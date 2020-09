اپل اعلام کرده بود که، قصد دارد به‌روزرسانی جدیدی را برای سیستم عامل iOS به نام iOS 13.7 همراه با قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ منتشر کند.

اپل و گوگل مدت‌هاست که در تلاش هستند با استفاده از قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری ۱۹، به سازمان‌های بهداشت در نقاط مختلف جهان کمک کنند تا بدون توسعه دادن و منتشر کردن اپلیکیشن مخصوص خود، بتوانند به شکل بهتری به اطلاعاتی در رابطه با روش شیوع و محل‌های خطرناک در رابطه با بیماری کووید ۱۹ دست پیدا کنند.

شما اکنون می‌توانید با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) در تلفن همراه آیفون، این به‌روزرسانی جدید را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.

در کنار رونمایی از iOS 13.7، اپل همچنین به‌روزرسانی جدیدی را برای سیستم عامل iPadOS، به نام ipadOS 13.7 منتشر کرده است. که در آن برخی از باگ‌های موجود در این سیستم عامل را رفع کرده است.

اپل و گوگل در آغاز همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، اعلام کرده بودند که با همکاری یکدیگر در حال کار بر روی قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ هستند. این دو شرکت در دو مرحله، جزییاتی را در رابطه با این قابلیت جدید منتشر کرده‌اند.

در نسخه نخست که با به‌روزرسانی سیستم عامل iOS 13.5 منتشر شد، کاربران برای استفاده از این قابلیت در ابتدا باید اپلیکیشن ارائه شده توسط سازمان بهداشت محل زندگی خود را بر روی تلفن‌های همراه‌شان نصب می‌کردند.

در آن زمان، اپل و گوگل به این موضوع اشاره کرده‌ بودند که آن‌ها در حال کار کردن بر روی نسخه‌ی دوم این قابلیت هم هستند. آن‌ها گفته‌اند که در این مرحله قصد دارند نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ را بگونه‌ای تغییر دهند که وابستگی آن به اپ‌ ارائه شده توسط سازمان‌های بهداشت محلی کمتر شود. آن‌ها در واقع قصد دارند که این قابلیت را به بخشی از سیستم عامل‌های iOS و اندروید تبدیل کنند.

امروز شاهد منتشر شدن نسخه‌ی جدید این قابلیت در iOS 13.7 هستیم. البته باید بگوییم تغییرات صورت گرفته متفاوت‌تر از چیزی هستند که در گذشته انتظارش را داشتیم.

قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹

امروز با منتشر شدن به‌روزرسانی جدید iOS 13.7 شاهد اضافه شدن نسخه‌ی پیشرفته‌تر قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ هستیم.

اپل با منتشر کردن این به‌روزرسانی، فرآیند استفاده از این قابلیت جدید را برای سازمان‌های بهداشت قرار گرفته در سراسر دنیا، بسیار آسان‌تر کرده است.

برای استفاده از این قابلیت سازمان‌های بهداشت محلی باید در ابتدا یک فرم مخصوص را برای فعال شدن این قابلیت با استفاده از اطلاعاتی مانند نام‌شان، نمادشان، معیارهای لازم برای فعال سازی این قابلیت جهت نمایش نوتیفیکیشن و اطلاعات لازم جهت آگاهی کاربر در زمان دیدن این نوتیفیکیشن را پر کنند.

اپل و گوگل قصد دارند که با همکاری یکدیگر مسؤولیت بیشتری را برای قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ را برعهده بگیرد. این شرکت‌ها اعلام کردند که آن‌ها قصد دارند با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های بهداشت محلی بتوانند از این قابلیت به صورت مستقیم در سیستم عامل‌های خودشان استفاده کنند.

اگر چه سازمان‌های بهداشت مجبور نیستند که برای استفاده از این قابلیت اپلیکیشن مخصوص خود را توسعه دهند، اما آن‌ها هنوز هم کنترل کامل این قابلیت را برعهده دارند. مواردی که این سازمان‌ها می‌توانند به کنترل آن بپردازند شامل شرایط لازم برای فعال شدن نمایش نوتیفیکیشن و نمایش دادن دستورالعمل‌های و توصیه‌های لازم در زمان نمایش نوتیفیکیشن به کاربر است.

تغییرات صورت گرفته در نسخه‌ی جدید iOS 13.7

کاربران می‌توانند بعد از نصب نسخه‌ی iOS 13.7 با مراجعه به قسمت تنظیمات تنها با انجام دادن چند مرحله و به سادگی هر چه تمام‌تر، قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ را فعال کنند. علاوه‌بر این موضوع، کاربران می‌توانند که نمایش نوتیفیکیشن برای اطلاع از زمان فعال‌سازی این قابلیت توسط سازمان بهداشت محل زندگی خود را هم فعال کنند.

زمانی که شما این قابلیت را فعال کنید، آیفون شما با استفاده از بلوتوث به بررسی محیط اطراف شما می‌پردازد و زمانی که شما در نزدیکی فرد دارای بیماری کووید ۱۹ قرار بگیرید، تلفن همراه شما با توجه به دستورالعمل تنظیم شده توسط سازمان بهداشت محل زندگی‌تان نوتیفیکیشنی را در این‌ باره به شما نشان می‌دهد.

اپل و گوگل امیدوارند با گسترش این قابلیت، سازمان‌های بهداشت بتواند به شکل بهتری خود را با آن تطبیق دهند.

