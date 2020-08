آموزش تشخیص آهنگ و فیلم با استفاده از گوشی

گوشی هوشمند شما به لطف اینترنت یک درگاه جیبی برای کسب اطلاعات در مورد هر آهنگ و فیلمی در تاریخ است. و به همین خاطر می‌توانید از آن برای تشخیص انواع آهنگ‌ها و فیلم‌ها بهره ببرید.

البته در بیشتر اوقات می‌دانید که مشغول گوش دادن به چه آهنگ یا تماشای چه فیلمی هستید اما احتمالا برایتان پیش آمده که می‌خواهید آهنگ یا فیلم موردنظر را به سرعت تشخیص دهید که در چنین مواقعی خوشبختانه با بهره‌گیری از گوشی خود می‌توانید به سرعت دست به کار شوید.

تشخیص آهنگ با استفاده از گوشی

جدیدترین گوشی‌های پیکسل می‌توانند به‌طور خودکار آهنگ‌هایی که در محیط پخش می‌شوند را شناسایی کنند و نام آهنگ و اسم هنرمند بر روی نمایشگر پدیدار می‌شود. برای بهره‌گیری از این مشخصه کافی است در بخش Settings به Sound و سپس Now playing سر بزنید و آن را فعال کنید. این مشخصه حتی تاریخچه آهنگ های تشخیص داده شده را هم حفظ می‌کند تا همواره به نام آهنگ‌های موردنظر دسترسی داشته باشید.

برای تشخیص آهنگ همچنین می‌توانید از دستیار هوشمند گوگل اسیستنت بهره ببرید که البته این قابلیت فقط در اندروید کار می‌کند و برای آیفون نمی‌توانید از این مشخصه بهره ببرید. زمانی که آهنگ موردنظر شما در حال پخش است، می‌توانید عبارت What song is this? را برای گوگل اسیستنت تایپ کنید یا به زبان بیاورید تا فرایند تشخیص آهنگ آغاز شود.

همچنین اگر بخش جستجوی صوتی گوگل را اجرا کنید (مثلا از طریق آیکون میکروفون در اپلیکیشن گوگل)، همزمان با پخش آهنگ احتمالا گزینه What’s this song? هم پدیدار می‌شود که به راحتی می‌توانید بر روی گزینه موردنظر ضربه بزنید تا نتیجه‌ی موردنظر را به دست بیاورید.

سیری هم کارکرد مشابهی دارد. اگر بگویید Hey Siri (یا دکمه کناری آیفون را نگه دارید) و سپس بپرسید What song is this? خیلی سریع آهنگ در حال پخش شناسایی می‌شود. اگرچه در این زمینه سیری و گوگل اسیستنت را مورد مقایسه گسترده قرار نداده‌ایم، اما در همان تجربه محدود هم به نظر می‌رسد این دو دستیار هوشمند از نظر دقت و سرعت تشخیص آهنگ از عملکرد مشابهی بهره می‌برند.

البته در این زمینه چندین اپلیکیشن مختلف هم ارائه شده که به طور تخصصی برای تشخیص آهنگ فعالیت می‌کنند. البته در ایران برای بهره‌گیری از بسیاری از این اپلیکیشن‌ها چاره‌ای جز استفاده از اپلیکیشن‌های تغییر آی‌پی نداریم. یکی از مشهورترین اپلیکیشن‌های مربوط به این موضوع، Shazam است که مدت‌ها قبل اپل آن را خریداری کرد که خوشبختانه به غیر از نسخه iOS همچنان نسخه اندروید آن وجود دارد.

در صفحه اصلی این اپلیکیشن یک دکمه S بزرگ وجود دارد که با ضربه زدن بر آن فرایند تشخیص آهنگ آغاز می‌شود یا اینکه می‌توانید از تشخیص خودکار آهنگ‌های پخش شده در محیط بهره ببرید که شبیه به قابلیت Now playing گوشی‌های پیکسل است. برای بهره‌گیری این قابلیت در اپلیکیشن Shazam باید در قسمت تنظیمات گزینه Auto Shazam را فعال کنید.

