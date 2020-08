اگر که از دوربین‌های عکاسی کانن استفاده می‌کنید و می‌خواهید که به آسانی هرچه تمام‌تر از عکس‌های خود به صورت ابری بک‌آپ داشته باشید، خبر خوشی را برای شما داریم.

شرکت کانن با همکاری گوگل، از قابلیتی رونمایی کرده است که به وسیله آن کاربران دوربین‌های عکاسی این شرکت ژاپنی می‌توانند به صورت خودکار از عکس‌های خود بک‌آپ تهیه کنند. در واقع، این کاربران می‌توانند نسخه‌ای از عکس‌های گرفته شده خود را بر روی اپ Google Photos آپلود کنند.

کاربران دوربین‌های کانن برای انجام این کار باید در ابتدا اپ image.canon را بر روی دستگاه‌های اندرویدی یا iOS خود نصب کنند و بعد با استفاده از شبکه‌ی اینترنتی Wi-Fi به بک‌آپ گرفتن از عکس‌های خود بپردازند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط گوگل، کاربرانی که از دوربین‌های عکاسی کانن استفاده می کند، تنها با خرید اشتراک ماهانه‌ی Google One می‌توانند که از عکس‌های خود به صورت ابری بک‌آپ بگیرند.

به‌تازگی گوگل به کاربرانی که از اپ Google One بر روی تلفن‌های همراه اندروید یا iOS خود استفاده می‌کنند، ۱۵ گیگابایت فضای رایگان برای گرفتن بک‌آپ داده است. کاربران می‌توانند که از این فضا برای گرفتن بک‌آپ از عکس‌ها، مدارک، آهنگ‌ها یا اطلاعات دیگر استفاده کنند.

البته کسانی که از دوربین‌های عکاسی کانن استفاده می‌کنند، برای گرفتن بک‌آپ از عکس‌های‌شان در اپ Google Photos با استفاده از اپ image.canon، باید در ابتدا اشتراک ماهانه‌ی اپ Google One را خریداری کنند. این کاربران برای تهیه‌ی این اشتراک ماهانه با توجه به فضای مورد نیاز خود باید هزینه کنند. حداقل قیمت برای تهیه این اشتراک ۱٫۹۹ دلار در ماه است.

البته گوگل در ماه اول، قابلیت بک‌آپ‌گیری از عکس‌ها را به صورت رایگان در اختیار کاربران دوربین‌های کانن می‌گذارد و کاربران می‌توانند از ۱۰۰ گیگابایت فضای رایگان در این ماه استفاده کنند.

اگر مایل به تهیه‌ی این اشتراک برای گرفتن بک‌آپ از عکس‌های‌تان هستید، باید به شما بگوییم که شمار زیادی از دوربین‌های عکاسی ساخت کانن می‌توانند از این ویژگی استفاده کنند. لیست دوربین‌های منتشر شده که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند، شامل دوربین‌های DSLR، دوربین‌های بدون آینه و دوربین‌های کامپکت PowerShot است.

شما می‌توانید برای آگاهی بیشتر از مدل‌ دوربین‌های عکاسی کانن که قادر به استفاده از این قابلیت هستند به این قسمت از سایت کانن مراجعه کنید.

