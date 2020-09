با افزایش تنش‌ها میان دو کشور چین و هند، نه تنها شاهد کاهش این تنش‌ها نیستیم بلکه کشور هند در واکنشی جدید استفاده از ۱۱۸ اپ موبایل را که به‌ گونه‌ای به چین ارتباط داشتند، ممنوع کرده است.

لیست منتشر شده از این اپ‌ها شامل بازی PUBG هم هست که این اپ به طرز وحشتناکی در این کشور محبوب است. همچنین شاهد ممنوعیت استفاده از اپ پیام‌رسان «وی‌چت» (WeCaht) هم هستیم.

وزارت فناوری اطلاعات و الکترونیک در کشور هند اعلام کرد «این اپ‌ها در حال انجام دادن فعالیت‌هایی هستند که به یکپارچگی حاکمیت هند آسیب وارد می‌کند». آن‌ها در ادامه اعلام کردند که استفاده از این اپ‌ها باعث کاهش امنیت دولت و نظم عمومی در هند خواهد شد.

این وزارت خانه اعلام کرد که آن‌ها شکایت‌های مختلفی را از منابع مختلف در رابطه با این اپ‌های چینی دریافت کرده‌اند. در این شکایت‌ها به این موضوع اشاره شده است که این اپ‌ها درحال سرقت و انتقال پنهانی اطلاعات کاربران هندی به سرور‌هایی در خارج از کشور هند هستند.

علاوه بر دو اپ محبوب PUBG و وی‌چت نام اپ‌های مانند Baidu، AliPay و Sina News در این لیست به چشم می‌خورد.

البته این اولین باری نیست که شاهد انجام شدن این واکنش‌ها از سوی کشور هند هستیم. در ماه ژوئن (خرداد ماه) این کشور استفاده از ۵۸ اپ ساخت چین را در این کشور ممنوع کرده بود.

در آن زمان شاهد ممنوع شدن استفاده از اپ «تیک‌‌تاک» (Tik Tok) بودیم، که یک شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن ویدیو است. علاوه‌بر هند، شاهد وجود داشتن اختلاف نظرهایی در رابطه با استفاده از اپ تیک‌تاک در کشور آمریکا هستیم.

اپ تیک‌تاک پرطرفدارن‌ترین اپ چینی در کشور هند است. با داشتن ۲۰۰ میلیون کاربر در این کشور، هند یکی از بزرگترین بازارهای این اپ در خارج از کشور چین است.

ممنوعیت وی‌چت باعث استفاده‌ نکردن چینی‌ها از آیفون خواهد شد

واکنش‌های کشور هند به دلیل بالا گرفتن تنش میان دو کشور هند و چین به دلیل اختلاف بر روی مرزهای هیمالیا است. در اثر این اختلاف و درگیری این کشور‌ها، شاهد کشته شدن ۲۰ سرباز هندی بویدم. اطلاعاتی در رابطه با تعداد کشته‌ها و زخمی‌های چین فاش نشده است.

علاوه بر کشور هند، تیک‌تاک هم اکنون با مشکلاتی در کشور آمریکا هم مواجه شده است. رئیس جمهور این کشور یعنی دونالد ترامپ با امضا کردن فرمانی استفاده از دو اپ چینی تیک‌تاک و وی‌چت را در این کشور ممنوع کرده است. این حرکت باعث شده است که تیک‌تاک از این اقدام ترامپ در دادگاه شکایت کنند.

البته اخباری هم در رابطه با قصد داشتن شرکت مایکروسافت با همکاری «والمارت» (Walmart) برای خرید این اپ از شرکت سازنده آن یعنی ByteDance، منتشر شده است.

چرا هند ده‌ها اپلیکیشن چینی را مسدود کرده است؟

