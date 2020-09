یک نقشه‌ی تعاملی جدید به شما امکان می‌دهد تا ببینید که شهر مورد نظرتان میلیون‌ها سال قبل در کجای کره‌ی زمین قرار داشته است.

یک دیرینه‌شناس از کالیفرنیا، نقشه‌ای تعاملی ایجاد کرده که به مردم اجازه می‌دهد وضعیت شهرهای خود را در طول ۷۵۰ میلیون سال جابه‌جایی قاره‌ها بررسی کنند.

«یان وبستر» (Ian Webster) طراح این نقشه ویژگی‌های گوناگونی را در آن گنجانده است، از جمله داده‌های تاریخی که به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره‌ی تاریخچه‌ی زمین کسب کنند.

این برنامه به عنوان یک اپلیکیشن تحت وب و بر پایه‌ی نقشه‌ای از مدل‌های زمین‌شناسی با طراحی «کریستوفر اسکوتیز» ساخته شده است. نقشه‌ی اصلی جزئیات تکتونیکی صفحات زمین را طی ۷۵۰ میلیون سال نشان می‌دهد. وبستر در پاسخ به سی‌ان‌ان گفت: «تاریخ زمین از آنچه تصور می‌کنیم طولانی‌تر است و چینش فعلی تکتونیکی صفحات و قاره‌ها تصادف زمان است. این چینش در آینده بسیار متفاوت خواهد بود.»

این اپلیکیشن تحت وب، همچنین از GPlates بهره می‌گیرد که نرم‌افزار زمین‌شناسان برای بازسازی تکتونیکی صفحات است. نقشه‌ی تعاملی به کاربران امکان می‌دهد که مکان مورد نظر خود را در فیلدی که بالای صفحه قرار دارد، وارد کرده و وضعیت آن را در مدل‌های تکتونیکی زمین ببینند.

مشاهده‌ی اینکه زمین در طول میلیون‌ها سال چقدر انعطاف داشته جذاب است. به عنوان با انتخاب تهران می‌بینیم که این شهر میلیون‌ها سال پیش در زیر آب قرار داشته است. این نرم‌افزار همچنین ویژگی‌های دیگری مانند نحوه‌ی تقسیم آمریکا توسط دریایی کم‌عمق یا رشته‌کوه آپالاش را که در گذشته به بلندای رشته‌کوه هیمالیا بوده است دربر می‌گیرد.

به گفته‌ی وبستر، این نقشه برای نمایش داده‌های علمی پیچیده به شکلی تعاملی و کاربرپسند طراحی شده است تا بتواند توسط معلمان، اساتید و هر کسی که به تاریخچه‌ی زمین علاقه‌مند است، استفاده شود. این یک نگاه جذاب به زمین از زمان تکامل دایناسورها به بعد است.

او افزود: «این کار به منظور توجه دادن و ادای احترام به دانشمندانی است که هر روز برای درک بهتر جهان ما و گذشته‌ی آن تلاش می‌کنند.»

برای دسترسی به این اپلیکیشن تحت وب می‌توانید به وب‌سایت Ancient Earth بروید.