برای کشورها یا ایالت‌هایی از کشور آمریکا که هم اکنون از نسخه‌‌ی مخصوص اپلیکیشن خود جهت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ استفاده می‌کنند، این اپ‌های توسعه داده شده می‌توانند به کارایی خودشان در کنار این قابلیت ادامه دهند. اپل و گوگل بیان می‌کنند که ۲۵ ایالت که در واقع ۵۵ درصد جمعیت را آمریکا را تشکیل می‌دهند، در حال کمک گرفتن از این قابلیت جدید هستند.

این دو شرکت در مصاحبه خود با سایت ۹to5Mac اعلام کردند که:

«در مرحله‌‌ی بعدی ما قصد داریم که با همکاری با سازمان‌های بهداشت، استفاده از این قابلیت را به ساده‌ترین و سریع‌ترین حالت ممکن در بیاریم. ما قصد داریم تا قابلیتی را ایجاد کنیم تا سازمان‌های بهداشت در سرتاسر جهان بدون نیاز به توسعه‌‌ی اپ جداگانه، بتوانند از آن استفاده کنند. علاوه‌بر این، سازمان‌های بهداشت محلی می‌توانند با استفاده از این قابلیت بدون نقص کردن مواردی مانند امنیت و حریم خصوصی کاربران، به اطلاعاتی در رابطه با نحوه‌ی شیوع یا محل‌های خطرناک در رابطه با بیماری کووید ۱۹ دست یابند. اپ‌های دیگر توسعه داده شده هم می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند. اپل و گوگل اعلام کرده‌اند که ما متعهد هستیم که به طور کامل از اپ‌های دیگر توسعه داده شده توسط سازمان‌های بهداشت هم حمایت کنیم».

در نهایت اپل و گوگل تأکید کرده‌اند که، در این قابلیت توجه ویژه‌ای را به حفظ حریم خصوصی کاربران هم داشته‌اند و کاربران در رابطه با این موضوع نباید نگرانی خاصی را داشته باشند. همچنین کاربرانی که می‌خواهند از این قابلیت استفاده کنند باید که خودشان به فعال کردن این قابلیت بپردازند و این قابلیت به صورت خودکار در هیچ یک از تلفن‌های همراه فعال نخواهد شد.

این دو شرکت تأیید کرد‌ه‌اند که در زمان استفاده از این قابلیت، هیچ یک از اطلاعات مکانی کاربر همراه با اطلاعات هویتی آن، با دیگر کاربران یا شرکت‌های گوگل و اپل به اشتراک گذاشته نخواهد شد. تمامی کار‌های لازم بر روی تلفن همراه کاربر صورت می‌گیرد و کاربران مختار هستند که در صورت مبتلا شدن‌ به بیماری کووید ۱۹ آن را در این قابلیت گزارش بدهند.

سایت ۹to5Mac در رابطه با این به‌روزرسانی جدید اپل می‌گوید که، قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ که اکنون شاهد منتشر شدن آن در این بروزرسانی جدید هستیم؛ در واقع نسخه‌ی دوم از این ویژگی است که این دو شرکت در زمان‌های قبل آن را منتشر کرده‌اند.

در واقع شرکت اپل و گوگل پیش‌تر گفته بودند که، در نسخه‌ی دوم هم برخی از قسمت‌های این ویژگی هنوز به سازمان‌های بهداشت محلی وابسته خواهد بود. اما با منتشر شدن این به‌روزرسانی جدید با یک ویژگی به طور کامل مستقل روبه‌رو هستیم که می‌تواند توسط سازمان‌های بهداشت در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار بگیرد.

دکتر Judy Monroe مدیر عامل بنیاد پیش‌گیری و کنترل بیماری‌ها در رابطه با این قابلیت می‌گوید:

«در زمان همه‌گیری جهانی، دولت‌ها به ابزارهایی برای شناسایی نحوه‌ی شیوع بیماری کووید ۱۹ و نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض این بیماری نیاز دارند. اپل و گوگل با توسعه دادن این ابزار‌ها در واقع مسیری را آغاز کرده‌اند که می‌توان با استفاده از آن، اپ‌هایی را با توجه به حفظ حریم خصوصی کاربران توسعه داد، که اطلاعات آن‌ها بتواند باعث حفظ سلامت و حیات بسیاری از افراد شود».

کار انجام شده توسط اپل و گوگل از این لحاظ ارزشمند است که این دو شرکت تمامی موانع موجود برای هماهنگی کاربران و سازمان‌های بهداشت محلی را برای استفاده از این قابلیت حذف کرده‌اند.

فرماندار ایالت «مریلند» (Maryland) با تمجید از همکاری صورت گرفته بین دو غول بزرگ دنیای تکنولوژی یعنی اپل و گوگل گفته است که:

«استفاده از این ویژگی تازه، باعث حفظ سلامتی بسیاری از افراد خواهد شد. این قابلیت باعث افزایش اطلاعات ما از محل‌های شیوع و نحوه‌ی شیوع این بیماری خواهد شد. این قابلیت در نهایت باعث بهبود اطلاعات ما در رابطه با این بیماری، در تمامی ایالت‌ها خواهد شد. ما از تلاش گوگل و اپل برای توسعه‌‌ی این قابلیت قدردانی می‌کنیم و مشتاقانه منتظر استفاده از این قابلیت جدید در ایالت مریلند هستیم».

با وجود منتشر شدن این قابلیت و وجود داشتن نام ایران در میان کشورهای قابل انتخاب در زمان فعال سازی، اما به دلیل عدم فعال‌سازی آن توسط وزارت بهداشت ایران، هنوز نمی‌توان از این ویژگی در ایران استفاده کرد.

شما در رابطه با این قابلیت جدید معرفی شده چه نظری دارید؟

منبع: ۹to5Mac

