپل واچ اضافه شده است که در زمان شستشوی دست با اندازه‌گیری زمان شستشو، به کاربران در انجام صحیح این کار به مدت معین کمک می‌کند. در نهایت شاهد برخی بهبود‌ها در دستیار صوتی اپل یعنی سیری و اپ Maps هستیم.

قابلیت اندازه‌گیری فشار خون به اپل واچ می‌آید

قبل از این که قصد داشته باشید تا نسخه‌های بتا را بر روی اپل واچ خود نصب کنید، باید بگوییم که برای نصب این نسخه‌ها بر روی ساعت هوشمند خود باید بسیار احتیاط کنید. چون که در صورت مشکل نمی‌توانید که به نسخه‌ی قبلی سیستم عامل اپل واچ برگردید. البته همانند قبل توصیه می‌کنیم که تنها نسخه‌های بتا از این سیستم عامل‌ها را بر روی دستگاه‌هایی نصب کنید که به طور روزانه از آن‌ها استفاده نمی‌کنید.

سیستم عامل‌های بتا به طور معمول دارای باگ‌‌هایی هستند که ممکن است منجر به از دست دادن اطلاعات یا اتفاق‌های دیگری شوند. با این وجود، اگر قصد دارید که در برنامه‌‌ی دریافت سیستم عامل‌های بتا ثبت نام کنید می‌توانید که با رفتن به این قسمت از سایت اپل، این کار را انجام دهید.

وجود سنسور سنجش اکسیژن خون در اپل واچ سری ۶ تایید شد

