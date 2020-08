گزارش‌های جدید منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد نتایج حاصل از جست‌وجوی کاربران با استفاده از سیری یا Spotlight را بهبود دهد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اپل به احتمال زیاد در حال کار کردن بر روی موتور جست‌وجوگر خودش است.

در حال حاضر هم اپل برای نمایش نتایج حاصل از جست‌وجوی کاربران با استفاده از سیری یا Spotlight از موتور جست‌وجوگر خود استفاده می‌کند. گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که اپل قصد دارد قید قراردادهایی را که هر ساله با گوگل جهت استفاده از آن به عنوان موتور جست‌وجوگر پیش‌فرض در آیفون را می‌بندد، بزند و از موتور جست‌وجوگر خودش رونمایی کند.

گزارش‌های منتشر شده در رابطه با این موضوع توسط Jon Henshaw در نشریه‌ی Coywolf نشان می‌دهند که، هم اکنون به درستی مشخص نیست که سیری برای ارائه پیشنهاد‌های خود در زمان استفاده کاربران از آن، به طور کامل از جست‌وجوی انجام شده در گوگل استفاده می‌کند یا نه. به نظر می‌رسد که در زمان استفاده از سیری، اپل با استفاده از موتور جست‌وجوگر Spotlight به ارائه اطلاعات به کاربر می‌پردازد.

بررسی نشریه‌های تکنولوژی در رابطه با این موضوع نشان می‌دهند که در زمان استفاده از سیری در iOS ۱۴، این دستیار صوتی تنها برخی اطلاعات لازم را از گوکل دریافت می‌کند. این در حالی است که در iOS 13 سیری جهت ارائه دادن اطلاعات به کاربر به طور کامل از گوگل استفاده می‌کرد.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که اپل سرمایه گذاری زیادی را جهت توسعه موتور جست‌وجوگر خود انجام داده است. همچنین این شرکت با توجه به این موضوع، قصد دارد که برخی از مهندسان را در رابطه با توسعه این موتور جست‌وجو استخدام کند.

در حالی که امسال شاهد افزایش استخدام اپل در رابطه با توسعه‌ی موتور جست‌وجوگر خود هستیم، ولی با توجه به شرایط کنونی جهان و تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر آن، باعث شده است که نتوانیم امسال به شکل درست‌تری با مقایسه‌ی وضعیت امسال شرکت‌ها با سال گذشته‌ی آن‌ها به وضعیت کنونی آن‌ها پی ببریم.

ارزش شرکت اپل به رقم خیره‌کننده ۲ تریلیون دلار رسید

در ماه ژوئن (تیر ماه) شاهد به‌روزرسانی وب «کراولر» (Crawler) صفحه‌ی AppleBot برای توسعه دهندگان بودیم. اطلاعات منتشر شده توسط Henshaw نشان می‌دهند که تغییرات انجام شده در این به‌روزرسانی، شامل قابلیت‌هایی برای چگونگی تأیید اطلاعاتی است که به Applebot می‌آیند. علاوه‌بر این، در این به‌روزرسانی شاهد اضافه شدن جزییاتی به وب کراولر برای تفاوت قائل شدن آن میان جست‌وجو‌های صورت گرفته از پلتفرم‌های دسکتاپ و تلفن‌های همراه هستیم.

انجام شدن این به‌روزرسانی باعث شده است که وب کراولر قابلیت‌هایی مشابه با گوگل پیدا کند و بخش مربوط به جست‌وجو بر اساس رتبه‌ بندی سایت‌ها در آن بهبود پیدا کند. در حال حاضر، اطلاعاتی که خود اپل در رابطه با وب کراولر خود منتشر کرده است نشان می‌دهند که نحوه‌ی کار این وب بسیار بیشتر از پیش شبیه به گوگل شده است و به شکل مشابه‌تری صفحه‌های سایت‌ها را اسکن می‌کند.

این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که در حال حاضر وب کراولر AppleBot نسبت به گذشته دارای ترافیک بیشتری است. اگرچه بررسی نشریه‌های معتبر تکنولوژی نشان می‌دهند که ترافیک وب کراولر AppleBot از سال ۲۰۱۵ تاکنون تغییرات چندانی نداشته است.

با وجود مدارکی که نشان می‌دهند که به این زودی‌ها نباید شاهد رونمایی اپل از موتور جست‌وجوگرش باشیم، Henshaw در این باره می‌گوید «به طور حتم رونمایی از موتور جست‌وجوی اپل باعث ضعیف شدن موتور جست‌وجوی گوگل خواهد شد. انتظار می‌رود که استفاده از موتور جست‌وجوی اپل باعث بهبود خدمات اپل شود. علاوه‌بر این، استفاده از این موتور جست‌وجو به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد که اپ‌های‌شان را نه‌تنها در اپ استور بلکه در موتور جست‌وجوگر بزرگتری تبلیغ کنند».

کارت ویزیت مجازی افراد در جست‌وجوی وب گوگل فعال می‌شود

با وجود مزیت‌های زیاد این موتور جستجوگر برای اپل، یکی از معایب اصلی آن از دست‌ دادن قراردادهای میلیارد دلاری است که هر ساله بین اپل و گوگل به منظور استفاده اپل از موتور جست‌وجوگر گوگل به عنوان موتور جستجوی پیش فرض در دستگاه‌های ساخت این شرکت، بسته می‌شود. علاوه‌بر این استفاده از موتورجست‌وجوی اپل در محصول‌های ساخت این شرکت، به طور حتم باعث به وجود آمدن اعتراض‌هایی در رابطه با انحصارگرایی این شرکت خواهد شد.

البته Henshaw می‌گوید که شاید هیچ وقت شاهد رونمایی و عرضه‌ی عمومی این موتور جست‌و‌جوی اپل نباشیم.

در حال حاضر تمامی احتمال‌های ما بر اساس حدس و گمان‌هایی است که توسط این گزارش‌ها، منتشر شده است. ممکن است که اپل هیچ وقت از موتور جست‌و‌جوگر خود رونمایی نکنند. با این وجود ممکن است که شاهد استفاده از این موتور جست‌و‌جو در سیستم‌عامل‌های ساخت این شرکت یعنی iOS، iPadOS و macOS باشیم تا کاربران در زمان انجام جست‌و‌جوهای خود در این سیستم عامل‌ها، بدون اطلاع قبلی، از اطلاعات ارائه شده توسط موتور جست‌و‌جوگر اپل در کنار موتور جست‌و‌جوگر گوگل استفاده کنند.

اولین اپل استور شناور به‌زودی در سنگاپور افتتاح می‌شود

منبع: Appleinsider

The post اپل ممکن است که از موتور جست‌وجوی خود رونمایی کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala