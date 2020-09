چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی براینکه فرایند انتشار آپدیت رابط کاربری One UI 2.5 برای سری گلکسی اس ۱۰ آغاز شده اما گلکسی اس ۱۰ لایت در بین محصولات واجد شرایط دیده نمی‌شد. حالا به نظر می‌رسد سامسونگ این بروزرسانی را برای پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی خود نیز منتشر کرده.

رابط کاربری One UI 2.5 تغییرات زیادی را به گوشی‌های سامسونگ اضافه کرده اما متاسفانه برای بهره‌مندی از تمام قابلیت‌های آن باید حتما گوشی‌های پرچم‌دار را در اختیار داشته باشیم که خب این مسئله همیشه و در بین همه‌ی شرکت‌ها امری طبیعی است. از تغییرات صورت گرفته در گلکسی اس ۱۰ لایت بعد از دریافت رابط کاربری One UI 2.5 مطلع نیستیم چون لیست تغییرات آن منتشر نشده. اما به گزارش وب‌سایت SamMobile، گلکسی اس ۱۰ لایت به نسبت دیگر گوشی‌های این خانواده، قابلیت‌های کمتری را دریافت می‌کند که حالت Pro Video یکی از آن‌هاست.

با این حال مطمئن هستیم برخی از قابلیت‌ها نظیر بهبود عکاسی در حالت Single Take، اضافه شدن صدا به Motion Photos و حتی سازگاری ژست‌های ناوبری گوگل با لانچرهای شخص ثالث به گلکسی اس ۱۰ لایت اضافه خواهد شد.

سامسونگ فهرست گوشی‌های دریافت کننده ۳ نسخه اندروید را اعلام کرد

این آپدیت برای گلکسی اس ۱۰ لایت، با شماره مدل G770FXXU3CTH4 منتشر می‌شود و در حال حاضر کاربران اسپانیایی در حال دریافت آن هستند. معمولا کمی زمان می‌برد تا همه‌ی کاربران در مناطق مختلف بتوانند به بروزرسانی‌ها دسترسی داشته باشند و این امری طبیعی است.

اگر شما عزیزان از گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت استفاده می‌کنید نهایتا باید تا آخر این ماه برای دریافت آپدیت رابط کاربری One UI 2.5 منتظر بمانید اما برای چک کردن وضعیت بروزرسانی می‌توانید از طریق صفحه‌ی تنظیمات اصلی گوشی به بخش Software Update (بروزرسانی نرم‌افزار) رفته و در آن قسمت روی گزینه‌ی Download and install کلیک کنید.

حال که گلکسی اس ۱۰ لایت این بروزرسانی را دریافت کرده، کاربران گوشی‌های گلکسی A90 ،A71 و A51 هم می‌توانند امیدوار باشند در هفته‌های آتی، این بروزرسانی با قابلیت‌های کمتر برایشان منتشر شود. با این حال این ادعا بر اساس حدث و گمان است و باید منتظر ماند و دید سامسونگ چه تصمیمی خواهد گرفت.

گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت مناسب چه کاربرانی هستند؟

