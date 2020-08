اواسط ماه آگوست (مرداد ماه) بود که اپل اعلام کرد اگر اپ «فورتنایت» (Fortnite) به رویه‌ی خودش در نقض قوانین «اپ استور» (َApp Store) ادامه دهد، اپل حساب توسعه دهنده‌ی «اپیک گیمز» (Epic Games) را از اپ استور حذف خواهد کرد. با گذشتن دو هفته از این موضوع، اکنون شاهد به واقعیت تبدیل شدن این تهدید هستیم. با حذف حساب توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز، این شرکت دیگر نمی‌تواند به این حساب دسترسی داشته باشد.

چند هفته‌‌ی گذشته بود، که جنگ میان اپیک گیمز و اپل آغاز شد که در نهایت منجر به حذف بازی پرطرفدار فورتنایت از اپ استور شد. با وجود حذف فورتنایت از اپل استور، کاربران می‌توانستند که از دیگر اپ‌های توسعه داده شده توسط اپیک گیمز مانند Battle Breakers و Infinity Blade Stickers استفاده کنند و این اپ‌ها را از اپ استور دانلود كنند. با توجه به حذف شدن حساب توسعه دهنده‌ی این شرکت از اپ استور، اکنون تمامی اپ‌های این شرکت از اپ استور حذف شده‌اند.

بعد از حذف اکانت توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز، زمانی که عبارت اپیک گیمز را در اپ استور جست‌و‌جو کنید هیچ یک از اپ‌های توسعه داده شده توسط این شرکت را، مشاهده نخواهید کرد. همچنین صفحه مربوط به حساب توسعه‌دهنده‌‌ی اپیک گیمز در اپ استور، خالی از اطلاعات است.

با وجود اینکه اپل حساب توسعه دهنده‌‌ی اپیک گیمز را از اپ استور حذف کرده است، ولی کاربرانی که از قبل اپ فورتنایت را بر روی تلفن‌های همراه آیفون یا آیپد خود نصب کرده‌اند، می‌توانند که به انجام این بازی بپردازند. البته باید بگوییم این کاربران دیگر نمی‌توانند که به‌روز‌رسانی‌های جدید این اپ را دریافت کنند، به‌خصوص به‌روز‌رسانی جدید این بازی را که در آن شاهد ورود شخصیت‌های «مارول» (Marvel) به این بازی هستیم.

در تاریخ سیزدهم آگوست (۲۳ مرداد ماه) شاهد نقض قوانین اپ استور توسط اپ فورتنایت بودیم. اپیک گیمز در این تاریخ به جای استفاده از سیستم پرداخت درون برنامه‌ای اپل، از سیستم پرداخت مستقیم خود در این اپ استفاده کرد که باعث می‌شد کاربران بتوانند به طور مستقیم خرید‌های درون برنامه‌ای خود را انجام دهند.

مدت کوتاهی بعد از این اتفاق، اپیک گیمز شروع به اعتراض علیه سیاست‌های اپل در اپ استور پرداخت. که این اعتراض‌ها همراه با نقض قوانین اپ استور منجر به حذف اپ فورتنایت از اپ استور شد. اکنون دو شرکت اپل و اپیک گیمز اختلاف‌های خود با یکدیگر را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنند.

با آغاز شدن این اختلاف‌ها، هنوز اپیک گیمز نمی‌خواهد که به رعایت قوانین اپل بپردازد و پرداخت درون برنامه‌ای مستقیم را از اپ فورتنایت حذف کند. اپل هم در برابر این تصمیم اپیک گیمز، اجازه‌ی منتشر شدن اپ فورتنایت را بر روی اپ استور را نمی‌دهد.

اپل در رابطه با این موضوع به اپیک گیمز گفته‌ است در حالی که آن‌ها دعوای حقوقی خود را در دادگاه پیگیری می‌کنند، اپیک گیمز می‌تواند با حذف پرداخت مستقیم، باعث بازگشت اپ فورتنایت به اپ استور شود. البته اپیک گیمز این درخواست اپل را رد کرده است.

در چند روز گذشته، شاهد ارسال ایمیل‌های توسط اپیک گیمز به طرفداران این بازی بر روی دستگاه‌های اپلی بوده‌ایم که به این کاربران اعلام می‌کرد، به دلیل حذف شدن اپ فورتنایت از اپ استور، آن‌ها دیگر نمی‌توانند تا به‌روز‌رسانی‌های جدید این بازی را دریافت کنند.