یکی دیگر از اپلیکیشن‌های پرطرفدار تشخیص آهنگ SoundHound نام دارد که برای اندروید و iOS ارائه شده است. در صفحه اصلی این اپلیکیشن هم یک دکمه بزرگ S قرار دارد که می‌توانید بر روی آن ضربه بزنید. این اپلیکیشن از تشخیص خودکار آهنگ‌های پخش شده در محیط بهره نمی‌برد ولی در عوض می‌توانید آهنگی را زمزمه کنید یا بخوانید تا این اپلیکیشن بتواند آن را تشخیص دهد. SoundHound در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد که البته توان تشخیص آن در این حالت به کیفیت خواندن شما هم بستگی دارد.

یک روش دیگر برای تشخیص آهنگ، تایپ کردن بخشی از متن ترانه آن در موتور جستجو است. انجام چنین کاری معمولا خیلی سریع شما را به آهنگ موردنظر می‌رساند. البته هرچقدر این متن طولانی‌تر و خاص‌تر باشد، زودتر به نتیجه می‌رسید. به‌عنوان مثال اگر از متن ترانه فقط عبارت «دوستت دارم» یا I Love You به خاطرتان مانده، احتمالا نمی‌توانید آهنگ مذکور را پیدا کنید زیرا هزاران آهنگ از این عبارت استفاده کرده‌اند.

تشخیص فیلم با استفاده از گوشی

تشخیص فیلم کمی پیچیده‌تر است زیرا یک اپلیکیشن Shazam برای تشخیص فیلم‌ها وجود ندارد؛ از طرف دیگر، زمانی که مشغول تماشای یک فیلم هستید به احتمال زیاد نام آن را می‌دانید. با این حال شاید در تلویزیون لابی هتل نگاهتان به بخش جذابی از یک فیلم بیفتد و اینکه شاید هنگام کانال عوض کردن به فیلم جالبی برخورد می‌کنید اما وقت آن را ندارید که تا زمان مشخص شدن نام فیلم صبر کنید.

اگر دانش سینمایی شما آنقدر خوب است که بتوانید نام یکی دو بازیگر موجود در سکانس موردنظر را تشخیص بدهید، به راحتی می‌توانید نام آن‌ها را در اینترنت جستجو کنید تا ببینید در کدام فیلم هم‌بازی یکدیگر بوده‌اند. همچنین اگر ژانر فیلم را تشخیص بدهید معمولا سریع‌تر به نتیجه می‌رسید.

یک راه دیگر، عکس گرفتن از همان صحنه موردنظر و سپس جستجوی معکوس از طریق بخش تصاویر گوگل است. البته چنین روشی شاید نتواند نام فیلم موردنظر را پیدا کند اما شاید با بهره‌گیری از آن بتوانید نام بازیگران را پیدا کنید.

گوگل اسیستنت در زمینه‌ی پیدا کردن نام فیلم‌ها می‌توانند تا حد زیادی مثمر ثمر واقع شوند. به‌عنوان مثال اگر از گوگل اسیستنت بپرسید نام فیلم در مورد یک مرد آبی بزرگ چیست در جواب فیلم The Watchmen گفته می‌شود. سیری در زمینه‌ی چنین سوالاتی عملکرد قابل قبولی ندارد و به همین خاطر بهتر است از دستیار هوشمند گوگل بهره ببرید.

از دیگر سرویس‌های مفید برای تشخیص فیلم می‌توانیم به یوتیوب اشاره کنیم که هرچقدر عبارت جستجو شده دقیق‌تر باشد، سریع‌تر به فیلم موردنظر می‌رسید. به‌عنوان مثال اگر در یوتیوب عبارت «صحنه‌ای از فیلمی که یک زن از اتوبوس پیاده می‌شود» را جستجو کنید، شما را به فیلم The Royal Tenenbaums نمی‌رساند اما اگر بنویسید «گوئینت پالترو از اتوبوس پیاده می‌شود» سکانس موردنظر را پیدا می‌کنید.

