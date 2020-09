مطابق انتظار، آپدیت رابط کاربری One UI 2.5 که قرار بود برای پرچم‌دارهای سری ۱۰ سامسونگ نیز عرضه شود، از امروز برای خانواده‌ی گلکسی اس ۱۰ در دسترس قرار گرفت.

گوشی‌های سری نوت ۲۰ با رابط کاربری One UI 2.5 راهی بازار شدند، اما سامسونگ اعلام کرد این رابط کاربری را برای گوشی‌های قدیمی‌تر نیز عرضه خواهد کرد. در هفته‌های اخیر گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰، گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی Z Flip در حال دریافت این آپدیت بودند اما از امروز فرایند انتشار آن برای گوشی‌های گلکسی اس ۱۰e، گلکسی اس ۱۰ ۵G، گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس آغاز شد. البته در لیست گوشی‌های این سری، نام گلکسی اس ۱۰ لایت دیده نمی‌شود.

از آن جایی که انتشار این آپدیت به‌تازگی آغاز شده، بنابراین ممکن است تا زمانی که همه‌ی کاربران آن را دریافت کنند کمی طول بکشد. به طور کلی اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نهایتا تا ۲ هفته‌ی دیگر، تمام کاربرانی که از گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ استفاده می‌کنند باید رابط کاربری جدید را دریافت کنند.

آیا به‌روزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

این بروزرسانی G97۳FXXU8DTH7/G97۳FOXM8DTH7/G97۳FXXU8DTH7 نام داشته و ۹۶۳ مگابایت حجم دارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اعداد بولد شده (۳)، برای مدل‌های مختلف اس ۱۰، متفاوت است. این بروزرسانی قابلیت‌های زیادی را برای گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ به همراه خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به سامسونگ دکس بی‌سیم اشاره کرد.

سامسونگ قصد دارد پرچم‌دارهای سری ۱۰ خود را به همراه برخی از گوشی‌های میان‌رده (فعلا A71 و A51 و A90) و تمام پرچم‌دارهای آینده، به مدت سه سال بروزرسانی نرم‌افزاری کند. بنابراین بسیاری‌ از دارندگان گوشی‌های میان‌رده انتظار دارند رابط کاربری One UI 2.5 را نیز دریافت کنند که متاسفانه فعلا سامسونگ در رابطه با این موضوع خبری منتشر نکرده. حتی در لیست گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت این بروزرسانی نیز نامی از میان‌رده‌ها برده نشد. بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبری در این رابطه منتشر خواهد شد.

رابط کاربری سامسونگ One UI 2.5 چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