اپیک گیمز در ایمیل خود گفته بود که، حذف شدن این اپ به دلیل استفاده از روش پرداخت مستقیم در فورتنایت است که منجر به کاهش هزینه‌ی کاربران در زمان انجام این خرید‌ها می‌شد. در جبران این حرکت انجام شده توسط اپیک گیمز، اپل هم رقیب اصلی فوتنایت یعنی بازی PUBG را به شکل ویژ‌ه‌ای در اپ استور تبلیغ می‌کند.

ماشین‌ها به فورتنایت آمدند

اپل در ابتدا قصد داشته است تا هر دو حساب توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز و «اپیک اینترنشنال» (Epic International) را از اپ استور حذف کند. حساب اپیک اینترنشنال مرتبط با Unreal Engine شرکت اپیک است که توسعه دهندگان اپ‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. قاضی که مسؤولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد با صادر کردن حکم موقتی مانع از انجام این کار توسط اپل شده بود.

با این وجود به نظر می‌رسد که در نهایت این قاضی نتوانسته است که جلوی اپل را در انجام این کار بگیرد. این قاضی به اپیک گیمز گفته بوده که با انجام کار‌هایی به صورت هدفمند باعث ایجاد شرایط موجود و نقص قوانین اپ استور شده است.

اپل بعد از حذف حساب توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز از اپ استور با ابراز تأسف در رابطه با این موضوع گفت:

«متأسفبم که مجبوریم حساب توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز را از اپ استور حذف کنیم. ما سال‌هاست که با این شرکت همکاری‌های زیادی را در زمینه‌‌ی معرفی اپ‌های جدید یا انجام به‌روزرسانی‌ها داشته‌ایم. در زمان بررسی اختلاف‌ها در دادگاه، قاضی به اپیک گیمز توصیه کرده است که، تا زمان به نتیجه رسیدن این دعوای حقوقی باید از قوانین موجود در اپ استور پیروی کند. قوانینی که آن‌ها برای یک دهه است که از آن پیروی می‌کنند، قبل از اینکه این شرایط جدید را به وجود بیاورند. اما آن‌ها علاوه‌بر نپذیرفتن این موضوع، به‌روزرسانی‌هایی را برای اپ فورتنایت منتشر کردند که منجر به نقض قوانین اپ استور شد. عادلانه نیست که توسعه‌دهندگان دیگر هم در زمان مشکل خوردن با اپل، پای کاربران خود را به این دعوای حقوقی باز کنند. ما امیدواریم که باز هم بتوانیم در آینده با اپیک گیمز همکاری داشته باشیم. اما متأسفانه باید بگویم که انجام شدن این همکاری امروز شدنی نیست».

اپل گفته است که آن‌ها فقط حساب توسعه دهنده‌ی اپیک گیمز را حذف می‌کنند و این اتفاق بدلیل این است که اپیک گیمز با وجود بهره‌مندی از فرصت ۱۴ روزه برای رعایت مجدد قوانین، این کار را انجام نداده است. این فرایند استانداردی است که اپل برای تمامی توسعه‌دهندگانی که قوانین اپ استور را رعایت نکنند، انجام خواهد داد.

با اتفاق افتادن این موضوع، اپیک گیمز دیگر نمی‌تواند که به ارائه‌ی اپ‌هایش یا به‌روزرسانی آن‌ها از طریق اپ استور اقدام کند. همچنین کاربرانی که هم اکنون اپ‌های این شرکت را بر روی تلفن‌های همراه آیفون یا آیپد نصب کردند، هم نمی‌توانند که از پرداخت درون برنامه‌ای این اپ‌ها استفاده کنند.

اپل گفته است که غیر فعال کردن پرداخت درون برنامه‌ای در این اپ‌ها باعث حفظ امنیت کاربران خواهد شد، چون که با منتشر شدن فصل جدید بازی فورتنایت کاربرانی را که نسبت پرداخت درون برنامه ای در این بازی اقدام کنند توسط اپیک گیمز به قسمت پشتیبانی اپ استور فرستاده خواهند شد تا پول‌های پرداختی را پس بگیرند.

فورتنایت از روی اپ‌استور و پلی‌استور حذف شد؛ قضیه چیست؟

منبع: Mac Rumors

The post اپل حساب توسعه دهنده‌‌ی Epic Games را از اپ استور حذف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala